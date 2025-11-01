Zemřel francouzský herec Karyo, proslavil se ve filmu Brutální Nikita

Autor: ,
  7:21
Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.
Tchéky Karyo na červeném koberci během 7. ročníku festivalu Cineroman v Nice...

Tchéky Karyo na červeném koberci během 7. ročníku festivalu Cineroman v Nice (3. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Clovis Cornillac, Felix Bossuet a Tchéky Karyo na předpremiéře filmu Bella a...
Francouzský herec Tcheky Karyo během 8. ročníku festivalu kinematografie a...
Tchéky Karyo (4. února 2018)
Charles Berling a Tchéky Karyo na červeném koberci během závěrečného večera 7....
5 fotografií

O jeho úmrtí informovala v pátek večer agentura AFP s odvoláním na jeho agentku Elisabeth Tannerovou.

Z rodného Istanbulu syn řecké matky a tureckého otce zamířil na francouzské filmové plátno jako třicátník a první velký divácký úspěch zaznamenal koncem 80. let s filmem Medvědi, který režíroval Jean-Jacques Annaud a v němž si zahrál lovce šelem, kterého přemůže soucit.

V následujícím desetiletí přišla patrně jeho nejznámější filmová role agenta-náboráře Boba, který ve filmu Luca Bessona přesvědčí mladou narkomanku Nikitu, ztvárněnou Anne Parillaudovou, aby vraždila na zakázku pro tajnou službu.

RECENZE: Huňatá Bella, malý Sebastián a majestát hor. Kouzlo je zpět

Herec s pronikavým pohledem byl v roce 1983 nominován na cenu Cézar pro mladou filmovou naději za ztvárnění role gangstera ve filmu Boba Swaina Práskač, píše AFP.

K jeho pozdějším známým filmům patří snímek Jana Kounena Dobrman, kde si zahrál násilnického policistu, další Bessonův film Johanka z Arcu či film o přátelství malého chlapce a psa Bella a Sebastián.

V závěru své kariéry se věnoval spíše seriálové tvorbě. Televizní formát si vyzkoušel například v americko-britské kriminální sérii Nezvěstní premiérově vysílané tři sezony v letech 2014 až 2016.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím

Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila tehdy patnáctiletému Björnu Andrésenovi život. Rychlá sláva a enormní zájem veřejnosti se na...

KVÍZ: Nejlepší film všech dob? Jak dobře znáte Vykoupení z věznice Shawshank?

Měřeno vkusem uživatelů filmového serveru ČSFD.cz je vězeňské drama režiséra Franka Darabonta Vykoupení z věznice Shawshank nejlepším filmem všech dob a je také druhým nejoblíbenějším snímkem...

Prodáno za 18 milionů eur. Monochromní obraz francouzského umělce trhl rekord

Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...

Urážel nás, stěžují si studenti na pedagoga kvůli přednášce o antisemitismu na FAMU

Režisér a pedagog na Filmové akademii múzických umění (FAMU) Marek Bouda čelí kritice za to, že na půdě univerzity promítal film Obchod na korze, který je situován do doby válečného pronásledování...

Zemřel francouzský herec Karyo, proslavil se ve filmu Brutální Nikita

Ve věku 72 let zemřel francouzský herec Tchéky Karyo, známý z filmu Brutální Nikita či seriálu Nezvěstní. Jeho rodina v prohlášení uvedla, že bojoval s rakovinou.

1. listopadu 2025  7:21

Přátelství, temnota i smrt. Čím vyčnívá Záhada hlavolamu a proč neuctívat Dušína

Premium

Rychlé šípy. Vontové. Ježek v kleci. Jan Tleskač… Tahle jména zná téměř každý a nelze pochybovat o tom, že Záhada hlavolamu Jaroslava Foglara je jedním z nejvlivnějších českých románů 20. století....

1. listopadu 2025

RECENZE: Chvála průměrnosti. Lucie Bílá vydala úplně obyčejné, nevzrušivé album

Premium

Již poněkolikáté se Lucie Bílá spojila s producentem Martinem Šrámkem a skladatelským týmem čítajícím Pokáče, členy kapel O5 a Radeček, Hodiny a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. Výsledkem je album...

31. října 2025

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Vymykala se všem představám o hitu. Ikonická Bohemian Rhapsody slaví 50 let

Před 50 lety, 31. října 1975, vyšel hit britské rockové skupiny Queen Bohemian Rhapsody. Píseň z alba A Night at the Opera, která se stále umisťuje na nejvyšších místech v různých žebříčcích...

31. října 2025  14:35

RECENZE: Nepela, který váhá, ale neriskuje. Film o krasobruslaři zvedá Trojanův výkon

60 % Premium

Dílem náhody a následné nedohody vznikly dva životopisy legendárního krasobruslaře. První Nepela právě vstoupil do kin. Zdobí jej Josef Trojan v titulní roli, kazí popisnost a obrazová manýra.

31. října 2025

TRENDY V KLIPECH: Vesna se spojila Kateřinou Marií Tichou, Slza se Slavíčkem

Spolupráce, na kterou hodně fanoušků čekalo. Čistě ženská kapela Vesna a čím dál populárnější zpěvačka Kateřina Marie Tichá mají společnou píseň o ženském přátelství. V Óčko Chart budou soupeřit se...

31. října 2025  12:26

RECENZE: Přijela pouť. Tristní zpěv Katy Perry tentokrát nezachránila ani show

Premium

Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...

31. října 2025  9:17

Davidu Stypkovi vyjde posmrtně nové album. Poslechněte si první ukázku

Po téměř pěti letech od předčasného odchodu písničkáře Davida Stypky se fanoušci dočkají nové desky s názvem Opatruj. Materiál pochází z archívu rozpracovaných písní a do finální podoby ho dotáhli...

31. října 2025  9:01

Zemřel Menzelův vojín Čonkin, ruského herce zradily ledviny

Ve věku 58 let zemřel Gennadij Nazarov, ruský herec, který se u nás proslavil titulní rolí v Menzelově filmu Život a neobyčejná dobrodružství vojína Čonkina. Český koprodukční film byl jeho první...

31. října 2025  8:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ležel tváří v kaluži krve. Tísňový hovor odhalil detaily smrti baskytaristy Limp Bizkit

Okolnosti nedávné smrti baskytaristy a zakládajícího člena kapely Limp Bizkit se ukazují čím dál dramatičtější. Sam Rivers podle záznamu z tísňové linky 911 ležel obličejem v kaluži krve, když ho...

31. října 2025  7:58

To není prodej, ale darování. Opoziční ANO se staví proti zájemci o fotbalový Hradec

Hradecké opoziční hnutí ANO nepodpoří prodej městského Fotbalového klubu Hradec Králové společnosti Fotbal HK 1905. O prodeji budou zastupitelé jednat 4. listopadu. ANO má v hradeckém...

30. října 2025  18:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.