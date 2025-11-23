Těžko hledat povolanější tváře seriálu, co by mohly promluvit o tom, jak moc jejich životy v průběhu uplynulých deseti let formovaly Stranger Things. Noah Schnapp začínal natáčet jako jedenáctiletý, Calebovi McLaughlinovi bylo o pouhé tři roky víc. Zmínili, že si dřív vůbec nebyli jistí, jestli mluví svým vlastním hlasem nebo hlasem své postavy a museli hledat oporu ve svém okolí.
Překvapivé zaražení nastane u obou herců, když padne otázka na to, jakou nejlepší radu na place od kolegů kdy dostali.