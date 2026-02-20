Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Autor:
  15:24
Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla lavina komentářů, kde mu jedni dávali za pravdu, druzí se smáli skvěle natočené ironii. Herec celou pointu přidal v dalším videu ze záchodu.
Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně | foto: Instagram

Štěpán Kozub
Štěpán Kozub
Štěpán Kozub ve filmu Zahradníkův rok
Štěpán Kozub ve filmu Srnky
29 fotografií

„Začnu rovnou na komoru. Herci, umělci, muzikanti a všichni tady ti lepšolidi, tady ta kavárna, mám toho dost. Už mě nebaví se dívat na to, jak se neustále herci, komedianti, šašci, tady ti klauni a obecně tady ta smetánka vyjadřuje k tomu, co se děje u nás v republice. Neviděl jsem, že by truhlář, pekař, soustružník, obráběč, havíř, doktor, zvěrolékař nebo nedej bůh trasař, trolejbusák nebo paní, co dělá v lékárně nebo ten co dělá v té budce na parkovišti nebo třeba horolezci a všichni jiní lidi, že by se pořád vyjadřovali k politice. Mám toho plnou p*del,“ rozhořčil se Kozub ve videu.

„Tak víte co, všichni umělci a herci, běžte na to jeviště, tam hrajte, to vám jde, nechte na mně, jestli přijdu na představení, koneckonců jste placeni z mých daní. Vy*erte se na to prostě. Herci mají hrát a mlčet. Nebaví mě, jak se herci vyjadřují ke všemu, že mají snad lepší názor a že se nechám ovlivnit,“ dodal.

stepankozub_official

Už toho mám fakt dost…tohle je o emocích.

19. února 2026 v 14:40, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 14:58
oblíbit odpovědět uložit

Z diskuse bylo znát zmatení. „Jasná ironie,“ reagovali jedni. „Štěpán má pravdu! Co nám mají cpát svůj názor,“ psali jiní. Rozhořela se dokonce debata o tom, že na Instagramu to lidé pochopí jako ironii, ale na Facebooku to vezmou vážně, protože v uživatelích těchto dvou sociálních sítí je rozdíl.

Sám Kozub fanoušky trochu naváděl příspěvky v diskusi, kam napsal: „Teď mi došlo, že i ten Kozub je herec…to je v pr**li“ nebo „Teď když na to zpětně koukám, tak mě ten Kozub s*re o to víc, že nevím, jak to myslel…ironie? Pravda?…ať jde taky už do řiti.“

Nechci být dalším šumem v nekonečném feedu, říká Čuba a opouští sociální sítě

Pointu přidal dalším videem, které natočil na záchodě. „Koukal jsem, jak kolega Pavel Liška se taky k tomu nějak vyjadřoval a taky tam došlo k nedorozumění, tak jsem říkal: Pájo, netoč to, třeba tě ti lidé nepochopí správně. Ne každý ví, že máš čistou duši a internet hodně dezinterpretuje,“ říká ve videu.

„Díky moc za podporu, rád bych se s vámi potkal někde, kde bychom si to mohli říct, sdělit si pocity, ale teď jsem se koukal do kalendáře, mám to tam teď nabité, mám tam nějaká představení, v březnu furt hraju divadlo, nějaký film, koncerty, no prostě jsem z toho zoufalý,“ dodal Kozub.

stepankozub_official

Tohle je zase hodně o emocích jakoby…(ty nozdry ty vole)

20. února 2026 v 11:01, příspěvek archivován: 20. února 2026 v 14:57
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Věnec od prezidenta, záběry z filmů. Lidé se loučili s Brejchovou, rodina ji už pohřbila

Záběr z rozloučení ze zesnulou Janou Brejchovou. Ve Velkém sále kina Lucerna...

V pražském kině Lucerna se v úterý uskutečnilo poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Ze známých tváří dorazili Jaroslav Satoranský, Aleš Cibulka či Ondřej Kepka. Samotná rodina se s herečkou...

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

Stačily dvě věty. Souboj Toma Cruise a Brada Pitta šokoval Hollywood

AI video ukazuje souboj Brada Pitta a Toma Cruise.

Rozruch, pobouření a strach. Takové emoce Hollywoodu vyvolal jen patnáctisekundový snímek souboje mezi Bradem Pittem a Tomem Cruisem vytvořený pomocí umělé inteligence. Špičky filmového průmyslu...

Čekali na mne dvacet let, ale já si pořád připadám mlaďounká, hlásí Ivana Chýlková

Premium
Ivana Chýlková

Na vysněnou roli pro Ivanu Chýlkovou si autor musel počkat dvacet let. Herečka totiž nechtěla věk v roli hollywoodské scenáristky jen předstírat. Pořád si připadám mlaďounká, ale to nevadí, popisuje...

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Festival Sundance 2010 - Robert Duvall

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Apokalypsa či Kmotr. Za snímek Něžné milosti obdržel v 80. letech Oscara za herecký výkon v hlavní roli a...

