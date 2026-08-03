Úspěch Pěti švestek. Svěrákova komedie míří do britských kin

Snímek ve Velké Británii uvede společnost Picturehouse, která provozuje menší kina a vedle mainstreamových filmů uvádí i cizojazyčné snímky. Se svými 28 vícesálovými kiny je společnost dvojnásobně větší než její nejbližší konkurent Curzon/Artificial Eye.
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„Dostat český film do britských kin přitom není samozřejmostí. Za 30 let existence samostatné České republiky se to ve větším měřítku podařilo pouze třem titulům: Kolja, Tmavomodrý svět a Obsluhoval jsem anglického krále,“ upozornila Jana Šafářová, která za tvůrce o úspěchu informovala.
Film uvedou v Británii pod názvem What a Way to Go – anglickým rčením vyjadřujícím záviděníhodný způsob odchodu ze života.
Univerzální téma filmu a jeho srozumitelnost v zahraničí potvrdila také americká herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová, která se letos představila divákům na filmovém festivalu v Karlových Varech. Po zhlédnutí Pěti švestek napsala producentům, že se smála a byla dojata jako u málokterého filmu.
Zvláště ocenila výkon Dany Syslové, která ztvárňuje dámu v letech postiženou Alzheimerovou chorobou. Spolu se svým manželem, hercem Peterem Sarsgaardem, se shodli, že jim film přinesl inspiraci pro práci i pro život a nabídli se šířit dobré jméno Pěti švestek ve filmařských kruzích v Severní Americe.
Příběh vyprávějící o pětici starých přátel, kteří se naposledy vydávají na pronajaté plachetnici za dobrodružstvím po řeckých ostrovech, za deset týdnů v tuzemských kinech navštívilo přes 120 tisíc diváků. Snímek má úspěch nejen u staršího publika, na které cílí především, ale zaujala i jeho projekce na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, která je zaměřena především na mladší filmové publikum.
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„Trochu jsem se jejich reakce bál, protože umí být nesmiřitelní. O to příjemněji mě zaskočili,“ uvedl režisér Jan Svěrák. Film během projekce vyvolával salvy smíchu i potlesk a po jejím skončení diváci ocenili režiséra potleskem ve stoje.
Ohlas filmu potvrdilo také nedávné rozhodnutí České filmové a televizní akademie, která jej zařadila mezi pět snímků, z nichž její členové vybírají možného českého kandidáta na Oscara za nejlepší mezinárodní film.
Nový film Jana Svěráka Pět švestek stojí na výrazném hereckém obsazení Lenky Termerové, Oldřicha Kaisera, Petra Kostky, Dany Syslové a Jana Vlasáka. Snímek Svěrák označil za komedii o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých.
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23. března 2026