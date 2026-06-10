Spielberg se k žánru mimozemských civilizací vrací po dlouhých dvaceti letech a divákům slibuje strhující podívanou, která kombinuje globální spiknutí s intenzivním psychologickým thrillerem s mimozemskou tématikou.
Filmoví kritici vyzdvihují především Spielbergovo mistrně budované napětí. Film prý nespoléhá na levné digitální triky a neustálé výbuchy, ale na psychologický teror a husí kůži z neznáma.
„Den odhalení miluju. Horská dráha, která mísí honičky, milostný příběh a záhadu, to vše zahalené ve sci-fi zázracích. Je to Spielbergův nejlepší film za dvacet let, plný veškeré magie, která dělá jeho filmy tak výjimečnými,“ napsal s nadšením filmový žurnalista Germain Lussier na serveru Rotten Tomatoes.
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Událost roku? Spielberg zasadil setkání s neznámem do nestabilního světa dneška
Zatímco Spielbergova dřívější tvorba jako E.T. – Mimozemšťan sázela na dětský úžas a Blízká setkání třetího druhu na vědeckou fascinaci, Den odhalení se na problematiku setkání s neznámem dívá skrze optiku moderního, geopoliticky nestabilního světa.
„Od začátku do konce se jedná o prvotřídní zábavnou podívanou. Film se řítí vpřed díky strhujícím akčním scénám, vzrušujícím honičkám i vtipným hláškám. Musím však říci, že zde zaznívá ozvěna Spielbergových raných let: žralok nebo mimozemšťan jsou nejděsivější právě tehdy, když je nevidíme. Jakmile se objeví, hrozí nebezpečí nechtěného zklamání. Myslím, že to je v tomto případě menší problém,“ píše o snímku filmový kritik magazínu The Guardian Peter Bradshaw.
Spielberg nepřišel s ničím novým
Zdaleka ne tak pozitivně se o filmu vyjádřil na webu BBC jeho kolega Nicholas Barber, který snímku při hodnocení udělil pouze dvě hvězdy z pěti.
„Film sice není nejhorším počinem roku, ale rozhodně patří k největším zklamáním. Zaprvé ho režíroval Steven Spielberg, jeden z nejvýznamnějších žijících amerických filmařů. A zadruhé se zabývá tématem, které ho provází celou jeho kariérou: příchodem mimozemšťanů na Zemi,“ uvedl svou recenzi kritik.
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Bezpečnostní pás nutný. Spielbergův Den odhalení slibuje událost dvacetiletí
„Když vyšel mrazivý trailer s podtitulkem ‚podle námětu Stevena Spielberga‘ naznačujícím, jak moc mu na příběhu záleží, mnozí z nás doufali, že tvůrce přinese mistrovské dílo, které završí jeho kariéru. Hluboké poslední slovo k otázce, nad kterou přemýšlel a kterou zkoumal po většinu svého života. A co místo toho přinesl? Chabý, zastaralý thriller s automobilovými honičkami, který nepřináší žádné nové myšlenky o mimozemšťanech, které bychom už neslyšeli,“ sepsul Barber nejnovější film devětasedmdesátiletého režiséra.
„V podstatě jde o nudnou epizodu seriálu Akta X nebo o konvenčnější verzi filmu Jedna bitva za druhou, kde jsou nějací lidé, kteří nás nezajímají, pronásledováni jinými lidmi, kteří nás také nezajímají,“ dodal ještě jízlivě.
Na čem se však hodnotící plně shodují, je výkon herečky Emily Bluntové, která v novém filmu představuje hrdinku Margaret. Tedy televizní meteoroložku lokální stanice v Kansas City, kterou při natáčení vstupu o počasí v živém vysílání náhle přemůže záhadná mimozemská síla. Náhle zjistí, že dokáže hovořit všemi jazyky na Zemi a navíc i jedním nebo dvěma odjinud.
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Kritici označují její výkon za přesvědčivý a navzdory žánru i za velmi zábavný. Podle Germaina Lussiera by se dokonce dal označit za vrchol její herecké kariéry.
„Bluntová je fantastická a scény zaměřené na Margaretiny rozvíjející se psychické schopnosti jsou tak zábavné, že by o nich Spielberg pravděpodobně měl natočit celý film a zbytek vynechat,“ dodává ohledně herečky Nicholas Barber.
I ve filmovém průmyslu platí pořekadlo sto lidí, sto chutí. Jak si nakonec snímek povede v očích těch nejdůležitějších kritiků – filmových diváků, bude jasné po premiéře 11. června.