Steven Hack se narodil 20. dubna 1958 v americkém St. Louis. Vystudoval na Kalifornském institutu umění (CalArts) a Americké akademii dramatických umění (AADA). Jeho debutem před kamerou byla role jednoho z tanečníků ve filmu Pomáda (1978) s Johnem Travoltou a Olivií Newton Johnovou.
Podle webu Deadline zářil pět sezon na Broadwayi v původním obsazení muzikálu Cats autora Andrew Lloyda Webbera. Úspěšným angažmá bylo i účinkování v muzikálu A Chorus Line.
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Co se filmové produkce týče, objevil se například ve S.W.A.T. - Jednotka rychlého nasazení(2003), Fantastická čtyřka (2015) nebo marvelovce Thor: Temný svět (2013). Epizodní role ztvárnil v mnoha seriálech, jako jsou American Horror Story, Ratchedová, Myšlenky zločince, Mentalista či Zoufalé manželky.
O jeho úmrtí informovala na Instagramu uznávaná losangeleská divadelní společnost Interact Theatre Company, kde byl Hack zakládajícím členem. V příspěvku s vyjádřením upřímné soustrasti nejbližším divadelníci uvedli, že herec zemřel v důsledku náhlé a neočekávané srdeční příhody.
„Steven byl nadaný a všestranný umělec, vynikající grafik a milovaný člen naší umělecké rodiny. Jeho kreativita a talent pomohly utvářet divadlo Interact v jeho počátcích a jeho umělecký talent, humor, srdečnost a velkorysost obohacovaly vše, čeho se dotkl,“ stojí ve vyjádření na síti.