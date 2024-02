Při hraní vycházím ze svých pocitů, říká záporák ze Šóguna Takehiro Hira

Kudy vedla vaše cesta do seriálu Šógun?

Skrz konkurs, který se konal zhruba před dvěma lety. Scenárista Justin Marks si původně do role Išida Kazunariho představoval někoho staršího, zhruba kolem šedesátky, ale pak jsem mu nějak do oka padl já, ani ne padesátník. (Padesáté narozeniny oslaví Takehiro Hira letos v červenci – pozn. red.).

Jak byste svou postavu charakterizoval?

Je to protivník lorda Jošiho Toronagy, jednoho z hlavních hrdinů. Vyrůstal ve skromných, téměř nuzných poměrech, ale dokázal se vypracovat na opravdu vlivného muže. Což je vývoj, který je pro herce vždycky velmi vděčný.

Obeznámil jste se před natáčením s románovou předlohou Jamese Clavella?

Abych byl upřímný, román jsem nečetl, čímž ale netvrdím, že se do něj třeba někdy ještě nepustím. Ale chtěl jsem k budování postavy přistupovat s čistým štítem, takže jsem se ani nepodíval na seriál z roku 1980, Toto je zcela nová adaptace a moc se těším na to, až se na seriál pěkně v klidu podívám.

Jak jste se na natáčení připravoval?

Išido je stratég, byrokrat, vyzařuje z něj síla. Ale chtěl jsem, aby z něj sálalo i něco jiného, určitý druh sarkasmu. Takto jsem k té figuře přistupoval. Možná je ve finále ještě jízlivější, než tvůrci původně zamýšleli, ale nějak se mi to k němu prostě hodilo. Odpovídalo to mé představě o něm.

Hrál jste v několika Shakespearových hrách. Našel byste ve vaší postavě něco ze shakespearovských postav?

Neřekl bych. Když to vezmeme obecně, v každé silné a dramatické postavě něco ze Shakespeara samozřejmě najdete, ale neoznačil bych se vyloženě za shakespearovského herce a ani práci na Šógunovi jsem tak nevnímal. Netlačím se dopředu, jsem spíš ten chlápek vzadu, nicméně při hraní vycházím ze svých pocitů.

Vystřídal jste několik povolání – co vás přimělo stát se hercem?

Oba mí rodiče byli herci, takže se to tak nějak nabízelo. Ale jak už jste zmínil, živil jsem se všelijak. Všechna dosavadní povolání jsem bral tak, že pokud mi někdo nabídne práci, která mě bude zajímat a budu schopen ji zvládnout, přijmu ji. Nicméně pořád mi hlavou běželo, co kdybych to s tím hraním přece jenom zkusil.