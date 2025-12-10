Jarní Nova uvede krimi Buldok z Poděbrad, Oneplay Straku i příběh Monyové

V jarním vysílání Novy se Sabina Remundová uvede jako Buldok z Poděbrad, Adam Vacula posílí tým Odznaku Vysočina a na streamovací službě Oneplay budou mít premiéru krimisérie Metoda Markovič: Straka, drama zavražděné spisovatelky Monyová či rodinná komedie Pád domu Kollerů.
Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)

Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026) | foto: TV Nova

Simona Monyová
Legenda pražské mordparty, vyšetřovatel Jiří Markovič (16. listopadu 1942 – 20....
Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Hojer
Sabina Remundová
8 fotografií

Svérázná kriminalistka a rozvedená matka dvou teenagerů neboli Sabina Remundová dostala nového šéfa, pedantského majora v podání Marka Adamczyka. Tak vypadá tandem osmidílné komediální detektivky Buldok z Poděbrad, kterou napsal a produkoval Tomáš Baldýnský.

Do týmu Odznaku Vysočina přibude Adam Vacula coby kapitán, který vyznává neortodoxní metody a neúctu k služebním postupům. Z placené platformy na obrazovku přestoupí obě řady seriálu Sex O’Clock, který líčí události doma i ve škole s nadhledem dospívání, a také šestidílná Jitřní záře, v níž se netradiční rodina utká s úřady.

Zatímco Bratři a sestry zamíří do finále, nekonečná Ulice se vrátí v nové sezoně už od 1. ledna. Návrat ohlašují také seriál Ordinace nebo pořady Extrémní proměny, Survivor, Farma a Na lovu.

Tereza Ramba a Igor Orozovič v seriálu Monyová (2026)
Simona Monyová
Legenda pražské mordparty, vyšetřovatel Jiří Markovič (16. listopadu 1942 – 20. října 2022). Mezi jeho nejznámější případy patřil kromě Ladislava Hojera třeba i tzv. spartakiádní vrah Jiří Straka.
Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Hojer
8 fotografií

Oneplay v novince Metoda Markovič: Straka oživí rok 1985, kdy se chystala spartakiáda, zatímco v ulicích metropole hrozil vrah. Komediální seriál Pád domu Kollerů baví soužitím tří generací, svobodná maminka se uchýlí do domu svého otce, stejně jako její generálská babička. Scénáře Natálie Kocábové se ujal Jan Hřebejk.

Psala o lásce, žila v pekle, praví podtitul série Monyová, inspirované tragickým osudem spisovatelky Simony Monyové. Hraje ji Tereza Ramba, po jejím boku se objeví Igor Orozovič či Kryštof Hádek. Na Oneplay přibudou i dokumenty, čtyřdílná Bohyně Slavie sleduje jednu soutěžní sezonu ženského fotbalového týmu, třídílná Láska nebolí přináší skutečné příběhy lidí, kteří zažili násilí, ale i těch, kdo se ho dopouštěli.

