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Čakovický prak a pramen, který nevytryskl. Druhá řada Stop Járy Cimrmana už vzniká

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  8:30
Miroslav Táborský a Miloň Čepelka v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana

Miroslav Táborský a Miloň Čepelka v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana | foto: Česká televize

Zdeněk Svěrák v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
Miroslav Táborský a Ondřej Vetchý v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
Vojtěch Kotek a Miroslav Táborský v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
Miroslav Táborský a Petr Reidinger v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
6 fotografií
Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových dílech, které Česká televize odvysílá příští rok na jaře, setká nejen se svými hereckými kolegy z Divadla Járy Cimrmana, ale také s místními nadšenci, kteří mistrovu stopu připomínají veřejnosti.

Po odvysílání první řady série, kterou diváci přijali velmi příznivě, začaly spontánně napříč Českem vznikat další připomínky Cimrmanova působení. „Uvědomili jsme si, že jsme se v první divácky úspěšné řadě nedostali do všech krajů, tak se to pokusíme napravit. Těší mne, že herce Divadla Járy Cimrmana uvidíme v celé řadě vtipných situací, které nové Cimrmanovy stopy nabízejí,“ zmiňuje dramaturg cyklu Josef Albrecht.

Miroslav Táborský a Miloň Čepelka v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
Zdeněk Svěrák v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
Miroslav Táborský a Ondřej Vetchý v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
Vojtěch Kotek a Miroslav Táborský v druhé sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana
6 fotografií

V šesti nových dílech se diváci poprvé podívají například do západních Čech, kde ve Františkových Lázních funguje Základní umělecká škola Járy Cimrmana. Tvůrci zavítali také na pomezí Čech a Moravy, kde v obci Drozdov vznikla Cimrmanova vodoléčebná stezka, nebo do Polabí, kde v Brandýse nad Labem funguje Čakovický prak inspirovaný hrou Akt. Další místa připomínají třeba léčivý pramen v základech kostela v Poděbradech, který ovšem nikdy nevytryskl, či kufr, který Cimrman poslal své sestře do Vídně, ale omylem ho doručili do obce Vídeň u Velkého Meziříčí.

„Druhá řada našeho seriálu představí kromě nových Cimrmanových stop i některé regionální cimrmanology, kteří právě místa spojená s Járou objevili a odkryli. Se spoluautorem scénáře Tomášem Malečkem jim říkáme cimrmaniaci. V téměř každé epizodě tak dáme prostor i jejich výkladu Cimrmanových vynálezů a vůbec mistrova odkazu,“ říká režisér cyklu Patrik Ulrich.

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„Nejtěžší však bylo mezi desítkami stop vybrat místa, která jsou skutečně vtipná a doprovozena chytrým příběhem. Mnoho lidí v Česku si myslí, že mají smysl pro humor a vytvoří ve svém kraji nějaký cimrmanovský památník. Ale bohužel jen zlomek z nich nabídne opravdu srozumitelný a vtipný příběh s pointou, který můžeme předložit panu Svěrákovi a získat od něj požehnání, abychom je mohli zakomponovat do scénáře,“ dodává Patrik Ulrich.

Právě setkávání s amatérskými cimrmanology patřilo stejně jako v první sérii k tomu, co si nejvíce užil také herec a průvodce cyklem Miroslav Táborský: „Pro své okolí i kolemjdoucí vymýšlejí něco, co je pobaví a udělá jim hezkou chvilku. A to je v dnešních turbulentních časech velmi potřebný jev.“

Kromě dlouholetých členů Divadla Járy Cimrmana dostanou v nové řadě větší prostor i jeho novější členové, například Vojtěch Kotek, Ondřej Vetchý či Josef Čepelka. Jejich účinkování doplní ukázky tradičních her, Dobytí Severního pólu, Vyšetřování ztráty třídní knihy nebo Švestka, v nových alternacích.

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