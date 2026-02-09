Synové a dcery Jakuba skláře: pod maskou prorežimního seriálu byla nevídaná kritika

Zuzana Stiboříková
  13:00
Jaroslav Dietl patřil v 70. a 80. letech k nejoblíbenějším autorům. Díky tomu si mohl dovolit do svých seriálů promítnout i více či méně viditelnou kritiku režimu. Před 40 lety byl poprvé vysílán seriál Synové a dcery Jakuba skláře, který oslavoval sklářské řemeslo, připomínal konec války, ale také se opřel do pokrytectví některých komunistických funkcionářů.
Luděk Munzar v roli Jakuba Cirkla a Jaromír Hanzlík jako jeho nejmladší syn...

Luděk Munzar v roli Jakuba Cirkla a Jaromír Hanzlík jako jeho nejmladší syn Vojta | foto: archiv České televize

jakub sklář a jeho rodina. Luděk Munzar na natáčení rád vzpomínal a jezdil i do...
Luděk Munzar a Jana Preissová v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře (1985)
Julie Jurištová a Daniela Kolářová v seriálu Synové a dcery Jakuba skláře (1985)
Svatopluk Skopal a Petr Haničinec dostali v seriálu role Toníka Cirkla a...
15 fotografií

Seriál vznikl v roce 1985 ke čtyřicátému výročí osvobození. Byl sice napsán tzv. na objednávku, a tudíž byl poplatný své době, nakonec však vznikla nestárnoucí sága jedné rodiny, kterou televize pravidelně vysílají. Z původní sklárny si diváci udělali poutní místo.

Seriál Synové a dcery Jakuba skláře

  1. Hlavní téma seriálu
  2. Děj a postavy
  3. Politický rozměr
  4. Hlavní „záporák“
  5. Výzva pro maskéry
  6. Předobraz seriálu
  7. Dozvuky a huť v Tisicích dnes

1. V čem tkví tajemství jeho obliby?

Především v Dietlových vypravěčských dovednostech, které bravurně prolínají soukromé osudy členů rodiny Cirklových s historickými událostmi první poloviny dvacátého století. Od hlavních historických milníků, jako je první a druhá světová válka, hospodářská krize, odsun Němců či únorový převrat, se odvíjejí příběhy Jakuba Cirkla a jeho dětí. Díky jednoduchým zápletkám se divák může s postavami identifikovat. Nechybí tu láska, smrt, výchova dětí, oběti a těžká soukromá i politická rozhodnutí.

Scénář akcentuje nejen lásku k řemeslu, proměny a nároky, které na sklářství kladly společenské a politické změny, ale i nutnost vyrovnat se s tím, že si děti hledají v životě svou cestu. Seriál se natáčel od září 1984 do dubna 1985, Jaroslav Dietl bohužel v červnu 1985 zemřel a prvního uvedení své sklářské epopeje se nedožil.

2. Děj a postavy: Jakub je sklář, většina jeho dětí nikoli

Celý seriál se točí kolem sklářské huti v Albrechticích, kam v roce 1899 přijíždí sklářský tovaryš Jakub Cirkl. Ožení se a stane se huťmistrem. Postupně se mu narodí sedm dětí, čtyři synové a tři dcery. Zatímco otec je skálou, o kterou se rodina opírá, učitelem, soudcem i víceméně apolitickým spojujícím článkem celého seriálu, hlavní tíži událostí nesou jeho děti:

  • Jakub má být sklářem po otci, ale protože mu chybí patřičné schopnosti, nastoupí na poštu. Kvůli zapojení do protifašistického odboje je odvlečen do koncentračního tábora, kde začíná jeho stranická kariéra budoucího předsedy krajského národního výboru.
  • Tereza se vdá za Němce a po válce ji i s manželem čeká odsun.
  • Josef nemá ke sklářství vlohy, rozhodně ne tolik jako k pohostinství. O svou restauraci a hotel bojuje navzdory změnám režimů a znárodnění soukromého majetku.
  • Vilemína se přivdá do selské rodiny, kde musí snášet ponižování i fyzické násilí. Až po smrti manžela se odhodlá ke vzpouře a její dobrovolný vstup do zemědělského družstva je zjevnou pomstou selskému stavu.
  • Toník je od dětství zásadový, pravověrný komunista a jako člen odboje za války hrdinsky umírá.
  • Anna (Nany) celý život hledá toho pravého, ale nemá na muže štěstí. Poté, co jí snoubenec zemře na plicní onemocnění, pečuje o Jiřího, který byl mezi studenty zatčenými v roce 1939. Jiří však po válce morálně selže a těhotnou Annu opustí. Ani její poslední láska není šťastná, její partner je ženatý a navíc je v rámci politických čistek na řadu let uvězněn.
  • Vojtěch jako jediný zůstane věrný otcovu řemeslu. Je také idealizovaným obrazem reformního komunisty, který věří, že budoucnost řemesla i strany je v poctivosti a kritickém přístupu.

Luděk Munzar a Eva Jakoubková jako Jakub a jeho žena Tereza

Cirkl a jeho seriálová rodina

Synové a dcery Jakuba skláře: osoby a obsazení

  • Jakub Cirkl (otec): Luděk Munzar
  • Jakub: Petr Kostka
  • Tereza: Jana Preissová
  • Josef: Jiří Krampol
  • Vilemína: Daniela Kolářová
  • Antonín: Svatopluk Skopal
  • Anna: Marta Vančurová
  • Vojtěch: Jaromír Hanzlík
  • Dále hrají: Petr Haničinec, Radovan Lukavský, Jana Štěpánková, Eva Jakoubková, Hana Maciuchová, Radoslav Brzobohatý, Jaroslava Obermeierová, Zdeněk Martínek, Ondřej Kepka
  • Režie: Jaroslav Dudek

3. Ideologický rozměr je zřejmý

Paleta charakterů je tu poněkud černobílá. Sedláci jsou rozpínaví a lakomí, továrníci chamtiví a oportunističtí, úředníci konformní a zbabělí. Student Jiří je jako představitel „inteligence“ naprosto bezcharakterní pijavice. Naproti tomu jsou Cirkl a jeho rodina představeni jako nikoli bezchybné, ale zdravé dělnické jádro společnosti (přestože se v případě sklářů jedná o představitele řemesla, nikoli dělnické třídy).

I když byla určitá míra ideologie pro vznik seriálu nutná, není samoúčelná a díky menším ústupkům se Dietlovi podařilo vybalancovat i témata ve své době kontroverzní a dříve naprosto nepřijatelná. Například poválečný odsun Němců, o jehož stinných stránkách se prakticky mlčelo až do devadesátých let.

Hlavním „revolučním“ činem Jaroslava Dietla je ale skutečnost, že všichni komunisté nejsou prvoplánově kladní a naopak. Syn Jakub je slaboch, který v průběhu života dospěje k unavené pohodlnosti typického kariérního straníka. Jeho bratr Pepa je jako živnostník naopak zdrojem nekonečného optimismu drobných podnikatelů, kteří věčně bojují s trpkou realitou znárodnění. Přitom neztrácí nadhled a plní roli vtipného glosátora, jedná se rozhodně o životní roli Jiřího Krampola.

Luděk Munzar a Jana Preissová jako Jakub a jeho dcera Tereza

Daniela Kolářová jako Vilma a Julie Jurištová jako její dcera

4. Haničinec jako karikatura člověka

Seriál se neobejde bez záporáků, ať už je to rozmazlený a neschopný syn majitele huti, nebo německý brusič, který se vypracuje až na místního velitele gestapa. Tyto postavy jsou jasně identifikované jako třídní a političní nepřátelé a pouze nastavují zrcadlo kladným hrdinům. Největší nebezpečím a skutečné zlo však vychází z řad „dělníků“ a je koncentrované do postavy taviče Bořivoje Boška.

Navzdory své neschopnosti v oboru Bošek v podání Petra Haničince úspěšně proplouvá všemi režimy, intrikuje, udává, obohacuje se na úkor svých obětí. Velkohubý dacan se v roce 1938 staví proti „fašounům“, aby se po záboru pohraničí stal „werkschutzákem“, který v žoldu Němců hlídá válečnou výrobu ve sklárně a současně udává gestapu. Aniž by měl za sebou zásluhy v odboji, vede po osvobození revoluční gardy, krade majetek a řídí odsun Němců. Postupuje na stranickém žebříčku, svou moc přiměřeně zneužívá a slušní lidé mají šanci, pouze pokud se zlu postaví.

Díky Dietlově autorské diplomacii seriál ukazuje, že pod maskou strany se skrývali i představitelé politické zvůle. Zcela v duchu Gorbačovovy „glasnosti“ tak uprostřed jasného ideologického zadání stojí vznešená myšlenka očisty strany od stalinismu.

