Seriál vznikl v roce 1985 ke čtyřicátému výročí osvobození. Byl sice napsán tzv. na objednávku, a tudíž byl poplatný své době, nakonec však vznikla nestárnoucí sága jedné rodiny, kterou televize pravidelně vysílají. Z původní sklárny si diváci udělali poutní místo.
Seriál Synové a dcery Jakuba skláře
- Hlavní téma seriálu
- Děj a postavy
- Politický rozměr
- Hlavní „záporák“
- Výzva pro maskéry
- Předobraz seriálu
- Dozvuky a huť v Tisicích dnes
1. V čem tkví tajemství jeho obliby?
Především v Dietlových vypravěčských dovednostech, které bravurně prolínají soukromé osudy členů rodiny Cirklových s historickými událostmi první poloviny dvacátého století. Od hlavních historických milníků, jako je první a druhá světová válka, hospodářská krize, odsun Němců či únorový převrat, se odvíjejí příběhy Jakuba Cirkla a jeho dětí. Díky jednoduchým zápletkám se divák může s postavami identifikovat. Nechybí tu láska, smrt, výchova dětí, oběti a těžká soukromá i politická rozhodnutí.
Scénář akcentuje nejen lásku k řemeslu, proměny a nároky, které na sklářství kladly společenské a politické změny, ale i nutnost vyrovnat se s tím, že si děti hledají v životě svou cestu. Seriál se natáčel od září 1984 do dubna 1985, Jaroslav Dietl bohužel v červnu 1985 zemřel a prvního uvedení své sklářské epopeje se nedožil.
2. Děj a postavy: Jakub je sklář, většina jeho dětí nikoli
Celý seriál se točí kolem sklářské huti v Albrechticích, kam v roce 1899 přijíždí sklářský tovaryš Jakub Cirkl. Ožení se a stane se huťmistrem. Postupně se mu narodí sedm dětí, čtyři synové a tři dcery. Zatímco otec je skálou, o kterou se rodina opírá, učitelem, soudcem i víceméně apolitickým spojujícím článkem celého seriálu, hlavní tíži událostí nesou jeho děti:
- Jakub má být sklářem po otci, ale protože mu chybí patřičné schopnosti, nastoupí na poštu. Kvůli zapojení do protifašistického odboje je odvlečen do koncentračního tábora, kde začíná jeho stranická kariéra budoucího předsedy krajského národního výboru.
- Tereza se vdá za Němce a po válce ji i s manželem čeká odsun.
- Josef nemá ke sklářství vlohy, rozhodně ne tolik jako k pohostinství. O svou restauraci a hotel bojuje navzdory změnám režimů a znárodnění soukromého majetku.
- Vilemína se přivdá do selské rodiny, kde musí snášet ponižování i fyzické násilí. Až po smrti manžela se odhodlá ke vzpouře a její dobrovolný vstup do zemědělského družstva je zjevnou pomstou selskému stavu.
- Toník je od dětství zásadový, pravověrný komunista a jako člen odboje za války hrdinsky umírá.
- Anna (Nany) celý život hledá toho pravého, ale nemá na muže štěstí. Poté, co jí snoubenec zemře na plicní onemocnění, pečuje o Jiřího, který byl mezi studenty zatčenými v roce 1939. Jiří však po válce morálně selže a těhotnou Annu opustí. Ani její poslední láska není šťastná, její partner je ženatý a navíc je v rámci politických čistek na řadu let uvězněn.
- Vojtěch jako jediný zůstane věrný otcovu řemeslu. Je také idealizovaným obrazem reformního komunisty, který věří, že budoucnost řemesla i strany je v poctivosti a kritickém přístupu.
Synové a dcery Jakuba skláře: osoby a obsazení
3. Ideologický rozměr je zřejmý
Paleta charakterů je tu poněkud černobílá. Sedláci jsou rozpínaví a lakomí, továrníci chamtiví a oportunističtí, úředníci konformní a zbabělí. Student Jiří je jako představitel „inteligence“ naprosto bezcharakterní pijavice. Naproti tomu jsou Cirkl a jeho rodina představeni jako nikoli bezchybné, ale zdravé dělnické jádro společnosti (přestože se v případě sklářů jedná o představitele řemesla, nikoli dělnické třídy).
I když byla určitá míra ideologie pro vznik seriálu nutná, není samoúčelná a díky menším ústupkům se Dietlovi podařilo vybalancovat i témata ve své době kontroverzní a dříve naprosto nepřijatelná. Například poválečný odsun Němců, o jehož stinných stránkách se prakticky mlčelo až do devadesátých let.
Hlavním „revolučním“ činem Jaroslava Dietla je ale skutečnost, že všichni komunisté nejsou prvoplánově kladní a naopak. Syn Jakub je slaboch, který v průběhu života dospěje k unavené pohodlnosti typického kariérního straníka. Jeho bratr Pepa je jako živnostník naopak zdrojem nekonečného optimismu drobných podnikatelů, kteří věčně bojují s trpkou realitou znárodnění. Přitom neztrácí nadhled a plní roli vtipného glosátora, jedná se rozhodně o životní roli Jiřího Krampola.
4. Haničinec jako karikatura člověka
Seriál se neobejde bez záporáků, ať už je to rozmazlený a neschopný syn majitele huti, nebo německý brusič, který se vypracuje až na místního velitele gestapa. Tyto postavy jsou jasně identifikované jako třídní a političní nepřátelé a pouze nastavují zrcadlo kladným hrdinům. Největší nebezpečím a skutečné zlo však vychází z řad „dělníků“ a je koncentrované do postavy taviče Bořivoje Boška.
Navzdory své neschopnosti v oboru Bošek v podání Petra Haničince úspěšně proplouvá všemi režimy, intrikuje, udává, obohacuje se na úkor svých obětí. Velkohubý dacan se v roce 1938 staví proti „fašounům“, aby se po záboru pohraničí stal „werkschutzákem“, který v žoldu Němců hlídá válečnou výrobu ve sklárně a současně udává gestapu. Aniž by měl za sebou zásluhy v odboji, vede po osvobození revoluční gardy, krade majetek a řídí odsun Němců. Postupuje na stranickém žebříčku, svou moc přiměřeně zneužívá a slušní lidé mají šanci, pouze pokud se zlu postaví.
Díky Dietlově autorské diplomacii seriál ukazuje, že pod maskou strany se skrývali i představitelé politické zvůle. Zcela v duchu Gorbačovovy „glasnosti“ tak uprostřed jasného ideologického zadání stojí vznešená myšlenka očisty strany od stalinismu.
5. Výzva pro maskéry
Filmové kroniky, které zahrnují dlouhý časový úsek, jsou zkouškou nejen pro kostyméry a stavbu. Nejtěžší to mají maskéři. Příběh sleduje většinu života Jakuba Cirkla v podání Luďka Munzara až do roku 1957, Munzarovi však bylo během natáčení více než padesát let. V prvních dílech tedy musel vypadat mladší, v posledních naopak starší. Stejně jak představitelé jeho dětí, kterým maskéři vypínali kůži speciálními gumičkami. „Já jsem vypadal jako stažený králík a Petr jako mladej Japonec. ‚Hlavně se na mě nekoukej,‘ říká mi. Pak jsme se ale na sebe podívali, začali jsme se strašně smát a gumičky odskákaly,“ vzpomínali Jiří Krampol a Petr Kostka po letech.
|
Díky seriálovým dětem Jakuba Cirkla byly z Tasic znovu Albrechtice
6. Předobraz seriálu vznikl na začátku 80. let
Seriál Synové a dcery Jakuba skláře nebyl jediným „televizním románem“ Jaroslava Dietla postaveným na podobném půdorysu, tedy jako rodinná sága v soukolí událostí 20. století. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let napsal Dietl na objednávku východoněmecké televize seriál Doktor Marcus a jeho rod.
Ústředním motivem je historická nemocnice Charité v Berlíně a osudy několika generací Marcusovy rodiny. Ačkoli Dietl přípravě věnoval hodně času a vedl rozhovory s pamětníky, nakonec sám od projektu ustoupil kvůli výraznému tlaku televize na ideologickou stránku příběhu. Původně chtěl zpracovaný námět zničit, ale nakonec ho rodina uchovala. Až po revoluci byl vydán knižně a vznikla rozhlasová adaptace.
7. Jak vypadá Jakubova huť dnes?
Díky seriálu získalo velkou popularitu i místo, kolem kterého se celá zápletka točí, tedy albrechtická huť. Ve skutečnosti se natáčelo v huti v Tasicích u Bělé na Havlíčkobrodsku, která na počest seriálu a možná i trochu z marketingových důvodů dnes nese jméno Jakubova huť. Každá další repríza přiláká vždy nové a nové zájemce a Jakubova huť pravidelně vítá turisty, kteří chtějí na svůj oblíbený seriál zavzpomínat a nasát trochu huťské atmosféry.
Jinak seriálu dominuje typická studiová architektura televizních seriálů. Navzdory uměle vystavěným interiérům i dějovým zápletkám, barvotiskovým charakterům i neslušivým uniformním parukám si diváci seriál velmi oblíbili. Postavy a jejich problémy jsou díky kvalitnímu hereckému obsazení a Dietlovým civilním dialogům nesmírně životné a uvěřitelné. Jako celek je pak seriál dynamický a životaschopný i v soukolí současné masové televizní produkce.
Sklárny v Tasicích přilákají každoročně tisíce turistů