Co se skrývá za třpytem taneční soutěže? Manipulace, cynismus i zákulisních intriky

Sympatická grafička Julie, v podání Kristýny Bokové, chce zapomenout na svůj právě nepodařený životní krok. Taneční soutěž bere jako šanci dokázat sobě a svým blízkým, že se nevzdává a pokud bojuje, tak podle pravidel.
Charismatický tanečník Kristián, kterého zahrál Ján Koleník, si zase touží zachránit kariéru, ve které před lety zářil s bývalou partnerkou Viki, Helenou Dvořákovou. V Julii zpočátku vidí pouze nástroj jak uspět.
„Julie je vlastně úplně obyčejná žena. Není to superhrdinka, která všechno zvládne s úsměvem. Padá, pochybuje, občas jedná zbrkle, ale neztrácí chuť jít dál,“ říká Boková.
Vedle romantiky, humoru a tance sleduje Tango pro 3 také svět manipulace, cynismu i zákulisních intrik, který se skrývá za třpytem taneční soutěže.
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„Tanec ve filmu není pouze atraktivní podívanou. Choreografie postupně odhalují vztahy mezi postavami, jejich nejistotu, vzájemné soupeření i emoce, které nedokážou vyjádřit slovy,“ objasňuje scenáristka a režisérka Lenka Kny.
Taneční scény vznikaly pod vedením choreografa Marka Dědika. S kameramanem Michalem Baumbruckem a architektem Oto Hauslerem propojila režisérka klasické filmové vyprávění s výtvarně stylizovaným světem televizních přenosů.
Zároveň postavila do kontrastu tradiční hodnoty běžného života s úspěchem měřeným počtem lajků, kvůli kterému jsou postavy ochotné udělat i věci, které už nemohou vzít zpět.