Pět minut hrůzy. Podívejte se na úvod finální řady Stranger Things

Ukázka nás vrací do paralelní dimenze Upside Down, která se už objevila v první řadě seriálu. Vyděšený William (Noah Schnapp) se zde schovává ve své vlastnoručně vyrobené chatce před strašlivým Demogorgonem a tiše si zpívá skladbu Should I Stay or Should I Go od britské punkrockové kapely The Clash.
Záhy se monstrum dostane k Willovi, ten na něj vystřelí ze zbraně a následně vyleze vysoko do větví stromů. Ani tam se však neschová. Demogorgon na něj zaútočí a hlavní postava seriálu spadne na zem, kde skončí zřejmě v bezvědomí.
Z černého lesa paralelní reality je poté vtažen do doupěte hlavního antagonisty Vecny (Jamie Campbell Bower), který mu vysává duši. Naplňuje se tak osud, před kterým ho v první sezoně zachránila matka Joyce (Winona Ryderová).
První čtyři epizody páté řady, která uzavře události v městečku Hawkins, budou mít na Netflixu premiéru 26. listopadu. Následující tři uvidíme 25. prosince, na finále nazvané Zpátky v realitě si počkáme do 31. prosince.
Příběhy z pětaosmdesátého
Nejen nahlédnutím do prvního dílu očekávané páté řady udělal tento týden Netflix radost svým divákům. Rovněž totiž představil animovaný spin-off původních Stranger Things, který nazval Příběhy z pětaosmdesátého.
Děj nového seriálu tvůrci zasadili do přelomu druhé a třetí řady původních Stranger Things, premiéra je plánována na rok 2026. Animovaný seriál rovněž přebere hlavní postavy reálné verze, tedy včetně Eleven, Mikea, Maxe, Lucase, Dustina, Willa a Hoppera.
Netflix již zveřejnil upoutávku, která obsahuje krátké animované sekvence a koncepční umění. Příběhy z pětaosmdesátého vznikají pod dohledem režiséra Erica Roblese a spoluzakladatelů Stranger Things Matta a Rosse Dufferových.
„S animací opravdu neexistují žádné limity,“ slibuje Ross Duffer. „Eric a jeho tým se mohou opravdu vyřádit, a to také udělali.“
„Podařilo se nám zachytit město Hawkins v novém světle... Bude to paráda,“ dodává pak režisér Robles.
Upoutávka na animovaný seriál Příběhy z pětaosmdesátého: