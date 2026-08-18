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Co se skrývá za třpytem taneční soutěže? Manipulace, cynismus i zákulisních intriky

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  9:01
Snímek Tango pro 3 sleduje zákulisí televizní taneční soutěže. Vedle romantiky, humoru a tance otevírá i témata tlaku na výkon, pomíjivosti popularity i odvahy přijmout životní změnu. V hlavních rolích se představí Kristýna Boková a Ján Koleník. Sekundovat jim budou mimo jiné Martin Dejdar, Marek Taclík, Richard Genzer, Aleš Háma nebo Adam Mišík. Film zamíří do kin 1. října.

Sympatická grafička Julie, v podání Kristýny Bokové, chce zapomenout na svůj právě nepodařený životní krok. Taneční soutěž bere jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel.

Charismatický tanečník Kristián, kterého zahrál Ján Koleník, si zase touží zachránit kariéru, ve které před lety zářil s bývalou partnerkou Viki, Helenou Dvořákovou. V Julii zpočátku vidí pouze nástroj jak uspět.

Nový film Tango pro 3 režisérky Lenky Kny zavádí diváky do atraktivního světa televizní taneční show.
Plakát k novému filmu režisérky Lenky Kny Tango pro 3
Helena Dvořáková, Kristýna Boková a Ján Koleník ve Tango pro 3
Kristýna Boková jako Julie ve filmu Tango pro 3
9 fotografií

„Julie je vlastně úplně obyčejná žena. Není to superhrdinka, která všechno zvládne s úsměvem. Padá, pochybuje, občas jedná zbrkle, ale neztrácí chuť jít dál,“ říká Boková.

Vedle romantiky, humoru a tance sleduje Tango pro 3 také svět manipulace, cynismu i zákulisních intrik, který se skrývá za třpytem taneční soutěže.

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„Tanec ve filmu není pouze atraktivní podívanou. Choreografie postupně odhalují vztahy mezi postavami, jejich nejistotu, vzájemné soupeření i emoce, které nedokážou vyjádřit slovy,“ objasňuje scenáristka a režisérka Lenka Kny.

Taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědika. S kameramanem Michalem Baumbruckem a architektem Oto Hauslerem propojila režisérka klasické filmové vyprávění s výtvarně stylizovaným světem televizních přenosů.

Zároveň postavila do kontrastu tradiční hodnoty běžného života s úspěchem měřeným počtem lajků, kvůli kterému jsou postavy ochotné udělat i věci, které už nemohou vzít zpět.

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