Konflikt prvoplánového dobra s koncentrovaným zlem – Petr Haničinec jako Bořivoj Bošek a Svatopluk Skopal jako Toník

5. Výzva pro maskéry

Filmové kroniky, které zahrnují dlouhý časový úsek, jsou zkouškou nejen pro kostyméry a stavbu. Nejtěžší to mají maskéři. Příběh sleduje většinu života Jakuba Cirkla v podání Luďka Munzara až do roku 1957, Munzarovi však bylo během natáčení více než padesát let. V prvních dílech tedy musel vypadat mladší, v posledních naopak starší. Stejně jak představitelé jeho dětí, kterým maskéři vypínali kůži speciálními gumičkami. „Já jsem vypadal jako stažený králík a Petr jako mladej Japonec. ‚Hlavně se na mě nekoukej,‘ říká mi. Pak jsme se ale na sebe podívali, začali jsme se strašně smát a gumičky odskákaly,“ vzpomínali Jiří Krampol a Petr Kostka po letech.

Petr Kostka (vlevo), Jiří krampol a Ondřej Kepka

Setkání tvůrců se seriálovými fanoušky v roce 2025 v Tasicích

Díky seriálovým dětem Jakuba Cirkla byly z Tasic znovu Albrechtice

6. Předobraz seriálu vznikl na začátku 80. let

Seriál Synové a dcery Jakuba skláře nebyl jediným „televizním románem“ Jaroslava Dietla postaveným na podobném půdorysu, tedy jako rodinná sága v soukolí událostí 20. století. Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let napsal Dietl na objednávku východoněmecké televize seriál Doktor Marcus a jeho rod.

Ústředním motivem je historická nemocnice Charité v Berlíně a osudy několika generací Marcusovy rodiny. Ačkoli Dietl přípravě věnoval hodně času a vedl rozhovory s pamětníky, nakonec sám od projektu ustoupil kvůli výraznému tlaku televize na ideologickou stránku příběhu. Původně chtěl zpracovaný námět zničit, ale nakonec ho rodina uchovala. Až po revoluci byl vydán knižně a vznikla rozhlasová adaptace.

7. Jak vypadá Jakubova huť dnes?

Díky seriálu získalo velkou popularitu i místo, kolem kterého se celá zápletka točí, tedy albrechtická huť. Ve skutečnosti se natáčelo v huti v Tasicích u Bělé na Havlíčkobrodsku, která na počest seriálu a možná i trochu z marketingových důvodů dnes nese jméno Jakubova huť. Každá další repríza přiláká vždy nové a nové zájemce a Jakubova huť pravidelně vítá turisty, kteří chtějí na svůj oblíbený seriál zavzpomínat a nasát trochu huťské atmosféry.

Jinak seriálu dominuje typická studiová architektura televizních seriálů. Navzdory uměle vystavěným interiérům i dějovým zápletkám, barvotiskovým charakterům i neslušivým uniformním parukám si diváci seriál velmi oblíbili. Postavy a jejich problémy jsou díky kvalitnímu hereckému obsazení a Dietlovým civilním dialogům nesmírně životné a uvěřitelné. Jako celek je pak seriál dynamický a životaschopný i v soukolí současné masové televizní produkce.

Sklárny v Tasicích na Ledečsku přilákají každoročně tisíce turistů.
Sklárny v Tasicích na Ledečsku přilákají každoročně tisíce turistů, nyní je...

Sklárny v Tasicích přilákají každoročně tisíce turistů

Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

OBRAZEM: Jana Brejchová na plátně diváky přitahovala, dojímala i bavila

Film Noc nevěsty zastupoval Československo na filmovém festivalu v Benátkách....

Ve věku 86 let zesnulá herečka Jana Brejchová okouzlovala diváky šarmem, krásou a samozřejmě i mnoha polohami hereckého umu. Dokázala být křehce okouzlující, zasněná, ale i rázná. Řadíme ji spíše...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo

0 % Premium
Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Synové a dcery Jakuba skláře: pod maskou prorežimního seriálu byla nevídaná kritika

Luděk Munzar v roli Jakuba Cirkla a Jaromír Hanzlík jako jeho nejmladší syn...

Jaroslav Dietl patřil v 70. a 80. letech k nejoblíbenějším autorům. Díky tomu si mohl dovolit do svých seriálů promítnout i více či méně viditelnou kritiku režimu. Před 40 lety byl poprvé vysílán...

