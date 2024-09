Recept na dlouhodobý úspěch kapely? Neuhrát se k smrti, vzkazují Tata Bojs

V tuto chvíli Tata Bojs odehráli od časů založení přes 1320 koncertů. „Každý se nás ptá, jaký máme recept na to takto dlouho spolu vydržet a fungovat bez výrazných problémů a já myslím, že tohle je jeden z nich. Že když se nehraje tak často, vydrží kapela dlouho. Takže zkrátka platí neuhrát se k smrti. Ta naše republika není zas tak velká a my jsme kapela lokálního významu, jak zpíváme v jedné písničce, takže se ta místa vždycky objedou, občas se vypravíme i na Slovensko, a tím se to zas na chvíli uzavře a je dobré si trochu oddechnout,“ říká Cais.

„My navíc na tom chodu kapely nejsme úplně finančně závislí, každý máme ještě jiné aktivity, takže nám to i umožňuje se na koncerty víc těšit a každý si víc užívat,“ dodává.

Mardoša i Milan Cais jsou pověstní energií, kterou jsou schopni na jevišti publiku odevzdat. Možná i díky tomu se teď s nimi plánuje malý medicínský experiment. „Dostaneme nějaké měřící přístroje a budeme s nimi hrát koncert 6. září. Normální regulérní koncert, ani ne dlouhý, ani ne zkrácený. A ty přístroje nám budou měřit životní funkce v jednotlivých chvílích, tak jsme sami zvědaví, co se s námi v takovou chvíli děje, když tam šílíme,“ smějí se.

Tata Bojs sice jsou kapela, jejíž písně čas od času zní i z rádiového éteru, nikdy však nešly slyšet tak výrazně jako skladby od Chinaski nebo Kryštofu. Byl tohle záměr? Už v dokumentu z úst několika osobností hudebního průmyslu zaznívá, že skládat jeden rádiový hit za druhým by Tata Bojs určitě uměli, ale prostě tak nečiní.

Budou nové písně

„Neřekl bych, že bychom k tomu nějak cíleně směřovali nebýt mainstream. Když jsme začali vydávat u velkého labelu, což byl zlom okolo roku 2000 s deskou Futuretro, tak jak se ta firma snažila desku prodat, vymýšleli nám různé varianty, se kterými jsme vždycky trochu bojovali. Různé televizní pořady a podobně. Nám se do toho moc nechtělo, protože jsme přece jen vyrostli z alternativního podhoubí a naše prazáklady jsou v undergroundu,“ vzpomíná Cais.

Na příští rok Tata Bojs plánují návrat do Fóra Karlín. Konkrétně se tak stane 25. února a nepůjde o pouhý koncert, ale i křest nového vinylového EP, které nahráli letos na jaře. Fanoušky tak čekají zbrusu nové písně. První z nich uslyší už v listopadu, kdy vyjde jako singl. Každý měsíc pak bude následovat další.

V rozhovoru se dál od Milana Caise a Mardoši dozvíte, jestli jsou jejich fanynkami i dcery a promluvili také o tom, co dělají těsně poté, co slezou z pódia. Prozradili, jaké písně jsou pro ně v rámci živého hraní fyzicky nejnáročnější a řeč přišla i na extrémní počasí, které občas do koncertů zasáhne, nebo historii jevištních zranění v průběhu let. Zazní i názory na vysoké ceny vstupenek, fenomén Taylor Swift nebo návrat kapely Oasis.