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Studená sprcha ve 37 letech. Proč nemohla být Gyllenhaalová ve filmu milenkou?

Tereza Hrabinová
  13:30
Maggie Gyllenhaalová (New York, 5. května 2014)

Maggie Gyllenhaalová (New York, 5. května 2014) | foto: Reuters

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Dnes patří mezi nejrespektovanější americké herečky své generace a stále častěji se prosazuje také jako režisérka. Maggie Gyllenhaalová má lásku k filmu v krvi, věnovali se mu její oba rodiče. Přestože před kamerou stála už jako teenager, uznání si musela vybojovat sama.

Maggie Gyllenhaalová pochází z filmové rodiny. Jejím otcem je režisér Stephen Gyllenhaal, matkou scenáristka Naomi Fonerová. Před kamerou stála už jako patnáctiletá a své první role získala ve filmech svého otce, například Vodní země, Nebezpečná žena nebo Tráva je zlatej důl.

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Má o tři roky mladšího bratra, herce Jakea Gyllenhaala. Na začátku kariéry spolu několikrát hráli, nejznámější je film Donnie Darko, kde ztvárnili sourozence i na plátně. Dříve byla představována jako „Jakeova sestra“, postupně si ale vybudovala vlastní silné postavení.

Za výkon ve filmu Crazy Heart získala nominaci na Oscara. Uspěla také jako scenáristka a režisérka filmu Temná dcera, který vznikl podle románu Eleny Ferrante. Celovečerní režijní debut Temná dcera natočila po čtyřicítce a snímek získal tři nominace na Oscara, včetně nominace za adaptovaný scénář, který Maggie Gyllenhaalová napsala.

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„Stará“ v 37 letech

Maggie Gyllenhaalová v roce 2015 otevřeně promluvila o ageismu v Hollywoodu. Přestože jí tehdy bylo pouhých 37 let, producenti ji odmítli obsadit do role partnerky pětapadesátiletého herce.

„Jsou věci, které mě jako herečku v Hollywoodu neustále překvapují a zároveň zklamávají. Nejdřív jsem se cítila špatně, potom mě to rozzlobilo a nakonec jsem se tomu zasmála,“ řekla tehdy v rozhovoru pro magazín The Wrap.

Kvůli roli navštěvovala věznice

Kvůli roli bývalé vězeňkyně ve filmu Sherrybaby (2006) navštěvovala věznici i přechodné domy pro ženy po výkonu trestu, kde mluvila s bývalými vězeňkyněmi. „Byl to svět, o kterém jsem vůbec nic nevěděla. Bylo pro mě důležité ty ženy poznat a projevit jim respekt,“ vysvětlila.

Za výkon ve filmu byla nominována na Zlatý glóbus a dodnes bývá označován za jeden z vrcholů její kariéry. Časopis Entertainment Weekly tehdy napsal, že je „natolik výjimečnou herečkou, že divák dokáže soucítit i se sobeckým a sebedestruktivním chováním její postavy“.

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