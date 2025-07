Je Superman „super woke“? Část Ameriky rozzlobilo jeho údajné přistěhovalectví

„Superman se ‚probudil‘!“ Takovéto titulky plnily podle britského serveru The Guardian média od premiéry nového Supermana. Ta se se v USA uskutečnila 11. července. Titulní roli příběhu, jenž se poprvé objevil v komiksovém sešitu už v červnu 1938, nyní ztvárňuje David Corenswet - herec známý ze seriálů Politik nebo Hollywood.

woke Termínem „woke“ (z anglického woke – probuzený) jsou označována aktivistická hnutí, která upozorňují na nerovnosti ve společnosti.

Debatu rozproudil komentář scenáristy a režiséra Jamese Gunna, který v jednom z rozhovorů nenuceně charakterizoval hlavní postavu jako přistěhovalce, když o ní mluvil jako o „vypravěči příběhu Ameriky“.

Režisérovy názory na ikonického superhrdinu pobouřily některé pravicově smýšlející osobnosti, včetně bývalého televizního Supermana Deana Caina. Ten sice uznal, že Superman je přistěhovalec, ale při představě, že by se to mělo aktivně spojovat s americkou hodnotou, se zarazil a poznamenal, že „musí existovat určité hranice“.

Kritikou nešetřila ani bývalá poradkyně amerického prezidenta Donalda Trumpa, Kellyanne Conwayová. Nynější moderátorka Fox News charakterizovala film bez jeho zhlédnutí jako ideologickou přednášku a rozzlobila se, že herec Corenswet v jiném rozhovoru zase vynechal staré supermanovské heslo „pravda, spravedlnost a americká cesta“.

Původní komiksová průpovídka přitom podle autora článku na Guardianu Jesseho Hassengera mluví o „pravdě, spravedlnosti a všech těch dobrých věcech“. Věta o americké cestě byla přidána do rozhlasové verze Supermana během druhé světové války.

„Tím vším chci říct, že chápání Supermana jako přistěhovalce je natolik běžné a natolik součástí původního vnímání postavy, že je nyní ještě těžší uvěřit jakémukoli zjitřenému rozhořčení, než to bývá obvykle,“ vkládá do článku autor svůj názor.

Podle něj se do filmu současnost promítla spíše záležitostmi týkajícími se sociálních sítí. Během jedné hádky postava Lois Laneové třeba hrdinu hecuje tím, že ho viděla, jak si prohlíží určité hashtagy. Prvky dnešní doby v sobě prý nese i inovativně pojatý Supermanův kryptonit – zde jako software vytvořený Lexem Luthorem předvídající každý hrdinův úder.

Ve filmu se objevuje také téma přistěhovalců, podle Guardianu však nijak zvlášť výrazně. „Dějový zvrat týkající se Supermanových rodičů by se dal dokonce chápat jako nechtěně xenofobní,“ míní server. „Koneckonců, pokud obchodujete s poselstvím, že nezáleží na tom, odkud přistěhovalec pochází, jakmile se asimiluje do naší kultury – není to z definice znevažování jiných zemí (nebo v tomto případě planet) a vyzdvihování té ‚naší‘ kultury?“ ptá se autor.

Nový film se dotýká i politiky. Hlavní hrdina totiž zasahuje do záležitostí fiktivních zemí, jejichž vůdci podle serveru nápadně připomínají některé současné politické osobnosti. Vůdce Boravie tak podle některých diváků připomíná Donalda Trumpa, invaze do sousedního Jarhanpuru zase situaci na Blízkém východě nebo - vzhledem k tomu, že země se mají nacházet v Evropě - ruskou invazi na Ukrajině. Tvůrce filmu James Gunn ovšem uvedl, že při vymýšlení scénáře neměl na mysli žádné konkrétní nepokoje v reálném světě.

Komiksový hrdina Superman, jenž spadá pod nakladatelství DC Comics, má za sebou sáhodlouhou historii. Jerry Siegel a Joe Shuster jej poprvé představili v červnu 1938 v komiksovém sešitě, deset let poté vznikl první seriál, kde si siláka zahrál Kirk Alyn.

Nejslavnějším filmovým Supermanem se v roce 1978 stal Christopher Reeve, který zvládl celkem čtyři filmy. Z novodobých podob si bájného hrdinu pětkrát vyzkoušel Henry Cavill. Premiérovou kapitolu teď v titulní roli zahájil David Corenswet.