Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Spielberg chtěl režírovat Bonda. Dvakrát mě odmítli a teď na mě nemají, popisuje

Autor:
  15:18
Oscarový režisér Steven Spielberg prozradil, že toužil natočit bondovku. Odmítli ho dokonce dvakrát. Teď už by film o agentovi 007 odmítl a má i připravenou větu, kterou by producentům řekl.
Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026) | foto: AP

Režisér Christopher Nolan přebírá Oscara od Stevena Spielberga (10. března...
Steven Spielberg
Steven Spielberg (Berlín, 21. února 2023)
Steven Spielberg v New Yorku na premiéře filmu Den odhalení (8. června 2026)
27 fotografií

Režisér Steven Spielberg nepřišel za producentem Broccolim jako někdo neznámý. V té době už měl na kontě filmový hit Čelisti. I přes úspěch filmu jej ale odmítli.

„Vždycky jsem chtěl natočit film o Jamesi Bondovi. Už od chvíle, co jsem viděl Dr. No. Tak jsem po Čelistech volal Cubbymu Broccolimu a nabídl se. Řekl jsem mu, že pokud potřebuje režiséra, rád jeden film zrežíruji. A on řekl ne a šel dál,“ popsal Spielberg v podcastu The Rest Is Entertainment.

RECENZE: Naplňovat úžasem pořád umí. Den odhalení je pravý Steven Spielberg

Broccoli ho pak kontaktoval, když natočil film Blízká setkání třetího druhu s žádostí o povolení použít hudební motiv z tohoto filmu pro další bondovku Moonraker. „Cubby mi zavolal znovu po uvedení filmu Blízká setkání, který byl velkým hitem a řekl, že by rádi použili těch pět tónů v Moonrakeru. A já jsem řekl: ‚Uděláme dohodu. Dám ti svolení k použití těch pěti tónů, pokud mi dovolíš režírovat bondovku.‘ A on řekl ne. Ale těch pět tónů jsem mu stejně dal,“ vzpomíná Spielberg.

Odmítnutí mu ovšem pomohlo k jiné zajímavé práci. Když řekl Georgi Lucasovi, co mu Broccoli sdělil, dostal od něj nabídku na Indiana Jonese.

Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)
Režisér Christopher Nolan přebírá Oscara od Stevena Spielberga (10. března 2024).
Steven Spielberg (Berlín, 21. února 2023)
Steven Spielberg v New Yorku na premiéře filmu Den odhalení (8. června 2026)
27 fotografií

„George mi řekl: ‚Mám něco lepšího než Bonda. Jmenuje se to Indiana Smith‘, tak se tomu tehdy říkalo a popsal mi základní zápletku série o Indianu Jonesovi. A tak jsem tu práci dostal,“ vysvětlil Spielberg s tím, že se od producenta bondovek nikdy nedozvěděl, proč mu nedal šanci natočit aspoň jednu.

Teď už ji ovšem točit nechce. „Nikdy mi nevysvětlil, proč mě nechtěl pustit do rodiny Bondů... Kdyby mě teď někdy požádali, abych natočil bondovku, moje odpověď by zněla: Mě si nemůžete dovolit,“ prohlásil režisér.

Chtěli byste vidět agenta 007 v režii Stevena Spielberga?

celkem hlasů: 10
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

RECENZE: Absolutně světová show. Ewa Farna v Edenu vešla do popového ráje

Premium
Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu.(13. června 2026)

Tři roky po enormním ohlasu prvního koncertu v O2 areně si Ewa Farna opět zvedla laťku. Na stadionu v Edenu, kde vystoupí celkem třikrát, předvedla ještě výpravnější show, která bez přehánění snese...

Nekonečná výstava Blanky Matragi končí. V Obecním domě jí neprodloužili smlouvu

Blanka Matragi na své výstavě v Obecním domě (červen 2026)

Módní návrhářka Blanka Matragi musí vyklidit Obecní dům. Své návrhy tu vystavuje už 15 let a věřila, že výstava Timeless tu bude natrvalo. Nové vedení ale návrhářce neprodloužilo smlouvu a hodlá tu...

Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...

Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem

Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron...

Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...

Arnold chce jen kávu, sušenky a mandle, hlásí pořadatel. Show stojí desítky milionů

Premium
Petr Větrovský se minulý týden potkal s Arnoldem Schwarzeneggerem.

Přípravy na příjezd Arnolda Schwarzeneggera do Prahy vrcholí. Za necelý týden přivítá palác Žofín legendárního hollywoodského herce, kulturistu a také bývalého guvernéra Kalifornie, který se na akci...

