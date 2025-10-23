Štěstíčku naproti. Podívejte se na ukázku seriálu na motivy kauzy Ivánku, kamaráde

  12:08
Na streamovací platformu Oneplay míří seriál Štěstíčku naproti inspirovaný reálným případem, který je ve společnosti známý jako „Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?“. První díl budou moci diváci sledovat již 31. října. Jednu z největších fotbalových korupčních kauz tak na obrazovce zmapují známí herci Václav Neužil či Marek Daniel.

Seriál Štěstíčku naproti se skládá z šesti dílů. Diváci se v nich podle tvůrců ponoří do zpočátku zdánlivě malého případu, ze kterého se ovšem následně vyklubala jedna z největších fotbalových korupčních kauz naší země.

„Je to první věc svého druhu - komedie podle skutečného zločinu. První kriminálka bez vraha a mrtvoly. A je to také důkaz, čím fotbal musel před dvaceti lety projít, aby se očistil do podoby, ve které ho známe dnes,“ popisuje kreativní producent TV Nova a Oneplay Matěj Podzimek.

Marek Daniel v seriálu Štěstíčku naproti
Štěstíčku naproti. Oneplay představilo nový seriál inspirovaný naší největší fotbalovou kauzou.
Štěstíčku naproti. Oneplay představilo nový seriál inspirovaný naší největší fotbalovou kauzou.
Václav Neužil v seriálu Štěstíčku naproti
Seriál nabízí hvězdné obsazení, v hlavní roli se diváci mohou těšit na Václava Neužila (vyšetřovatel Marek) po boku s Markem Danielem (manažer Ivan neboli „dělník fotbalu“). „O Ivanovi bych neřekl, že je to úplně kladná postava, ale má určité kladné, až bych řekl zábavné rysy. Nejvíc mě na něm baví jeho básnické střevo, fotbalové básnické střevo. Ivan je na jednu stranu korupčník, ale je to taky zábavný chlapík,“ říká představitel Ivana Marek Daniel.

Naráží tak na skutečnost, že skutečné odposlechy z kauzy, které byly plné vulgarismů, originálních obratů i fotbalového slangu, tehdy nabídly obrovské množství dodnes používaných hlášek. Vše totiž před dvaceti lety použil Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus a Marek Daniel do divadelní hry Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? a výrazy jako „dělník fotbalu“, „volal Pelta“ či „kapříci připluli“ tak zlidověly.

V dalších rolích nového seriálu se objeví Václav Kopta (podnikatel Čestmír), Andrej Polák (podnikatel Ľuboš Kocka), Táňa Pauhofová (státní zástupkyně Alena), Jiří Vyorálek (šéf komise rozhodčích Milan Hůla) nebo Pavel Řezníček (funkcionář Alan Cílek). Režisérem novinky je Marek Najbrt.

Patrik Hartl vyslal do světa novou knihu. O románu Manželství mluví v rozhovoru s Monikou Zavřelovou způsobem pro sebe typickým: upřímně, bez příkras a s humorem. Prozrazuje, jak ho už v mládí...

