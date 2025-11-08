Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things

Premiéra finální páté řady seriálu Stranger Things je za rohem. Netflix proto láká pětiminutovou ukázkou prvního dílu, který se vrací přímo do napínavého děje první řady. Streamovací gigant zároveň oznámil, že končící seriál volně rozšíří animovaná řada Příběhy z pětaosmdesátého.

Ukázka nás vrací do paralelní dimenze Upside Down, která se už objevila v první řadě seriálu. Vyděšený William (Noah Schnapp) se zde schovává ve své vlastnoručně vyrobené chatce před strašlivým Demogorgonem a tiše si zpívá skladbu Should I Stay or Should I Go od britské punkrockové kapely The Clash.

Záhy se monstrum dostane k Willovi, ten na něj vystřelí ze zbraně a následně vyleze vysoko do větví stromů. Ani tam se však neschová. Demogorgon na něj zaútočí a hlavní postava seriálu spadne na zem, kde skončí zřejmě v bezvědomí.

Skvělé seriály často ve finále zklamou. Závěrečné Stranger Things chtějí být jiné

Z černého lesa paralelní reality je poté vtažen do doupěte hlavního antagonisty Vecny (Jamie Campbell Bower), který mu vysává duši. Naplňuje se tak osud, před kterým ho v první sezoně zachránila matka Joyce (Winona Ryderová).

První čtyři epizody páté řady, která uzavře události v městečku Hawkins, budou mít na Netflixu premiéru 26. listopadu. Následující tři uvidíme 25. prosince, na finále nazvané Zpátky v realitě si počkáme do 31. prosince.

Příběhy z pětaosmdesátého

Nejen nahlédnutím do prvního dílu očekávané páté řady udělal tento týden Netflix radost svým divákům. Rovněž totiž představil animovaný spin-off původních Stranger Things, který nazval Příběhy z pětaosmdesátého.

Netflix představil spin-off seriálu Stranger Things. Animovaný seriál se jménem...

Děj nového seriálu tvůrci zasadili do přelomu druhé a třetí řady původních Stranger Things, premiéra je plánována na rok 2026. Animovaný seriál rovněž přebere hlavní postavy reálné verze, tedy včetně Eleven, Mikea, Maxe, Lucase, Dustina, Willa a Hoppera.

Netflix již zveřejnil upoutávku, která obsahuje krátké animované sekvence a koncepční umění. Příběhy z pětaosmdesátého vznikají pod dohledem režiséra Erica Roblese a spoluzakladatelů Stranger Things Matta a Rosse Dufferových.

Netflix představil spin-off seriálu Stranger Things. Animovaný seriál se jménem...

„S animací opravdu neexistují žádné limity,“ slibuje Ross Duffer. „Eric a jeho tým se mohou opravdu vyřádit, a to také udělali.“

„Podařilo se nám zachytit město Hawkins v novém světle... Bude to paráda,“ dodává pak režisér Robles.

Upoutávka na animovaný seriál Příběhy z pětaosmdesátého:

