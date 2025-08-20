Blíží se český ponurý thriller Stvůry. Ani herci Hádek s Ryškou netušili, kdo je vrah

  16:17
Napínavý příběh s ponurou atmosférou a nečekanými zvraty. To slibuje snímek Stvůry, který vychází ze stejnojmenné knižní předlohy od Kristýny Trpkové. Krimithriller režiséra Jana Těšitele uvidí diváci v kinech od 23. října. Tvůrci nyní ukázali trailer.

Děj zavede diváky do malého města, kde je u řeky nalezeno tělo surově zavražděné dívky Anny. Vrah z ní vypreparoval orgány trávicí soustavy a pečlivě jí vyčistil zuby.

Z filmu Stvůry
Z filmu Stvůry
Z filmu Stvůry
Z filmu Stvůry
7 fotografií

Do vyšetřování zločinu se pouští kriminalistka Laura Linhartová, kterou ztvárnila Kristýna Ryška, společně s kolegou Adamem Benešem, jehož si zahrál Kryštof Hádek. Hlavním podezřelým se stává nedávno usvědčený pachatel, který spáchal podobnou vraždu. Případ je ovšem komplikovanější.

„Když jsem četla scénář, sama jsem se nachytala, protože můj tip směřoval úplně na někoho jiného, a skončilo to pro mě opravdu nečekaně,“ popisuje Ryška, pro niž je krimithriller Stvůry první spoluprací s režisérem Janem Těšitelem.

Hádek a Ryška hledají vraha. Podle detektivky roku vznikají Stvůry

Společně s Hádkem chválí také kameru Filipa Marka, jenž získal Českého lva za Bod obnovy. „Na scénáři mě zaujala jednak zajímavá ponurá atmosféra, která je ještě umocněna tím, jak je film nasnímaný, a bavilo mě, že jsem nevěděl, kdo je vrah. Obecně mám rád severské krimi thrillery a u Stvůr mám pocit, že jsou podobně laděné,“ říká Hádek.

Kromě ústřední dvojice se ve filmu objeví rovněž Luboš Veselý, Václav Vašák, Gabriela Míčová, Alžběta Malá, Stanislav Majer, František Prachař, Beáta Kaňoková, Kateřina Janečková nebo Jiří Rendl.

