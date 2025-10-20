Skvělé seriály často ve finále zklamou. Závěrečné Stranger Things chtějí být jiné

Jeden z největších seriálových fenoménů současnosti Stranger Things se nevyhnutelně řítí do finále. První čtyři epizody páté řady, která uzavře události v městečku Hawkins, budou mít na Netlixu premiéru 26. listopadu. Následující tři uvidíme 25. prosince, na finále nazvané Zpátky v realitě si počkáme do 31. prosince.

Po necelých deseti letech se uzavře strhující mysteriózní podívaná na pomezí sci-fi a hororu, nepokrytě vzdávající hold filmům Stevena Spielberga z 80. let a knihám Stephena Kinga. Seriál, vzešlý z fantazie dvojčat Matta a Rosse Dufferových, scenáristů, režisérů a showrunnerů, zaujal dokonale propracovanou mytologií, skvěle zachycenou atmosférou osmdesátých let, mnoha popkulturními odkazy a především silnými postavami, což jde ruku v ruce s jejich hereckými představiteli.

Dufferovi pomohli odstartovat kariéru Millie Bobby Brownové, představitelce El, Finnu Wolfhardovi, který hraje Mikea Wheelera, Sadie Sinkové (Maxine), Maye Hawkeové coby Robin a dalších, nemluvě o comebacku Winony Ryderové a Seana Astina. A nebo Paula Raisera, pro mnohé hvězdy sitcomu Jsem do tebe blázen, ale pro kované fanoušky sci-fi především představitele Cartera Burkeho z Vetřelců.

Stranger Things se dostal v 93 zemích světa do žebříčku deseti nejsledovanějších pořadů na Netflixu a čtvrtá sezona byla prvním anglicky mluveným seriálem, který překročil jednu miliardu hodin streamování na této platformě. Jeho úspěch nezměnil jen představitele hlavní rolí, ale také samotné tvůrce, tedy dvojčata Dufferova. V roce 2016 šlo i málo známé tvůrce, kteří za sebou měli několik krátkometrážních počinů, sci-fi horor Strach z nákazy, který vyprodukovali pro Netflix, a byli součástí scenáristického týmu seriálu Městečko Pines, na němž se jako jeden z režisérů podílel M. Night Shyamalan.

Závěrečná série Stranger Things vyjde na podzim, trailer slibuje brutální napětí

Dnes jsou z nich renomovaní tvůrci, stvořitelé něčeho, čemu se pozvolna začíná říkat Stranger Things Universe, navíc s čtyřletou smlouvou na filmy a televizní projekty u společnosti Paramnout Global/Skydance.

„Jsme sebevědomější a zkušenější než před lety. Zároveň ale taky pod větším tlakem. Je to, jako kdyby se na nás pořád upínalo Sauronovo oko. Sleduje nás spousta lidí, kteří mají značná očekávání,“ přiznal Matt Ross v rozhovoru pro magazín Variety

Dodal také, že momentálně jsou s bratrem natolik ponořeni do finále Stranger Things, že nemají čas myslet na nic jiného. „Doufám tedy, že si to nepřečte nikdo z Paramountu,“ dodal Matt Ross.

Miliony fanoušků seriálu doufají, že závěr seriálu bude skutečně dechberoucí, což si Dufferovi samozřejmě plně uvědomují. Nejen jako tvůrci, ale také sami jako filmoví a seriáloví nadšenci.

Po teenagerech důchodci. Tvůrci Stranger Things chystají nový seriál

„Zlomilo jim srdce hned několik seriálů, které začaly slibně, skvěle se rozvíjely, ale ve finále zklamaly. Nikdy by nepřipustili, aby se něco takového stalo i jim,“ říká výkonný producent seriálu Shawn Levy ve zmíněném článku ve Variety.

Bratři Dufferové jsou si velmi dobře vědomi toho, že způsob, jakým Stranger Things ukončí, je asi nejtěžší kreativní rozhodnutí, které během uplynulých deseti let učinili.

„Pomohlo nám, že jsme už docela dlouho věděli, jak bude vypadat závěrečná scéna. Nemuseli jsme ji náročně v potu tváře vymýšlet. O některých konkrétních věcech jsme se bavili několik týdnů, ale měli jsme jasno v tom, kam směřujeme. Každopádně jsme si vědomi toho, že o konci budou diváci diskutovat a známe to – kolik lidí, tolik názorů,“ prohlásil Matt Ross.

Snad je to tím, že Matt a Duff Rossovi jsou dvojčata, ale jejich vzájemné pouto – nejen pracovní – je velmi silné. Matt Ross vzpomínal, že když jednoho dne musel Duff během natáčení na chvíli odejít z placu, Matt natočil dvacet verzí jednoho obrazu, protože nesnesl myšlenku, že by udělal něco, co by se jeho bratrovi nelíbilo.

V září 2024 se v jedné místnosti sešli Dufferovi, herecký štáb a několik lidí, kteří se na seriálu podíleli od začátku, aby si společně přečetli scénář závěrečné epizody. Byl to velmi silný, emotivní okamžik. Nejdříve si vzal slovo Matt Ross a prohlásil, že vše, co chtěli s Duffem říct o seriálu, o zkušenostech s natáčením, o hercích a o postavách se snažili vepsat do scénáře.

„Nic lepšího říct nedokážu. Píšeme líp, než řečníme. Pojďme si to přečíst,“ dodal Matt. Poslední díl je vyvrcholením příběhu, který začal scénou party dětí ve sklepě. Po deseti letech jsou z nich dospělí. Posledních zhruba čtyřicet minut závěrečného dílu se budeme loučit s postavami a jak se svěřil Ross Duffer, v těchto scénách nikdo „nehrál“. Loučili se doopravdy.

„Myslím, že už se mi nikdy nepodaří věnovat se deset let něčemu, kde se ze štábu a z herců stane opravdová rodina,“ dodal Matt Ross.

Nicméně definitivní loučení se světem Stranger Things se nekoná. Ačkoliv se bratři Dufferové přesouvají k Paramountu, budou s Netflixem nadále spolupracovat na dalších projektech. V jednání je animovaný spin-off Stranger Things: Tales From ’85, který by měl dějově navazovat na události druhé řady. V první polovině roku 2026 Netflix uvede seriály The Borroughs a Something Very Bad Is Going To Happen, na nichž se Dufferovi podíleli jako výkonní producenti a z tohoto postu by v případě úspěchu podíleli i na případných dalších řadách.

Snímek ze čtvrté řady seriálu Stranger Things
Amerického herce Joea Keeryho znají diváci například ze seriálu Stranger Things, kde ztvárnil postavu Stevea Harringtona. (Brit Awards, Londýn, 2. března 2024)
Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things
Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things
13 fotografií
