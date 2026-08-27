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Tady Vary odtajnily polovinu premiér. Lákají na McDonagha, Malkoviche i Pascala

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  12:34
Pedro Pascal v Los Angeles (21. července 2025)

Pedro Pascal v Los Angeles (21. července 2025) | foto: AP

Channing Tatum na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
„Na mě ta hra byla na první dobrou hodně francouzská: trochu odtažitá, ale zase...
Režisér a scenárista Martin McDonagh s cenou z benátského festivalu
Pedro Pascal v Cannes (17. května 2025)
8 fotografií
S úvodem školního roku startuje i filmový podzim. Předplatné do kin Tady Vary tak odtajnilo nabídku na první polovinu další sezony. Diváci se mohou těšit na filmové novinky v podání zavedených herců Johna Malkoviche, Pedra Pascala či Channinga Tatuma. Jako první se představí na karlovarském festivalu oceněný film Milovník, ne bojovník.

Nová sezona Tady Vary odkrývá program pro podzim a zimu. Diváci se dočkají od slovensko-české komediální romance Milovník, ne bojovník, vítěze Zlaté palmy v Cannes, snímek Fjord Cristiana Mungia, novinky Divoký kůň Devítka s Johnem Malkovichem, hvězdně obsazeného dramatu Behemoth! s Pedro Pascalem v hlavní roli a psychologického titulu Josephine s Channingem Tatumem, který patřil k nejobdivovanějším filmům letošního festivalu Sundance.

„Při výběru titulů pro nadcházející sezonu jsme hledali balanc mezi nekompromisní autorskou kvalitou z velkých světových festivalů a diváckou vstřícností. Chceme, aby Tady Vary přinášely do regionů filmy, které nejen sbírají prestižní ocenění v Cannes či Benátkách, ale o kterých se po promítání budete chtít s přáteli dlouho bavit v předsálí kina,“ říká umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.

Přehled podzimní nabídky Tady Vary

23. září Milovník, ne bojovník
režie Martina Buchelová
(Slovensko / Česko)

14. října Fjord
režie Cristian Mungiu
(Rumunsko / Francie / Norsko / Švédsko / Dánsko)

4. listopadu Divoký kůň Devítka
režie Martin McDonagh
(Velká Británie / USA)

2. prosince Behemot!
režie Tony Gilroy
(USA)

6. ledna Josephine
režie Beth de Araújo
(USA)

Síť zapojených sálů se rozrostla na zatím 77 kin po celé ČR. Obliba unikátního konceptu filmové sezony, která přenáší neopakovatelnou atmosféru karlovarského festivalu do regionů, podle pořadatelů vytrvale roste: v uplynulém ročníku sledovalo každou předpremiéru v průměru 3 043 diváků zároveň v kinech ve všech koutech republiky.

„Další skokový nárůst předprodejů ukazuje, že se z Tady Vary stává celorepublikový rituál. Lidé si oblíbili možnost zažít jednou měsíčně ve svém lokálním kině neobyčejný večer, který jim kromě nejzajímavějších aktuálních filmů přinese i náladu festivalu v Karlových Varech,“ hlásí šéf projektu Tady Vary Jan Noháč.

„Máme radost, že Tady Vary postupně budují velkou filmovou komunitu a vytváří zážitek pospolitosti, kdy ve stejný okamžik prožívají stejný filmový příběh tisíce diváků napříč republikou,“ dodává.

Pedro Pascal v Los Angeles (21. července 2025)
Channing Tatum na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
„Na mě ta hra byla na první dobrou hodně francouzská: trochu odtažitá, ale zase zjevně inteligentní. Až během ročního zkoušení a práce na postavách jsem si ji opravdu oblíbil,“ řekl Malkovich ke hře V samotě bavlníkových polí v rozhovoru pro iDNES.cz.
Režisér a scenárista Martin McDonagh s cenou z benátského festivalu
8 fotografií

Tady Vary fungují jako unikátní filmové abonmá, místo do divadla však chodí diváci na pravidelné večery do kina. V rámci deseti předpremiérových představení (vždy jednu středu v měsíci od září do června) si tak užijí nejzajímavější aktuální filmy. Ty pro ně ze snímků vstupujících daný měsíc do českých kin vybírá umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.

Jedinečnou atmosféru podpoří červený koberec, výzdoba a speciální úvod, často i s účastí samotných tvůrců. Loni takto české diváky z plátna pozdravil režisér oscarové Citové hodnoty Joachim Trier či vítěz Zlaté palmy Jafar Panahi v exkluzivním videorozhovoru. Vstupenky na 3 z 10 filmů získají diváci díky předplatnému zdarma.

Mezi desítkou kinosálů, které se letos připojují poprvé, nechybí například brněnská Lucerna, Kino Čas v Karlových Varech, kina v Teplicích nebo v Mariánských Lázních.

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