Vrací se Tele Tele. Legendární pořad ožije na silvestrovské Nově

Dvojice Lucie Borhyová a Rey Koranteng provede posledním vydáním Televizních novin v roce, které se tradičně ponese v duchu přebreptů, zkažených klapek a nepovedených vstupů, ale nebudou sami. Vysíláním totiž dost zatřese vpád slavného kvarteta z pořadu Tele Tele.

„Dát tuhle čtyřku po tak dlouhé době znovu dohromady, byť na jeden jediný den v roce, byl dlouho můj sen,“ říká tvůrce silvestrovských zpráv Michal Čoudek a dodává, že to nebylo snadné, protože Veronika Žilková, Michal Suchánek, Richard Genzer a Josef Carda jsou hodně zaměstnaní.

„Možná proto to trvalo sedmnáct let. O to větší radost mám z toho, že se to povedlo zrovna letos, kdy Nova slaví třicáté narozeniny,“ naznačuje spolu s kolegy, že diváky čeká „obrovské překvapení, napínavé, zábavné, divoké a co se stane s moderátory, to snad ani nebudeme naznačovat“.

Silvestrovské Televizní noviny se dočkají i zásahu elitních vyšetřovatelů – šéfa Specialistů v podání Martina Dejdara, hrdiny Expozitury čili Roberta Jaškówa a policistky z Ulice neboli Markéty Stehlíkové, jimž vypomůže Zdeněk Godla coby zdatný pochůzkář.

Z terénu se přihlásí reportér neboli Jakub Kohák a podobou večera zamíchá také Ozzák, hlavní postava seriálu Comeback. Ukázku z pořadu najdete na videu.