GLOSA: Rozhořčení vs. nadšení. Zakončení Stranger Things dělí diváky na dva tábory

Millie Bobby Brown v roli Eleven a Finn Wolfhard jako Mike Wheeler ve Stranger Things 5 | foto: Netflix

Jindřich Göth
  15:01
Co v roce 2016 odstartovalo jako zprvu relativně nenápadná pocta dílu Stephena Kinga, filmům Stevena Spielberga a osmdesátkové estetice, skončilo počátkem roku 2026 velkolepým finále, stejnou měrou emotivním jako částí diváků odmítaným. Ale jak jinak fenomén jménem Stranger Things uzavřít?

Že bude loučení s ústředními postavami seriálů dojemné, „varovali“ Matt a Ross Dufferovi už před časem, a i když je závěrečný akt poslední, více než dvouhodinové epizody, přece jen trochu natahovaný, je pochopitelné, proč se bratrské duo rozhodlo pojmout rozloučení s Mikem, Willem, Dustinem, Nancy a dalšími právě takhle. Neloučíme se jen se seriálovými hrdiny, sbohem dávají i oni sami – jeden druhému, Hawkinsu a celé osmé dekádě, v níž se seriál odehrával. Přesto Dufferové schytávají podobnou kritiku jako svého času Peter Jackson za předlouhý konec Návratu krále, třetí části trilogie Pán prstenů.

Chtít sepisovat petice za přestříhání některých epizod a srovnávat konec s kontroverzním a problematickým zakončením Hry o trůny, je vůči Dufferovým nefér.

