Nová sezona Tady Vary odkrývá program pro podzim a zimu. Diváci se dočkají od slovensko-české komediální romance Milovník, ne bojovník, vítěze Zlaté palmy v Cannes, snímek Fjord Cristiana Mungia, novinky Divoký kůň Devítka s Johnem Malkovichem, hvězdně obsazeného dramatu Behemoth! s Pedro Pascalem v hlavní roli a psychologického titulu Josephine s Channingem Tatumem, který patřil k nejobdivovanějším filmům letošního festivalu Sundance.
„Při výběru titulů pro nadcházející sezonu jsme hledali balanc mezi nekompromisní autorskou kvalitou z velkých světových festivalů a diváckou vstřícností. Chceme, aby Tady Vary přinášely do regionů filmy, které nejen sbírají prestižní ocenění v Cannes či Benátkách, ale o kterých se po promítání budete chtít s přáteli dlouho bavit v předsálí kina,“ říká umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.
Přehled podzimní nabídky Tady Vary
23. září Milovník, ne bojovník
14. října Fjord
4. listopadu Divoký kůň Devítka
2. prosince Behemot!
6. ledna Josephine
Síť zapojených sálů se rozrostla na zatím 77 kin po celé ČR. Obliba unikátního konceptu filmové sezony, která přenáší neopakovatelnou atmosféru karlovarského festivalu do regionů, podle pořadatelů vytrvale roste: v uplynulém ročníku sledovalo každou předpremiéru v průměru 3 043 diváků zároveň v kinech ve všech koutech republiky.
„Další skokový nárůst předprodejů ukazuje, že se z Tady Vary stává celorepublikový rituál. Lidé si oblíbili možnost zažít jednou měsíčně ve svém lokálním kině neobyčejný večer, který jim kromě nejzajímavějších aktuálních filmů přinese i náladu festivalu v Karlových Varech,“ hlásí šéf projektu Tady Vary Jan Noháč.
„Máme radost, že Tady Vary postupně budují velkou filmovou komunitu a vytváří zážitek pospolitosti, kdy ve stejný okamžik prožívají stejný filmový příběh tisíce diváků napříč republikou,“ dodává.
Tady Vary fungují jako unikátní filmové abonmá, místo do divadla však chodí diváci na pravidelné večery do kina. V rámci deseti předpremiérových představení (vždy jednu středu v měsíci od září do června) si tak užijí nejzajímavější aktuální filmy. Ty pro ně ze snímků vstupujících daný měsíc do českých kin vybírá umělecký ředitel MFF Karlovy Vary Karel Och.
Jedinečnou atmosféru podpoří červený koberec, výzdoba a speciální úvod, často i s účastí samotných tvůrců. Loni takto české diváky z plátna pozdravil režisér oscarové Citové hodnoty Joachim Trier či vítěz Zlaté palmy Jafar Panahi v exkluzivním videorozhovoru. Vstupenky na 3 z 10 filmů získají diváci díky předplatnému zdarma.
Mezi desítkou kinosálů, které se letos připojují poprvé, nechybí například brněnská Lucerna, Kino Čas v Karlových Varech, kina v Teplicích nebo v Mariánských Lázních.