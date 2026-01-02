Finále seriálu Stranger Things vydělalo za dva dny v kinech přes 515 milionů korun

Finále seriálu Stranger Things streamovací platformy Netflix vydělalo na Silvestra a Nový rok v kinech přes 25 milionů dolarů (asi 515 milionů korun). Poslední, více než dvouhodinový díl ságy o podivných událostech v malém americkém městečku Hawkins, promítalo na 620 kin ve Spojených státech a Kanadě.

Informaci napsal server Deadline s odkazem na své zdroje.

Nejvýdělečnější film zimní sezony, Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona 31. prosince a 1. ledna utržil asi 23,7 milionu dolarů, píše Deadline. Podle serveru mohlo finále Stranger Things za tyto dva dny v kinech vynést přes 25, dokonce až 30 milionů dolarů.

Promítání finále 5. řady seriálu Stranger Things v hollywoodském divadle Egyptian Theatre v Los Angeles v Kalifornii. (31. prosince 2025)
Seriál se stal světovým fenoménem.
Instalace Stranger Things na Albertově láká kolemjdoucí i fanoušky seriálu (24. listopadu 2025)
Bojovníci ze Stranger Things 5 pohromadě
Tvůrci seriálu, bratři Matt a Ross Dufferovi dva dny před uvedením závěrečného dílu oznámili, že zájem o lístky do kina mělo 1,1 milionu lidí. Seriál byl zároveň dostupný i přímo na platformě Netflix.

Deadline připomíná, že filmy či seriály z produkce Netflixu nemohou kvůli smluvním podmínkám například s herci prodávat přímo lístky do kin. Ta to obcházejí tím, že si účtují za rezervaci sedadel či poukázky na občerstvení.

GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory

Hororovou fantasy sérii Stranger Things Netflix poprvé uvedl v roce 2016. Poslední, pátá série vyšla po částech v závěru loňského roku, přičemž finále bylo dostupné na Silvestra ve Spojených státech - v České republice kvůli časovému posunu 1. ledna ve dvě ráno.

24. listopadu 2025
GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory

Premium
Millie Bobby Brown v roli Eleven a Finn Wolfhard jako Mike Wheeler ve Stranger...

Co v roce 2016 odstartovalo jako zprvu relativně nenápadná pocta dílu Stephena Kinga, filmům Stevena Spielberga a osmdesátkové estetice, skončilo počátkem roku 2026 velkolepým finále, stejnou měrou...

1. ledna 2026  15:01

