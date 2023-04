Po teenagerech důchodci. Tvůrci Stranger Things chystají nový seriál

Půjde o sci-fi sérii The Boroughs, v jejímž centru tentokrát nebudou stát děti, nýbrž penzisté. „Ve zdánlivě malebné důchodcovské komunitě v Novém Mexiku se musí skupinka nepravděpodobných hrdinů spojit, aby čelila hrozbě mimozemské entity. Ta se jim snaží ukrást jedinou věc, které už nemají nazbyt – čas,“ zní oficiální synopse.

Autory seriálu jsou Jeffrey Addiss a Will Matthews, kteří společně vytvořili animovaný fantasy seriál Temný krystal: Věk vzdoru a v příštím roce uvedou rovněž animovaný film The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim.

„Už dlouho jsme fanoušky Jeffových a Willových věcí, a když nám předložili svůj nápad na The Boroughs, okamžitě jsme věděli, že přišli s něčím výjimečným,“ svěřili se bratři Dufferovi. „Hlavním hrdinům je sice o pár let víc než teenagerům ze Stranger Things, ale je to podobně sympatická parta zoufalců a my se už nemůžeme dočkat, až se s nimi vydáte na dobrodružnou cestu, která bude děsivá, zábavná a hluboce dojemná,“ dodali ještě.

„Pracovat po boku bratrů Dufferových a jejich týmu je splněný sen. Do našeho příběhu vnášejí dokonalou rovnováhu mezi hrůzou a dojetím. Už se těšíme, až diváci odhalí temné tajemství ukryté pod slunečnou fasádou,“ stojí v prohlášení Jeffreyho Addisse a Willa Matthewse.

Podrobnější informace například o obsazení dosud nejsou známé. Zatím se ví jen to, že první série by měla mít osm epizod. Alespoň přibližné datum uvedení je tedy zatím ve hvězdách, nicméně už teď je jasné, že půjde o bedlivě sledovaný projekt.

Co se týče Matta a Rosse Dufferových, ti se se světem Stranger Things jen tak nerozloučí. Kromě závěrečné řady připravují seriálový spin-off a také divadelní hru. Kromě toho Netflix v červenci loňského roku oznámil, že bratři chystají adaptaci i u nás známé mangy Zápisník smrti a také televizní verzi románu Talisman z pera Stephena Kinga a Petera Strauba.