RECENZE: Jodie Fosterová hraje v Soukromém životě zastydlou rašpli

50 % Premium
Z filmu Soukromý život

Do kin vstoupila zase jedna lékařka duší, která by sama potřebovala psychiatrickou pomoc. Odlišuje se však tím, že ji ve francouzském thrilleru Soukromý život hraje dvouoscarová hollywoodská hvězda...

15. června 2026

Spielberg chtěl režírovat Bonda. Dvakrát mě odmítli a teď na mě nemají, popisuje

Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Oscarový režisér Steven Spielberg prozradil, že toužil natočit bondovku. Odmítli ho dokonce dvakrát. Teď už by film o agentovi 007 odmítl a má i připravenou větu, kterou by producentům řekl.

15. června 2026  15:18

Prezident Pavel zavítal na Iron Maiden, setkal se i se zpěvákem Dickinsonem

Prezident Petr Pavel vyrazil na závěr festivalu Rock for People na kapelu Iron...

Prezident Petr Pavel se v neděli zúčastnil hudebního festivalu Rock for People v Hradci Králové. Zašel na koncert britské heavymetalové kapely Iron Maiden a pozdravil se nejen s organizátory...

15. června 2026  13:36,  aktualizováno  14:33

GLOSA: Mileniály vystřídali boomeři, na závěr Rock for People řádili s Iron Maiden

Iron Maiden na hradeckém letišti (14. června 2026)

Festival Rock for People v neděli zakončil večer se dvěma legendami heavy metalu Iron Maiden a jejich předskokany Saxon. Do hradeckého Parku 360 dorazil i prezident Petr Pavel, který se před...

15. června 2026  14:25

Kdo byl Oliver Tree? Hudebník s šílenou ofinou zbožňoval kaskadérské kousky

Americký zpěvák a komik Oliver Tree (12. dubna 2026)

Hudebník Oliver Tree, který o víkendu zemřel při tragické nehodě vrtulníku, platil za jednoho z nejsvéráznějších tvůrců na současné hudební scéně. Performer, pro kterého byla hudba neoddělitelně...

15. června 2026  13:05

Diva! Bohyně! hlásí zpěváci i sportovci. Kdo všechno zamířil na Farnou do Edenu?

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Ewa Farna má za sebou dva ze tří koncertů v pražském Edenu a sociální sítě se plní chválou nejen od běžných fanoušků, ale i od kolegů z showbyznysu nebo slavných sportovců. V publiku jste mohli...

15. června 2026  12:17

Od jehovistů odešel v 21 letech. Matka mě poslala na kárný výbor, říká spisovatel

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je spisovatel, právník a lingvista Petr Opršal.

Vyrůstal v rodině Svědků Jehovových, dnes působí u Soudního dvora EU v Lucemburku a píše romány. Petr Opršal v pořadu Rozstřel na iDNES.cz promluvil nejen o své dystopické knize Běsná zem, ale i o...

15. června 2026

Místo ohňostroje 1 300 dronů. Karlovarský festival zpestří největší show v historii

Allwyn dronová show - vizualizace

Tradiční zahajovací ohňostroj nahradí letos na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary největší dronová show v historii Česka i Slovenska. Velkolepá multimediální podívaná s hvězdným tématem...

15. června 2026

Při srážce dvou vrtulníků zemřel zpěvák Oliver Tree. V létě měl hrát v Praze

Americký zpěvák a komik Oliver Tree

Známý hudebník Oliver Tree v neděli tragicky zahynul při srážce dvou vrtulníků v Brazílii, při které zemřelo nejméně šest dalších lidí. Dvaatřicetiletý zpěvák tam byl na světovém hudebním turné. V...

15. června 2026  9:01

Zatím jsem věrný papíru. Vážil bych si Nobelovky víc než Oscara, říká Marek Epstein

Esprit
Marek Epstein je spisovatel, ale také scenárista. Napsal scénáře například ke...

„Spisovatelem není člověk, který píše, ale ten, jehož knihy lidé čtou,“ říká Marek Epstein (50), který je autorem scénářů k mnoha českým filmům, naposledy k snímku Franz. Napsal i osm knih, na...

14. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Cave, kov, swing i pop. Letní hudební festivalová sezona má pro každého něco

Premium
Koncert Nicka Cavea v O2 areně (17. října 2024).

Hudební léto bere za kliku a následující text berte jako sumář a připomenutí, co na letošních festivalových pódiích nezmeškat. Nabídka je jako vždy pestrá, vybrat by si měl každý dle svého vkusu i...

14. června 2026

Ewa Farna vydá v pondělí desku. Fanoušci z koncertu v Edenu ji mají první

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)

Ewa Farna si pro fanoušky svého velkolepého koncertu v Edenu připravila překvapení v podobě nové desky. Nejen, že oznámila její vydání, ale fanoušci si ji dokonce mohli exkluzivně pořídit předem....

14. června 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.