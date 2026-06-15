Režisér Steven Spielberg nepřišel za producentem Broccolim jako někdo neznámý. V té době už měl na kontě filmový hit Čelisti. I přes úspěch filmu jej ale odmítli.
„Vždycky jsem chtěl natočit film o Jamesi Bondovi. Už od chvíle, co jsem viděl Dr. No. Tak jsem po Čelistech volal Cubbymu Broccolimu a nabídl se. Řekl jsem mu, že pokud potřebuje režiséra, rád jeden film zrežíruji. A on řekl ne a šel dál,“ popsal Spielberg v podcastu The Rest Is Entertainment.
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Broccoli ho pak kontaktoval, když natočil film Blízká setkání třetího druhu s žádostí o povolení použít hudební motiv z tohoto filmu pro další bondovku Moonraker. „Cubby mi zavolal znovu po uvedení filmu Blízká setkání, který byl velkým hitem a řekl, že by rádi použili těch pět tónů v Moonrakeru. A já jsem řekl: ‚Uděláme dohodu. Dám ti svolení k použití těch pěti tónů, pokud mi dovolíš režírovat bondovku.‘ A on řekl ne. Ale těch pět tónů jsem mu stejně dal,“ vzpomíná Spielberg.
Odmítnutí mu ovšem pomohlo k jiné zajímavé práci. Když řekl Georgi Lucasovi, co mu Broccoli sdělil, dostal od něj nabídku na Indiana Jonese.
„George mi řekl: ‚Mám něco lepšího než Bonda. Jmenuje se to Indiana Smith‘, tak se tomu tehdy říkalo a popsal mi základní zápletku série o Indianu Jonesovi. A tak jsem tu práci dostal,“ vysvětlil Spielberg s tím, že se od producenta bondovek nikdy nedozvěděl, proč mu nedal šanci natočit aspoň jednu.
Teď už ji ovšem točit nechce. „Nikdy mi nevysvětlil, proč mě nechtěl pustit do rodiny Bondů... Kdyby mě teď někdy požádali, abych natočil bondovku, moje odpověď by zněla: Mě si nemůžete dovolit,“ prohlásil režisér.