Donosit postižené dítě? Gajdošíková a Hádek v novém filmu tančí s medvědem

Autor:
  9:24
Už za tři měsíce dorazí do kin jeden z údajně „nejkřehčích snímků“ příštího roku. Film Tanec s medvědem režisérky Jitky Rudolfové má přinést emotivní sondu do partnerství, které je postaveno před zásadní rozhodnutí. V intimním dramatu se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Premiéru bude mít novinka 19. března.

Film Tanec s medvědem zkoumá podle tvůrců okamžik, kdy se „radost z nového života střetne s nejistotou, strachem i odvahou“. „Na scénáři mě zaujalo hlavně to, že ať už ten pár udělá jakékoliv rozhodnutí, tak to s sebou vždycky nese nějaká negativa, nějaké trauma, něco, co ovlivní jejich budoucí život,“ vysvětlila režisérka Jitka Rudolfová.

„Myslím, že náš film osloví i ty, kdo si něčím podobným prošli nebo mají někoho takového ve svém okolí,“ dodala.

Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek jako pár, který stojí před životním rozhodnutím ve filmu Tanec s medvědem (15. prosince 2025)
Tanec s medvědem (15. prosince 2025)
Film Tanec s medvědem (15. prosince 2025)
Tanec s medvědem (15. prosince 2025)
10 fotografií

Podle tvůrců snímek záměrně nestaví na jednoduchých odpovědích, ale ukazuje komplexnost situace. Vysvětluje, že možnost volby s sebou často přináší těžká i rozhodnutí, která lidé řeší za zavřenými dveřmi.

A o jaké těžké rozhodnutí se jedná v případě Tance s medvědem? Manželé Linda a Marek se ve 20. týdnu těhotenství na kontrolním ultrazvuku dozvědí, že jejich dcera má vrozenou vývojovou vadu. Na případnou interrupci jim zbývá už jen měsíc, ale tato možnost je jim proti mysli. Začnou proto navštěvovat rodiče dětí se stejným postižením a seznamují se s Alicí, maminkou dvanáctiletého Adama. Lindiny obavy rostou – jak skloubit mateřství s kariérou velmi úspěšné houslistky?

Podporu nenachází ani u své matky, která ji nabádá k potratu. Do toho se Marek, který pracuje jako dopravní pilot, náhle ocitá na neplaceném volnu. Pár tak čelí stále větší krizi, kterou postupně umocňuje nepochopení okolí nad jejich rozhodnutím přivést na svět hendikepované dítě.

Vedle Kryštofa Hádka a Pavly Gajdošíkové v ústředních rolích se v Tanci s medvědem představí Klára Melíšková, Vladimír Javorský, Zuzana Kronerová či třeba Petra Špalková.

Vstoupit do diskuse

