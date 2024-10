Proč Štěpán Kozub balancuje na hraně? I to prozrazuje v nové knize, slibuje autorka

Zdá se, že o Štěpánovi Kozubovi se v posledních letech mluvilo tolik, že už víme úplně všechno. Ono to tak ale asi úplně nebude…?

Jinak by tahle knížka ani nemohla vzniknout. Možná mají někteří lidé pocit, že je Štěpána moc. Ke svému jménu si může napsat profese herec, stand-up komik, zpěvák, umělecký šéf, režisér, scenárista, zakladatel prvního ostravského Comedy Clubu... Navíc si pro radost maluje, píše básně a povídky. A přitom mu je teprve 28 let. Všechno dělá naplno, nic nešidí a je stále otevřený novým výzvám. A knížka se právě snaží odpovědět, jak tohle všechno zvládá, proč to dělá, kdy odpočívá a kde se v něm vzalo tohle sebedestrukční tempo.

Pojďme možná nejdřív na úplný začátek. Vzpomenete si, kdy jste Štěpána poprvé zaregistrovala?

Zaujal mě v jedné epizodě seriálu České televize Případy prvního oddělení. Naprosto skvěle ztvárnil roli vraha, který se během výslechu zcela sesype. Už během natáčení byli členové štábu překvapeni jeho výkonem. Scénu několikrát opakovali. Nemohli uvěřit, že takhle přesvědčivě hraje mladý student Janáčkovy konzervatoře. Mysleli, že je to náhoda. Po natáčení za Štěpánem přišel Ondřej Vetchý a řekl mu, že to bude mít v práci hodně těžké, protože to dělá dobře. V novinách pak vyšel článek s titulkem Nejlepší televizní vrah od Brůny.

Tuhle roli lidé připomínají často. Jaké pak bylo vaše první osobní setkání?

Poprvé jsem se se Štěpánem setkala v Ostravě během natáčení pořadu 13. komnata. Byl pokorný a otevřený ke všemu, o čem jsme mluvili. O šikaně, která se mu občas připomene. O tatínkovi, jehož brzký odchod ho velmi silně zasáhl a pořád vnímá tohle prázdné místo v životě. Při rozhovorech s jeho nejbližšími kolegy i rodinou strýce bylo cítit, že si Štěpána váží a mají k němu velký respekt. Právě díky téhle vzájemnosti bylo tohle natáčení jedno z těch nejpříjemnějších, i když témata byla samozřejmě těžká.

Dojmů budete mít z vašich hovorů asi spousty. Přesto, zajímalo by mě: kdybyste Štěpána Kozuba měla popsat cizímu člověku, jaká byste volila slova?

Nechci dělat ze Štěpána nějakého nadčlověka, ale ono je s ním opravdu

dobře. Kdo někdy slyšel, nebo četl jeho rozhovory, bývá překvapen, jak uvažuje, formuluje, jak se na věci dívá. Nutí vás přemýšlet. Pro někoho je ale těžké oddělit jeho profesi herce od civilního života. Jeden večer je Štěpán šilhajícím Votrubkem ze Tří tygrů a lidé mají pocit, že si k němu mohou dovolit všechno. Pak je šokuje, když si stoupne na pódium a zpívá písně, které se dotýkají jejich duše. A pak si zase během stand upu dělá legraci ze všeho a ze všech. V humoru nemá hranice. Chce je mít jen ve svém soukromí, aby mohl dělat svoji práci. Nic víc.

Když mluvíte o soukromí: psát s někým takovou knihu znamená vybudovat si i nějakou vzájemnou důvěru. Jak to u vás probíhalo?

Se Štěpánem jsme si porozuměli velmi rychle. Už během přípravy 13. komnaty věděl, že nejde o žádné bulvární zprávy. Po natáčení pak děkoval celému štábu. Věřil, že jeho příběh může oslovit někoho, kdo žije se stejnou bolestí a ztrátou. A i díky téhle otevřenosti a upřímnosti jsme pak neměli problém knížku psát.

Pochopil křehkost života

Byla témata, která jste nechtěli otevírat?

