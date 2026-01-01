Že bude loučení s ústředními postavami seriálů dojemné, „varovali“ Matt a Ross Dufferovi už před časem, a i když je závěrečný akt poslední, více než dvouhodinové epizody, přece jen trochu natahovaný, je pochopitelné, proč se bratrské duo rozhodlo pojmout rozloučení s Mikem, Willem, Dustinem, Nancy a dalšími právě takhle. Neloučíme se jen se seriálovými hrdiny, sbohem dávají i oni sami – jeden druhému, Hawkinsu a celé osmé dekádě, v níž se seriál odehrával. Přesto Dufferové schytávají podobnou kritiku jako svého času Peter Jackson za předlouhý konec Návratu krále, třetí části trilogie Pán prstenů.
Chtít sepisovat petice za přestříhání některých epizod a srovnávat konec s kontroverzním a problematickým zakončením Hry o trůny, je vůči Dufferovým nefér.