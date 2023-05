RECENZE: Třetí Strážci Galaxie jsou velkolepá i dojemná rozlučka

Peter „Star-Lord“ Quill prožívá osobní krizi. Truchlí nad ztrátou milované Gamory. Čili je prakticky k nepotřebě... Zbytek Strážců Galaxie se potlouká po Kdovíkde a z letargie je vytrhne až nevítaná návštěva Adama Warlocka, která má co do činění s Rocketovou minulostí. Leháro skončilo, je třeba naskočit do vesmírné lodi, oprášit zlodějské finty a začít jednat.