Je pravda, že v knize například nenajdete informace o jeho manželství, o důvodech rozchodu. To je zajímavé jenom pro bulvár. Na druhou stranu ale Štěpán mluví otevřeně o lásce, odpouštění, víře i přátelství. V knížce se vracíme do jeho dětství, kdy si doma nejraději pouštěl videokazety s filmy. Sledoval herce, jejich pohyb, gesta, mimiku. Fascinovalo ho to a vnitřně toužil přesně tohle dělat. Jenže jeho svět nikoho ze spolužáků nezajímal. Byl tlouštík, kterému to ve škole moc nešlo. vynikal jen ve vymýšlení gagů, což ne všichni kantoři ocenili. Díky své jinakosti byl terčem šikany. A sen, že chce být hercem, brali někteří za velkou troufalost. I přesto se ale na Janáčkovu konzervatoř dostal, dokončil ji a konečně se mu otevřel jeho vysněný svět. Jenže přesně v tu dobu, kdy nastoupil do prvního angažmá, mu těžce onemocněl tatínek. Tohle utrpení trvalo dva roky. Během té doby Štěpánovi v divadle tleskali, oceňovali jeho herectví, kritika ho uznávala. Jenže on si to potěšení nemohl dopřát, protože věděl, že mu umírá táta. Tam se to v něm zaseklo. Ta radost někde uvízla a tak možná navenek příliš nedává své emoce. Tehdy pochopil křehkost a nevyzpytatelnost života. I proto chce stihnout, co nejvíc v čase, který mu je dán. Využít šíři talentu, který dostal. Označuje ho za švédský stůl, ze kterého si může každý vzít, co chce. A jen si přeje, aby ta příjemná chuť zůstala ve vzpomínkách lidí co nejdéle.

Musela jste ho nějak přemlouvat, aby se o tento svůj příběh podělil? Přece jen se asi najdou tací, kteří se pousmějí nad tím, že někdo vydává své vzpomínky ve 28 letech.

Nabídka přišla z nakladatelství Dobrovský. Knížka měla být pozitivně laděná, zaměřená na Štěpánovu práci. Motivační v tom smyslu, jak se za deset let dostal tam, kde je. Štěpána přesvědčilo, že může svým příběhem někoho inspirovat. Že i člověk, který nemá v životě úplně dobrý start, může dokázat velké věci. Takže vlastně nejde o to, kolik je vám let, ale jestli máte co říct, což Štěpán určitě má.

Jak moc pak zasahoval do finální verze textu?

Spolupráce byla založena na vzájemné důvěře, takže i autorizace probíhala bez problémů.

Kniha bude určitě zajímat Štěpánovy fanoušky, komu dalšímu byste ji ale doporučila?

Těm, které zajímá Štěpán Kozub a nikoliv jen bulvární zprávy o něm. Je obohacující ho poznat. V jeho pokoře k profesi a lidem, co pracují se stejným nadšením jako on. Velmi silná je jeho výpověď o tátovi. Říká, že pokud by přežil, každý den by ho objímal a říkal, jak moc ho má rád. A v tu chvíli vás napadne, kolikrát to říkáme svým blízkým, že je máme rádi? Počítáme s tím, že to přece vědí. Možná bereme společný čas jako samozřejmost. A když všechno náhle skončí, dojde nám spousta věcí. I přesto, co všechno Štěpán během těch dvou let odcházení táty prožil, se do nemocničního prostředí stále vrací. Spolupracuje s ostravskou organizací HAIMA a pomáhá rodinám malých onkologických pacientů. Třeba pořádáním benefičních koncertů. Chodí za dětmi do nemocnice a povídá si s nimi o herecké profesi i o tom, co je trápí. Musel se naučit odpovídat na všechny možné otázky. Třeba, jestli si myslí, že je nebe.

A může být čtenáři i inspirací?

Vezměte si, že jste tlouštík, okolí vám říká, že jste k ničemu a rozcupuje váš sen. A k tomu bydlíte na maloměstě, kde si všichni klepou na čele, co ten malej Štěpán vlastně chce? I přesto v sobě najdete vnitřní sílu se těmhle okolnostem postavit. Naučíte se disciplíně, dělat věci poctivě a dotahovat do konce, nežít podle představ svého okolí. A takový Štěpán je. Chce využít darů, které od života dostal. Jinak by se zpronevěřil sám sobě. A to je myslím inspirující pro každého, nebát se. Nebýt obětí své minulosti. Pořád se omlouvat, že se nám nedaří, protože jsme to měli v dětství těžké. Spíš je třeba se ptát, co jsem udělal pro to, abych to změnil? Na druhou stranu Štěpán vysvětluje, proč často balancuje úplně na hraně, a proč ho v životě zachránila jeho dcera.

A co nějaké pokračování knihy? Rýsuje se?

Možná bychom se Štěpánem mohli napsat humornou knížku, protože my jsme se spolu vlastně ani moc nezasmáli. Ale i tak nám, myslím, bylo dobře, což bych přála i čtenářům.