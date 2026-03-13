Z regionálního herce českým fenoménem. Štěpán Kozub slaví kulaté narozeniny

Štěpán Kozub, rodák z Bohumína a nekorunovaný král improvizace, slaví 13. března 2026 své třicáté narozeniny. Za poměrně krátkou dobu stihl to, co jiní nezvládnou za celou kariéru: z regionálního herce se stal celostátním fenoménem, který dvakrát po sobě vyprodal největší halu v zemi.
Štěpán Kozub

Štěpán Kozub | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Štěpán Kozub ve filmu Srnky
Je znám nejen z divadla, filmu a televize, ale i z vlastní show s názvem Kozub: Bez urážky! nabité nekorektním humorem a černými vtipy. Velkou oblibu má také v prostředí internetu, jeho skeče na kanále YouTube mají desítky milionů zhlédnutí. A většina diváků ho zná ze série reklam na banku.

Štěpán Kozub patří k nejvýraznějším tvářím své generace. Jeho cesta ale nebyla lemována jen potleskem. Jak sám popsal ve své biografické knize, v dětství zažil drsnou šikanu a v mládí se musel vyrovnat s předčasným odchodem otce. Možná právě odtud pramení jeho schopnost balancovat na hraně mezi třeskutým smíchem a hlubokým smutkem.

„Nikdy jsem nebyl sígr, spíše jsem si z věcí dělal legraci, což mi mnohdy pomáhalo. Udržovat si odstup od některých situací mi pomáhá dodnes,“ prozradil v rozhovoru pro iDNES.cz.

Z konzervatoře do epicentra humoru

Všechno to začalo na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Právě tam se potkal s Albertem Čubou a Robinem Ferrem, čímž vzniklo jádro budoucího Divadla Mír. Kozub nebyl jen dalším hercem v řadě. Už v roce 2015 získal Cenu divadelní kritiky v kategorii Talent roku.

Skutečný masový průlom ale přišel s improvizační skupinou Tři tygři. Formát, který stojí na absurdním a často politicky nekorektním humoru, ovládl YouTube a sociální sítě. Desítky milionů zhlédnutí potvrdily, že Kozubův talent na improvizaci je v českém kontextu unikátní.

Štěpán Kozub
Nejen bavič, ale i fenomenální herec

Na svém kontě má spoustu televizních i filmových rolí. Ve filmech Dukla 61, Přes prsty, Zahradnictví: Dezertér či Betlémské světlo měl menší role. Nejvíc ho diváci znají ze seriálů Lajna nebo sKORO NA mizině, Štěpán Kozub si postupně vybudoval respekt i u náročných kritiků. Jeho role autistického Michala ve filmu Spolu nebo postava v road movie Grand Prix, za kterou získal nominaci na Českého lva, ukázaly, že jeho rejstřík je mnohem širší než jen dělání obličejů.

Ke své roli Michala ve filmu Spolu prozradil: „Skutečně šlo o obrovskou výzvu. Autismus jsem si poctivě nastudoval a s pár autisty se také stýkal. Chtěl jsem to opravdu zvládnout, obstát. Nemohl jsem během natáčení ani na minutu vypadnout z postavy Michala. To by šlo pak vše do háje. S autistou, kterého v tomto filmu hraji, jsem žil každý den 24 hodin denně po dobu čtrnácti natáčecích dní. Byl to velký nápor jak na moji hlavu a tělo, tak zároveň na ostatní lidi ze štábu. Ale všichni byli skvělí a respektovali to.“

V posledních letech se věnuje také režisérské a producentské práci. Jako jeden z producentů je podepsán například pod filmem Tři Tygři ve filmu: Jackpot, ve kterém si také zahrál jednu z hlavních rolí.

Mezi O2 arenou a šansonem

V prosinci 2022 šokoval českou scénu, když jako první komik u nás dokázal zaplnit pražskou O2 arenu, a to hned dvakrát po sobě se svou show Bez urážky!. Jenže Kozub není jen o stand-upu. S hudebníkem Jiřím Krhutem tvoří duo, které vyprodává sály křehkými i vtipnými písněmi. Jejich alba Prásknu bičem a Přeježděný vztah dokazují, že Kozub je i skvělým zpěvákem a textařem.

Štěpán Kozub a Jiří Krhut
Co o Štěpánu Kozubovi možná nevíte:

  • 30 pod 30: V roce 2021 ho prestižní časopis Forbes zařadil mezi nejvlivnější mladé Čechy.
  • Klubová scéna: V Ostravě otevřel vlastní comedy club BUMBUM, aby podpořil tamní scénu.
  • Zdravotní stopka: V roce 2024 musel na čas zvolnit a léčit se ze zdravotních problémů, což fanouškům připomnělo, že i nezastavitelná mašina na humor má své limity.

Štěpán Kozub vstupuje do své čtvrté dekády jako umělec, který si už nic nemusí dokazovat. Přesto je jasné, že od něj můžeme čekat ještě velké věci. Jak sám říká: „Ambici dlouhověkosti nemám, chci žít naplno.“ Zatím se mu to daří na víc než sto procent.

