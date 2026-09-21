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Díky a čau. Stallone odmítl Trumpovu výzvu, dozvěděl se o ní až z televize

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  17:23
Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14....

Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14. listopadu 2024). | foto: ČTK

Sylvester Stallone dostal medaili od prezidenta Trumpa (2025)
Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14....
Prezident Trump ocenil Sylvestera Stallonea Cenou Kennedyho centra (2025)
Sylvester Stallone v New Yorku (16. září 2025)
39 fotografií
Americký prezident Donald Trump loni prohlásil, že herce Mela Gibsona, Sylvestera Stallonea a Jona Voighta učiní speciálními ambasadory Hoollywoodu a budou jeho „očima a ušima.“ Stallone nyní přiznal, že se o celé věci dozvěděl až z televize a že by to stejně nefungovalo.

Trump si určil tři věrné ambasadory pro problémové místo jménem Hollywood

Americká umělecká obec včele s Hollywoodem se už od voleb vyjadřuje kriticky k druhému prezidentskému mandátu Donalda Trumpa. Ten prohlásil, že jmenuje tři loajální herce zvláštními ambasadory.

„Budou sloužit jako moji zvláštní vyslanci s cílem přivést Hollywood, který během posledních čtyř let přišel o velkou část svého byznysu ve prospěch zahraničních zemí, ZPĚT – VĚTŠÍ, LEPŠÍ A SILNĚJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM! Tito tři velmi talentovaní lidé budou mýma očima a ušima a já se budu řídit jejich návrhy. Hollywood, stejně jako Spojené státy americké, čeká zlatý věk!“ uvedl loni Trump na sociální síti.

Hercům to však osobně nesdělil. Dozvěděli se to z médií. Mel Gibson tehdy prohlásil, že ho to překvapilo, ale splní svou občanskou povinnost.

Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14. listopadu 2024).
Sylvester Stallone dostal medaili od prezidenta Trumpa (2025)
Donald Trump se zdraví se svým podporovatelem Sylvesterem Stallonem (14. listopadu 2024).
Prezident Trump ocenil Sylvestera Stallonea Cenou Kennedyho centra (2025)
39 fotografií

Sylvestr Stallone nyní uvedl, že by to nefungovalo. „No, prostě se to stalo. Jednou večer jsem se díval na televizi a oni řekli: ‚Takže Stallone, Mel Gibson a Jon Voight budou…‘ A já na to: ‚Cože? Promiňte? Vážně?‘ Protože kdyby se mě zeptali hned na začátku, řekl bych, že to není možné,“ řekl Stallone pro list The Sunday Times.

„Hollywood je, řekl bych, jako feudální státy. Mají svá malá království. Nemůžete tam přijít a říkat šesti studiím, jak mají co dělat. A Mel Gibson a Jon Voight, my jsme takoví lidé, co si jdou svou vlastní cestou. Ne, to nebude fungovat,“ řekl představitel Rockyho, který se v minulosti netajil tím, že je podporovatelem prezidenta Trumpa.

Jeho nabídku tak slušně odmítl. „Řekl jsem díky a čau, protože to je nemožné. Hollywood funguje a bude se vyvíjet. Je to korporátní prostředí a lidé z korporací nebudou chtít poslouchat, jak jim vykládám o financích,“ dodal Stallone.

Jon Voight se ale své role ambasadora i v 87 letech zhostil a využil ji prý k lobování v Bílém domě ohledně federální daňové úlevy pro filmový a televizní průmysl jako mají v zahraničí. Kvůli nim totiž filmové produkce míří do světa, místo aby natáčely doma.

Jon Voight v Cannes (17. května 2024)

„Pokud se v daňových úlevách dostaneme na stejnou úroveň jako ve zbytku světa, dojde k opravdovému výbuchu energie,“ řekl Voight pro The Hollywood Reporter.

„Bude to okamžité. Jak někdo zmínil, naše odvětví je připraveno začít okamžitě. Zítra zavolají lidem a ti se hned začnou připravovat. Ovlivní to komunity, ve kterých pracují. Vrátí se to? Ano, myslím, že ano,“ řekl herec.

O svých dvou kolezích ambasadorech Voight prohlásil, že jsou příliš zaneprázdnění na to, aby se s ním na tom podíleli, ale Stallone prý jeho snahu podpořil aspoň svým podpisem.

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