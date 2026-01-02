Finále seriálu Stranger Things vydělalo za dva dny v kinech přes 515 milionů korun

Informaci napsal server Deadline s odkazem na své zdroje.
Nejvýdělečnější film zimní sezony, Avatar: Oheň a popel režiséra Jamese Camerona 31. prosince a 1. ledna utržil asi 23,7 milionu dolarů, píše Deadline. Podle serveru mohlo finále Stranger Things za tyto dva dny v kinech vynést přes 25, dokonce až 30 milionů dolarů.
Tvůrci seriálu, bratři Matt a Ross Dufferovi dva dny před uvedením závěrečného dílu oznámili, že zájem o lístky do kina mělo 1,1 milionu lidí. Seriál byl zároveň dostupný i přímo na platformě Netflix.
Deadline připomíná, že filmy či seriály z produkce Netflixu nemohou kvůli smluvním podmínkám například s herci prodávat přímo lístky do kin. Ta to obcházejí tím, že si účtují za rezervaci sedadel či poukázky na občerstvení.
|
GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory
Hororovou fantasy sérii Stranger Things Netflix poprvé uvedl v roce 2016. Poslední, pátá série vyšla po částech v závěru loňského roku, přičemž finále bylo dostupné na Silvestra ve Spojených státech - v České republice kvůli časovému posunu 1. ledna ve dvě ráno.
|
24. listopadu 2025