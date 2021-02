Chceme dělat věci po svém, řekl Štěpán Kozub v Rozstřelu

„Pro všechny byl rok 2020 náročný. Snažili jsme se pracovat, co to jen šlo. Tím, že jsme soukromé divadlo, které bylo uzavřeno, tak jsme začali točit. Že si toho někdo všiml a naši práci ocenil, to je největší ocenění. Velmi mě to potěšilo,” říká.



Ze seriálu sKORO NA mizině, který režíroval Vladimír Skórka, se stal v uplynulém roce internetový fenomén. Prozatím poslední pátá epizoda měla premiéru 17. ledna a na Youtube má přes milion zhlédnutí.

Podobným číslům sledovanosti se těší i skeče Tří tygrů. V čtyřčlenném uskupení hraje Štěpán Kozub společně s kolegy Albertem Čubou, Robinem Ferro a Vladimírem Polákem. Nejznámější skeč Pražskej týpek ve vostravským džymu má 2,7 miliony zhlédnutí.

Na otázku, jak se srovnává s mnohdy bizarními situacemi, které ve skečích nastávají, Kozub odpovídá: „Když jsme jako Tři tygři hráli před živým publikem, tak to hodně záleželo na reakcích diváků. Pokud byli na stejné vlně, byl to skvělý večer, cítil jsme spokojenost a zadostiučinění. Teď, když pro diváky hrát nemůžeme a nemáme zpětnou vazbu, je to problém. U komedie potřebujete smích. Takže jsem po natáčení nebo živých přenosech nervózní a dozvím se až ex post, jestli se nám to podle lidí povedlo. Možná bych si ale ty komentáře už číst neměl. Co já se občas dozvím…,” směje se Kozub.



Během pár minut, které má s Tygry na přípravu vystoupení, se snaží dopředu vymyslet, co by asi v dané situaci jeho postava mohla říct nebo udělat. „Pokud to pak daná situace nabízí, dám to tam. Není to všechno úplně spontánní. Samozřejmě ale nastanou i takové situace,” uvádí.

Chystá se celovečerní film

V Divadle Mír, kde Štěpán Kozub působí, připravují po znovuotevření divadel zavést systém blokového uvádění představení. Znamená to například, že se jedna inscenace bude hrát opakovaně za sebou, aby se herci mohli soustředit pouze na jednu práci a technici zase nemuseli každý den měnit scénu. Šéf divadla Albert Čuba tím chce mimo jiné hercům poskytnout více volného času pro natáčení.

Castingům a konkurzům se Kozub spíše vyhýbá. „Je to způsobeno tím, že nejsem schopen obstát tak, jak by se ode mě asi očekávalo. Mám rád dialog s režisérem i hereckým partnerem. Potřebuju, abychom se seznámili, pochopili a vznikla mezi námi důvěra. Pak jsem schopný dělat skoro cokoliv. Ale přijet do nového prostředí, postavit se na značku a zahrát, že se zlobím a pak že jsem zase šťastný, to není pro mě,” vysvětluje.



Navíc i vzhledem k situaci zjistil, že společně s kolegy z divadla i Tří tygrů jsou schopni si spoustu plánů realizovat sami. „V jednu chvíli jsme se prostě rozhodli, že si věci zkusíme dělat po svém. Ono člověka přestane bavit neustále za někým chodit, prosit ho a přesvědčovat. Neumíme to,” dodává.

Svou úplně první roli Kozub sehrál ve čtvrté třídě. „Bylo to v kulturním domě v Javorníku. Hrál jsem Brouka Pytlíka. Když jsem tehdy stál poprvé na jevišti, byl jsem nadšený. Pamatuju si dodnes, co to se mnou dělalo. To jsem ale ještě vůbec nevěděl, že bych se tomu mohl někdy věnovat profesionálně nebo herectví studovat,” vzpomíná.

Z českých herců už od dětství rád sledoval Vladimíra Menšíka, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka. „Dalo by se říct, že mě v mé cestě ovlivnili. Místo toho, abych si šel kopat s balonem, tak jsem se raději díval na ně,” prozrazuje.

V tuto chvíli Štěpána Kozuba čeká zkoušení inscenace Adam stvořitel od Karla Čapka v Divadle Mír, pracuje na novém skečovém seriálu a v létě plánuje zmiňované natáčení celovečerního komediálního hraného filmu s kolegy ze Tří tygrů. Víc v tuto chvíli prozradit nemůže. Realizovat se však bude i hudebně – společně s Jiřím Krhutem mu vyšlo album Prásknu bičem.