Herci mají hrát a mlčet! opřel se Kozub do angažovaných umělců. Pak otevřel diář

Štěpán Kozub neustále buší v posilovně

Štěpán Kozub vyvolal bouřlivou debatu videem, v němž se opřel do angažovaných umělců. Nadával hercům, muzikantům a jiným umělcům do lepšolidí a řekl, že by měli mlčet. V diskusi pod videem se strhla...

20. února 2026  15:24

Na letním hudebním festivalu Hrady CZ letos fanoušky čeká novinka

Oblíbený festival Hrady CZ se koná i na loukách v podhradí zámku v Hradci nad...

Letošní 21. ročník festivalu Hrady CZ opět zamíří k osmi historickým památkám po celém Česku. Letos na fanoušky kromě tradiční pořádné porce interpretů čeká i jedna novinka. Na programu jsou už...

20. února 2026  14:13

Po Melanii přichází Livia. Film o bývalé první dámě natočil režisér VyVolených

Livia Klausová (září 2025)

Do českých kin v březnu zamíří dokumentární film o bývalé první dámě Livii Klausové. Má ambici ji představit jako výjimečnou ženu, která zastala mnoho životních rolí. Film režíroval Adrian Stojkov,...

20. února 2026  14:03

Měla jsem období temna, říká k dění okolo Sbormistra herečka Kateřina Falbrová

Premium
Herečka Kateřina Falbrová (11. února 2026)

Titulem objev loňské sezony se po premiéře filmu Sbormistr může s jistotou pyšnit Kateřina Falbrová. Původně členka Kühnova dětského sboru (KDS) přesvědčila svou autenticitou nejen režiséra filmu...

20. února 2026

Drželo nás to v hajpu, popisuje Piškula přípravy epických Proměn ve Státní opeře

Z inscenace Proměny: Filip Březina (Bakchus), Tomáš Havlínek (Bakchus), Pavlína...

Režijní duo SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) přineslo na jeviště Státní opery Ovidiovo mytologické vyprávění v imaginativní scénické interpretaci pro 21. století. V Proměnách našli autoři...

20. února 2026  12:51

Po boku Lustiga. Česká historička Hájková vyhrála v USA prestižní literární cenu

Historička Anna Hájková z Centra pro studium holokaustu a židovské literatury

Česká historička Anna Hájková letos vyhrála prestižní literární cenu National Jewish Book Award v kategorii výzkum o holokaustu za knihu Lidé bez dějin jsou prach: Queer touha a holokaust. Ocenění...

20. února 2026  11:52

RECENZE: Klidně Čecha, ale muslima! Jak u nás 10 let vyrůstají děti syrských migrantů

65 %
Z filmu Amiřiny děti

Budou z nich inženýři a lékaři, plánovala hrdinka snímku Amiřiny děti, která s potomky a manželem po útěku z válečné Sýrie zakotvila v Česku. Deset let sledovala režisérka Markéta Ekrt Válková, jak...

20. února 2026  9:02

Zemřel herec Eric Dane, bojoval s ALS. Hvězdě Chirurgů bylo 53 let

Eric Dane ve Washingtonu (1. října 2025)

Americký herec Eric Dane, známý ze seriálů Chirurgové a Euforie, zemřel necelý rok poté, co odhalil, že trpí amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Bylo mu 53 let. Poslední měsíce svého života...

20. února 2026  7:30

Kdo vytvořil nejlepší komiks? Ceny Muriel po deseti letech opět ovládl Oscar Ed

Grafika komiksových cen Muriel za rok 2025

Devatenáctý ročník komiksových cen Muriel zná své vítěze. V pražském kině Atlas si své ocenění ve čtvrtek převzali tvůrci v celkem osmi soutěžních kategoriích. Slavnostním večerem provázel moderátor...

19. února 2026  21:30

Sweeney Todd, Běsi i Smrt v Benátkách. Národní divadlo představilo novou sezonu

Robert Mikluš během inscenace divadelní hry Privatizace v Národním divadle

Návrat režisérů Jana Friče, Ondřeje Havelky či Jana Nebeského rámuje příští sezonu Národního divadla. Naše první scéna totiž prozradila své plány na nadcházející divadelní rok. Diváci se mohou těšit...

19. února 2026  15:28

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Metalový svátek Brutal Assault 2026: program, vstupenky, ubytování

Americká death metalová skupina Obituary na Brutal Assaultu (8. srpna 2025)

Start 29. ročníku jednoho z největších metalových festivalů v Evropě se pomalu blíží. Hudební festival Brutal Assault proběhne od středy 5. do soboty 8. srpna 2026 v areálu bývalé vojenské pevnosti...

19. února 2026  15:26

Hojer, Straka a kdo bude další? Nova potvrdila třetí sérii Metody Markovič

Petr Lněnička v seriálu Metoda Markovič: Hojer

Po kanibalu Hojerovi a spartakiádním vrahu Strakovi se filmaři potřetí vrátí k bohaté kariéře kriminalisty Jiřího Markoviče. TV Nova potvrdila vznik další řady oceňovaného seriálu Metody Markovič,...

19. února 2026  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.