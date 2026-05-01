Režisér snímku Pan Nikdo přišel o sošku Oscara. V USA ji nesměl vzít do letadla

  10:24
Ruský režisér Pavel Talankin přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo kabinu. Po příletu do Německa však cena v zavazadle chyběla. Producentka Robin Hessmanová incident ostře kritizovala s tím, že hvězdám jako DiCaprio by se takové omezení nestalo. Letecká společnost již vydala prohlášení.
Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Při středeční kontrole na newyorském letišti pracovníci Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) z bezpečnostních důvodů Talankinovi nepovolili mít sošku u sebe během letu. Zdůvodnili to tím, že Oscar by mohl být použit jako zbraň. Protože Talankin neměl žádné mimokabinové zavazadlo, do kterého by mohl sošku uložit, byl nucen Oscara odbavit samostatně.

BBC zhlédla video, na kterém zaměstnanci letecké společnosti Lufthansa sošku balí do bublinkové fólie a ukládají do krabice. Soška, jak BBC uvedla, měří na výšku 34 centimetrů, váží 3,9 kilogramu a její výroba stojí až 1000 dolarů (21 000 Kč).

Lufthansa sdělila, že se incidentu věnuje s nejvyšší péčí a naléhavostí a že provádí zevrubné vnitřní vyšetřování, aby se soška co nejdříve našla. „Této situace hluboce litujeme,“ uvedly aerolinky v prohlášení.

Producentka Hessmanová telefonicky pomáhala Talankinovi jednat v New Yorku s letištní ostrahou, protože režisér nemluví plynně anglicky. Poukázala na to, že dosud se soškou v příručním zavazadle létal bez problémů, a to na mezinárodních i vnitroamerických letech.

Talankin, který se v New Yorku zúčastnil promítání snímku a debaty se studenty, režíroval film společně s Američanem Davidem Borensteinem. Dokument sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině.

Záběry pořídil Talankin, který žil v desetitisícovém ruském městě Karabaš. Pracoval jako učitel na místní základní škole a se začátkem války na Ukrajině se náplň jeho práce proměnila, když byl pověřen zavedením nového válečného vzdělávacího plánu obsahujícího speciální lekce a organizování propagandistických akcí. Vše zároveň musel dokumentovat na kameru a materiál odesílat ministerstvu školství. Frustrovaný učitel se rozhodl kameru nevypínat a dokumentovat nejen státem nařízené aktivity, ale i ostatní dění ve škole a mimo ni. Ve stejnou dobu se také seznámil s Borensteinem a společně našli způsob, jak natočený materiál dostat ze země.

Snímek letos dostal vedle amerického Oscara za nejlepší dokumentární celovečerní film také například britskou cenu BAFTA za nejlepší celovečerní dokument. Česká televize se ho chystá vysílat 5. května od 21:00 na programu ČT2.

Film vznikl ve spolupráci dánské produkční společnosti Made in Copenhagen a české společnosti PINK. Český koproducent se podílel na zvukové a obrazové postprodukci snímku a stal se klíčovým partnerem pro zajištění bezpečnosti protagonisty filmu.

Ruské ministerstvo spravedlnosti Talankina v březnu zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů. Rusko zákon o zahraničních agentech přijalo v roce 2012 a postupně ho rozšířilo a zpřísnilo. Označení zahraniční agent, které má od dob Sovětského svazu hanlivý podtext, obnáší mimo jiné další vládní kontrolu a je považováno za jeden z prostředků úřadů k potlačování kritiků ruského režimu prezidenta Vladimira Putina.

Režisér snímku Pan Nikdo přišel o sošku Oscara. V USA ji nesměl vzít do letadla

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo kabinu.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

