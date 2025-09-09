DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy

Měsíční předplatné do kin Tady Vary vstupuje do své třetí sezony. V necelých 70 kinech po Česku budou moci diváci předběžně zhlédnout filmy s Leonardem DiCapriem, Julií Robertsovou nebo Leem Byung-hunem. Kromě hollywoodských trháků předplatitelé uvidí dva vítězné filmy z festivalu v Cannes. Projekt zahájí 24. září gangsterka Jedna bitva za druhou.
24. září se na vybraných plátnech představí DiCaprio po boku s Seanem Pennem a Beniciem Del Torem v hlavních rolí ve snímku Jedna bitva za druhou od známého režiséra Paula Thomase Andersona. Thriller s příchutí revoluce a gangů vstupuje do kin o den později.

Předplatné s programem pokračuje ve středu 15. října, kdy divákům nabídne novinku z dílny režiséra Lucy Guadagnina, Obvinění. Drama v hlavní roli s Julií Robertsovou zanese diváctvo do vysokoškolského prostředí, kde jedna ze studentek obviní profesora a hrozí mu odhalením jeho tajné minulosti.

Další měsíc pokračují Tady Vary s novinkou z Jižní Korei. 19. listopadu se na plátna promítne film od režiséra Chan-wooka No other Choice. Hlavním hrdinou bude herec Lee Byung-hun (v české transkripci I Pjong-hon – pozn. red.), který se stal známým hlavně díky své roli v kultovním seriálu Hra na oliheň. Příběh slibuje prozkoumávání hranic mezi morálkou a přežitím.

Před Vánoci, tedy 17. prosince se na plátna kin po Česku dostane emotivní rodinný snímek Citová hodnota, který si z filmového festivalu v Cannes odnesl Velkou cenu. Film režíroval Joachim Trier a do hlavních rolí obsadil Stellana Skarsgårda a Renate Reinsveovou. Stellan Skarsgård film osobně uvedl na letošním karlovarském festivalu, jak připomíná tisková zpráva KVIFFu.

Zlatou palmu v Cannes získal film íránského režiséra Džafara Panahího

První polovina sezony Tady Vary skončí 7. ledna, a to filmem, který si z festivalu v Cannes odnesl Zlatou palmu, tedy nejvyšší cenu. Snímek Drobná nehoda z dílny íránského režiséra Džafara Panáhího přináší hluboký pohled na lidská práva a svobodu v Íránu.

Předplatné do kina jako trend

„Projekt Tady Vary roste exponenciálně. V druhé sezoně se prodal dvojnásobek předplatných než v první, a letos předplatitelé opět přibývají dvakrát rychleji než loni,“ chválí si projekt výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha. „Z předplatného do kina se stal skutečný trend, který oslovuje nové diváky a přináší jim exkluzivní filmové zážitky.“

Na festival už dorazil Stellan Skarsgård, podepsal se i na Thorovu sekyru

„Díky přízni tuzemských distributorů, kteří si projekt Tady Vary vzali za svůj, jsme mohli sestavit takto výjimečnou partu obdivovaných režisérských ikon,“ upřesňuje umělecký ředitel karlovarského festivalu Karel Och. „Pětice vybraných snímků bude bez nadsázky patřit k vrcholům podzimní nabídky českých kin, které připraví působivé okamžiky jak věrným divákům Tady Vary, tak těm, kteří na seznámení s tímto neobyčejným počinem teprve čekají.“

DiCaprio, Robertsová či Skarsgård. Na předplatné do kin Tady Vary lákají hvězdy