9. února 2026

Uplynulo 100 let od startu Osvobozeného divadla. Zářili v něm Voskovec a Werich

Jan Werich a Jiří Voskovec v představení Caesar

„Maximum emocí za vteřinu“ chtěli vyvolat Jiří Voskovec, Jan Werich a Jaroslav Ježek, kteří se sešli v Osvobozeném divadle ve 20. letech 20. století. A do svého jedinečného humoru a ironie vnesli...

9. února 2026  11:20

Drahá Jano, spolykal bych tvé slzy, píše zesnulé Brejchové režisér Jiří Svoboda

Jana Brejchová ve filmu Zánik samoty Berhof (1983)

Drahá, drahá Jano, s Tebou v pátek odešla z mého nebe posvátná Hvězda. Takový vzkaz poslal herečce Janě Brejchové, která zemřela ve věku 86 let, režisér Jiří Svoboda.

9. února 2026  10:23

O přestávce Super Bowlu zněla španělština a odkazy na Portoriko. Trumpa to znechutilo

Portorikánec Bad Bunny při vystoupení na Super Bowlu (9. února 2026)

Příšerné, jedno z nejhorších vůbec. Tak hodnotí nejsledovanější televizní program roku - přestávkové vystoupení při finále ligy amerického fotbalu Super Bowlu - prezident Donald Trump. K...

9. února 2026  6:19,  aktualizováno  10:06

RECENZE: Stačí nostalgie Bolka Polívky jako omluva za řídké představení?

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

Divadlo Bolka Polívky má na repertoáru další autorskou inscenaci svého principála nazvanou Anděl v lihu, která těží z Polívkových vzpomínek a historek. A kterým nejlépe rozumějí a také je patrně...

9. února 2026  8:36

RECENZE: Jak se dělá humbuk. Zaslouží si černošští upírští Hříšníci šestnáct Oscarů?

65 % Premium
Herec Michael B. Jordan jako Smoke ve filmu Hříšníci (Sinners, 2025)

Historický rekord si připsal snímek Hříšníci, když dostal nominaci na šestnáct Oscarů. Ale diváci jej hodnotí vlažněji než kritici a opakují přitom výrazy jako nadhodnocený, přehnaný, nepochopitelný...

8. února 2026

Vítězný Sbormistr čelí žalobě za deset milionů. Věřím justici, tvrdí producent

Producent Jiří Konečný a herečka Kateřina Falbrová s cenami české filmové...

Emotivní řeč plná náznaků, s níž producent Sbormistra Jiří Konečný přebíral cenu kritiků pro nejlepší film roku, mohla diváky přenosu na ČT art zmást. Až po ceremoniálu Konečný vysvětlil, co se kolem...

8. února 2026

GLOSA: Umíme milovat? Olivia Dean ukazuje, že láska není diagnóza, ale umění

Olivia Dean s Grammy v kategorii Objev roku

V časech, kdy umíme do detailu zanalyzovat, jaký typ citové vazby kdo má, kdy víme, proč je někdo toxický a jiný zase ne, kdy se z lásky stává tak trochu věda, je každá dávka kultury, co lásku...

8. února 2026  10:41

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

8. února 2026

Nikdy nevznikla lepší reklama na letní tábory. Hoši od Bobří řeky ukazují cestu i dnes

Premium
Ukázka ilustrací od Marka Čermáka v knize Hoši od Bobří řeky

Třináct bobříků. Tábor ve Sluneční zátoce. Mladý zálesák Roy. Píseň úplňku. Vor na Bobří řece. Vzor správných chlapců Rikitan. Ušlechtilý Luděk a impulzivní Mirek. A samozřejmě Zelená příšera....

8. února 2026

Ceny kritiky vyhrál film Sbormistr, po dvou soškách mají i Otec a Letní škola, 2001

Kateřina Falbrová a Maya Kintera ve filmu Sbormistr (2025)

Nejlepším filmem roku se ve velmi těsném hlasování 16. Cen české filmové kritiky stal Sbormistr. Získal celkem dvě sošky stejně jako rovněž hrané snímky Otec a Letní škola, 2001. Celkem bylo oceněno...

7. února 2026  21:45

Bude vždy mou součástí. Hvězda Harryho Pottera o mateřství i Bridgertonových

Premium
Katie Leungová v seriálu Bridgertonovi (2026)

Svět ji poznal jako první lásku Harryho Pottera, bradavickou studentku Cho Changovou. Nyní se vrací v jiné populární sérii - Bridgertonových. Osmatřicetiletá Katie Leungová v rozhovoru pro iDNES.cz...

7. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.