Od lásky až po konspirace. Příběh Jelínkových nabízí velké rodinné drama

„Studna je noční můra mojí generace, dětské trauma,“ přiznává bez okolků režisérka šestidílného seriálu Tereza Kopáčová v narážce na televizní ztvárnění příběhu, které vzniklo koncem 70. let. „Bylo zajímavé podívat se na něj s odstupem a zkoumat, proč se nám ten příběh vryl do kolektivní paměti jako žádný jiný, proč se stal legendárním,“ pokračuje. „A především zjistit, jak se skutečně odehrál.“

Vyvzdorovaná mladická láska, která se v manželství proměnila v sžíravé, pomalu nastupující peklo. Dětskou obrnou postižený syn, který se na vesnici stal terčem posměšků a který to pro svůj intelekt nakonec dotáhl velice daleko. Už tyto motivy nabízejí samy o sobě spoustu materiálu pro napínavý televizní seriál. A pak to tragické vyústění... Tedy pokus otce o takzvanou rozšířenou sebevraždu.

Seriál nebývalé šíře

Do samotného příběhu je ovšem třeba připočíst již zmíněnou skutečnost, že o několik let později se rodinná tragédie stává námětem pro jeden díl ostře sledovaného režimního seriálu. I s tím se musel ústřední hrdina, jediný přeživší oné mrazivé noci, vyrovnat. A pak jsou tu nejrůznější více či méně uvěřitelné teorie, které se okolo celého případu dodnes vznášejí.

Z recenze Mirky Spáčilové „Přestože reklamní upoutávky lákají na oheň, krev a pohled do titulního místa dramatu, profesionálně zvládnutá Studna, jež začíná na Voyo, si záhadu skutečného zločinu ponechává v záloze. Také její podtitul neslibuje ani příběh vraha, ani příběh oběti; zní Příběh syna, který přežil.“ 80 %

I proto se aktuální seriál Voyo rozmáchl do nebývalé šíře: popisuje období od třicátých let až do těch osmdesátých. Vedle historického pozadí a uvěřitelných dobových reálií však bylo nutné brát v potaz především vztahy uvnitř rodiny.

„Neseděli jsme s nimi u rodinného stolu, nebyli jsme svědky jejich běžných životních situací,“ předesílá scenárista Miro Šifra. „Proto jsme vše konzultovali s psychology, vytvářeli profily jednotlivých postav, snažili jsme se se do nich vcítit, zjistit, co se jim mohlo honit hlavou,“ poodhaluje svou práci, „to aby byl příběh o nich, o jejich blízkých, rodině i sousedech co nejkomplexnější, ale především co nejvěrnější. Proto jej vyprávíme od začátku, kdy se do sebe Máňa se Standou zamilují, a končíme více než deset let po osudné tragédii,“ dodává Šifra.

Jak působivou fresku se povedlo vytvořit, dokládá zaujetí samotných herců v hlavních rolích. „Mnohem více než tou atraktivitou konce se zabývá tím, proč k tragédii vůbec došlo,“ přemýšlí David Švehlík, představitel otce. „Jejich chlapec se stal terčem posměchu, s čímž se žilo velice těžko. Zároveň měli velmi napjaté vztahy se sousedy, které přerostly až do opravdu vyhrocených konfliktů,“ uvažuje o důvodech, které patrně vedly ke zhoršujícímu se psychickému vztahu předobrazu jeho hrdiny.

Svatební fotografie seriálových manželů Jelínkových. Role matky a otce ztvárnili Johana Matoušková a David Švehlík

Herec musel ve své roli vytvořit náročný oblouk od okouzlujícího mladého šaška, až k lítostivému a sebestřednému chlapovi, který se v hrůzném finále rozhodne svou rodinu „zachránit“ velmi specifickým způsobem.

Jeho seriálovou partnerkou je Johana Matoušková. „Na začátku je to energická silná holka plná nadějí a ke konci už trošku životem, vztahem a okolnostmi obouchaná,“ popisuje herečka svou Máňu. Práce na sérii Studna pro ni byla o to zajímavější, že z míst, kde se samotný čin stal, pochází.

Arabela v roli matky

V ústřední roli Stanislava Jelínka mladšího se vystřídají Jáchym Brabec, Jakub Jenčík a Filip Červenka. Zajímavé role připadly i dalším známým tvářím: například Jakub Prachař v sérii vystupuje v roli souseda; pro herce se jedná o patrně první zcela vážnou roli. Původní seriálová Arabela, tedy Jana Nagyová, pak společně se Svatoplukem Skopalem ztvárňují Mániny rodiče.

Šestidílný seriál, který je právě k vidění na platformě Voyo, se natáčel například v prostorách staré budovy Koh-i-noor či v pražské Invalidovně. Pro tvůrce bylo stěžejní nejen najít vhodný dům pro ústřední rodinu, ale i další dobově působící domy jejich sousedů. Ideální lokaci nakonec objevili v Lochovicích.