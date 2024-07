Mattu Damonovi v opilosti nic neříkejte. Vše si pamatuje, varoval Soderbergh

„Evropští tvůrci sní o zisku Zlaté palmy, američtí o zisku Oscara. Jen šest lidí na světě dokázalo oboje. Polanski, Scorsese, Campionová, Coppola, Coen a Soderbergh,“ představil slavného amerického filmaře britský filmový publicista Neil Young v rámci festivalového setkání Kviff.talks.

Spolu s Coppolou je přitom Soderbergh jediným, komu se to povedlo jako třicátníkovi. Oscara za nejlepší režii obdržel v roce 2001 za snímek Traffic – Nadvláda gangů, Zlatou palmu pak získal už v roce 1989 za klasiku Sex, lži a video.

Na karlovarský festival letos jedenašedesátiletý filmař přijal pozvání i proto, aby zde mohl osobně uvést jeden ze svých raných filmů nazvaný Kafka. Svůj druhý celovečerní počin dokončil v roce 1991. Snímek s Jeremym Ironsem v hlavní roli natáčel v porevoluční Praze.

MFF KV a Kafka Dalšími snímky v „kafkovské sekci“ festivalu jsou například Proces Orsona Wellese, Postava k podpírání Pavla Juráčka, Nájemník Romana Polanského, Interview Federika Felliniho nebo Amerika Vladimíra Michálka.

„Byly to zajímavé časy, natáčel jsem zde devět měsíců po převratu. Lidé mi naznačovali, že je to jeden z posledních snímků, který vzniká pod státem řízeným filmovým průmyslem. Bylo fascinující něco takového zažít. Lidé od filmu se tehdy obávali, co v jejich řemesle taková změna přinese,“ vzpomínal režisér na vznik filmu, ve kterém si menší role zahráli Josef Abrhám, Ondřej Havelka, Lenka Kořínková či Jan Slovák.

„Bydleli jsme v hotelu Forum, který byl přecpán byznysmeny snažícími se z této nově formované země něco vytáhnout. Byla to celkově opravdu velice zajímavá doba,“ dodal. Na otázku, jak se zde vypořádali s typickým českým humorem, režisér odpověděl, že popravdě netuší, zda si z něj někdo náhodou nedělal dobrý den. „Režie je hodně solitérní činnost a dělat ji v neznámé zemi může být velice náročné.“

Soderbergh letos do Varů přivezl novou verzi svého Kafky, po pečlivém sestříhání totiž vytvořil nový film s názvem Mr. Kneff. Z původní verze totiž mimo jiné vyňal všechny dialogy a částečně zkrátil stopáž.

V bezmála dvouhodinovém setkání režisér dále promluvil o natáčení svých dalších děl včetně největších klasik, jako je Erin Brockovich, zmíněný debut Sex, lži a video nebo úspěšný seriál Knick: Doktoři bez hranic.

Když mluvil o hereckých hvězdách, se kterými Soderbergh spolupracoval, neopomněl zmínit Matta Damona, jednu z tváří oblíbené trilogie Dannyho parťáci. „V opilosti nikdy nic Damonovi neříkejte. Bude si to ráno pamatovat!“ zaujal v nadsázce dobře míněnou radou směrem k oblíbenému herci a scenáristovi. Spojitost to má se zprávou o předčasném konci Soderberghovy režisérské dráhy, kterou Damon pomohl rozšířit. „Překvapilo mne, že si to pamatoval. Když jsme o tom mluvili, tak zrovna ...nebyl na této planetě.“

„Před jedenácti lety jsem hloupě oznámil, že odcházím na odpočinek,“ zavzpomínal v návaznosti na tento zásadní moment kariéry. „Nevím, co jsem si tehdy myslel, ale nebyl jsem šťastný z různých záležitostí ve filmovém průmyslu. Tak jsem uvedl, že Liberace! bude můj poslední snímek,“ pokračoval Soderbergh.

Tehdy se prý chtěl především věnovat malování, aby se v této činnosti zlepšil. „A opravdu jsem to činil... asi tak dva měsíce. A pak se objevil scénář k seriálu Knick. Přečetl jsem ho a věděl, že to musím udělat,“ vysvětlil. Hlavní roli v úspěšném historickém seriálu z nemocničního prostředí mimochodem ztvárňuje Clive Owen, další očekávaný host letošního festivalu.

Přemýšlivý tvůrce se během hovoru s britským publicistou dále zamýšlel nad dalším osudem našeho rodu: „Lidé jsou inteligentní, to je jasné. Ale nejsem si jist, zda jsou i chytří. Jsme jediné stvoření na planetě, které je schopné zabíjet kvůli ideám a nikoli jen pro fyzické ohrožení. Říkám si, co by se muselo stát, abychom se z tohoto kruhu vymanili.“

A nebo třeba nad tím, že jsme schopni vytvořit tak komplexní fungující systémy, jako jsou mezinárodní letiště. „Jsou to neuvěřitelné komplexy, kam míří lidé z celého světa mluvící nejrůznějšími jazyky. A přitom to všechno funguje. Dostanou vás z místa na místo, aniž byste někde uhořeli ve vzduchu. Proč jsou všichni ochotni přistoupit na to, co takové letiště vyžaduje? To mne zajímá,“ přemýšlí režisér.

„A ještě je tu jedna záležitost – karaoke,“ překvapil pak posluchače v Kongresovém sálu hotelu Thermal. „Existuje nějaký ‚empathy hack‘, který se ve světě karaoke děje a který je naprosto unikátní. Hudba sama o sobě samozřejmě povznáší náš mozek. Ale stačí jen dvě písně karaoke a celá místnost je v transu. Pokud máte osobní zkušenost s veřejným zpíváním, automaticky vyjadřujete podporu někomu, kdo je u mikrofonu. Prostě víte, jaké to je. A to vás činí šťastnými,“ vyprávěl režisér a poukázal na to, že právě tento fenomén pomáhá vytvářet silné vazby mezi jeho účastníky.

„Takže kdybych já koordinoval summit G7, nechal bych v určitém momentu summitu každého z lídrů vstát a zazpívat karaoke,“ uzavřel Soderbergh do smíchu a potlesku publika.