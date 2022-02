Betlémské světlo posouvá premiéru. Jan Svěrák v něm pohřbil tatínka

Vyprávění se točí kolem stárnoucího spisovatele, kterému už psaní nejde jako dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě, jejich postavy vylézají na denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Všechny po něm něco chtějí - a spisovatelova reálná manželka také.

Ve filmu dokonce režisér svého otce pohřbí. „“To je naštěstí scéna, kterou si sám vymyslel. Já se toho dost bál. Přece jenom je to symbolika a strkat vlastního tatínka do rakve je nepříjemné a nevhodné. Naštěstí je to scéna komická, táta měl pod sebou vyhřívanou dečku a dokonce nám v rakvi i usnul. Když jsme spolu točili v krematoriu, tak jsme se taky první den báli a za týden jsme si zvykli, že smrt je součástí života,“ vypráví Jan Svěrák.

V Betlémském světle se sešly čtyři generace Svěráků, režisérův syn František film střihá, mladší syn Ondra dělal druhého mikrofonistu a dva vnukové se mihnou v rohu obrazu jak nesou betlémské světlo. „Poučili jsme se od Ládi Smoljaka, že je potřeba natáčet vlastní rodinu do filmu, protože domácí archivy se málokdy prohlížejí, ale u filmu po letech v televizi můžeme zavzdychat – to je náš František, v Koljovi, ten, co jezdí hrobníkovi na lopatě! Nebo naše Kačenka, dnes maminka vnoučátek, hrála na piano v Koljovi jako žačka paní Zázvorkové,“ vysvětlil režisér.

Zdeněk Svěrák dostal od syna úkol, že nesmí dělat mladého. „Když jdu do schodů, pomáhám si zábradlím, když ze schodů, jsem rád, že tam zábradlí je, šourám nohy v pantoflích… Pro mě to není moc dobrý pohled, když se na to dívám. Ale syn mi ´před každým záběrem pošeptal do ucha - Hlavně nehraj. Tak jsem nehrál, já jsem tam jenom byl,“ shrnul hrdina snímku.