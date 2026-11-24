Western The Heart in Winter. To bude další dílo, které doplní rozsáhlou filmografii jedno z nejzásadnějších režisérů posledních desetiletí. Steven Spielberg totiž oznámil, že jeho nejnovějším projektem bude filmová adaptace novely Kevina Barryho z roku 2024.
Za scénářem k novému Spielbergovu filmu přitom stojí další režijní veličina. Děj stejnojmenné knihy totiž do filmové řeči převádí sám Paul Thomas Anderson (Magnolia, Až na krev, Jedna bitva za druhou).
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„Je vzrušující pustit se do práce s mým přítelem a kolegou Paulem Thomasem Andersonem právě na takovém žánru,“ uvedl sám Spielberg pro server Deadline. „Ovšem ještě více než žánr je to tento příběh, který je nám tak blízký a u kterého cítíme, že bychom jej měli zpracovat společně,“ dodal.
Bude to přitom úplně poprvé, co Paul Thomas Anderson píše scénář, jenž následně nebude sám režírovat. Britský Guardian nicméně upozorňuje, že se slavný „PTA“ nějakým způsobem angažoval už ve scénáři pro Scorseseho Zabijáky rozkvetlého měsíce či Scottova Napoleona. A jeho scenáristické úpravy nese i nejnovější Scorseseho režie What Happens at Night, tedy film s Leonardem DiCapriem natáčený i u nás, který bude mít premiéru příští rok.
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Samotnou knihu The Heart in Winter hodnotil Guardian jako jeden z nejlepších literárních počinů roku 2024. „Příběh vypráví o lidech, kteří se odmítají smířit s horším životem, než si zaslouží. Ale zároveň něco víc možná ani nezvládnou,“ komentoval Spielberg děj zasazený do 90. let 19. století. „Jessie a Cillian byli prvními, kteří mi přišli na mysl a zároveň spolu ještě nikdy nic netočili,“ dodal k hvězdnému obsazení ústředních rolí dvou utečenců.
Herečka Jessie Buckley si letos odnesla Oscara za výkon ve filmu Hamnet, Cillian Murphy má pak stejnou cenu za Oppenheimera. Dosud posledním Spielbergovým režijním počinem je poměrně vlažně přijatá sci-fi Den odhalení, která měla premiéru letos v červnu.