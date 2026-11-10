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Prostě alchymie. Co musí, co nesmí a co může mít štědrovečerní pohádka
Dříve jsme byli skutečně pohádkovým národem. Česká televize a filmaři točili pohádky ve velkém, což znamená, že u nás vzniklo přes 780 televizních pohádek a 80 filmových.
Pokud bychom chtěli hovořit o celkovém počtu, jsme na čísle 850 až 900 pohádek (počítáno od roku 1922). Přesné číslo už nikdy nezjistíme, neboť archivy nejsou kompletní, řada děl byla zničena atd. Až do 50. let se jednalo o sporadické případy, ale od roku 1952 se prakticky každý rok dočkáme alespoň jedné pohádky v kině a v televizi.
Pohádkový národ
Česká televize začala s trendem televizních pohádek na jedné pohádce za rok, přičemž několik následujících let se to střídalo v rozmění 1 až 6 pohádek ročně. Od roku 1966 se ale začala ČT dostávat na dvouciferná čísla a pohádek začalo přibývat. Od té doby jich televize točila přes deset ročně a počet stoupal tak, že v roce 1986 jich bylo natočeno rekordních 30!
Tento trend se držel ještě v 90. letech, kdy se roční počet natočených pohádek pohyboval kolem 20. Od roku 2000 ale začal počet klesat na deset a od roku 2010 jsme měli v průměru 3 pohádky na rok (většinou jedna česká, jedna pro neslyšící a jedna ve slovenské koprodukci).
Množství natočeného materiálu kleslo, spolu s ním, ale bohužel dost často i kvalita. Dříve jsme jich točili více a podle názorů diváků byly i lepší... Jak je to možné? To nikdo neví.
Televizní jistota roku
Ať už se publikum po skončení pohádky zlobí, nebo chválí, televizi si na Štědrý den v 19:00 zapne téměř každý. Sledovanost premiér ČT stabilně osciluje mezi 2 až téměř 3 miliony diváků.
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Přes dva miliony diváků. Štědrovečerní pohádka ovládla sledovanost
Zvlášť silné ročníky zaznamenala pohádka Kouzelník Žito (2018), kterou vidělo na 2,5 milionu lidí, podobně dominantní byly O vánoční hvězdě (2020 s 2,7 milionu diváků), Krakonošovo tajemství (2022) či Klíč svatého Petra (2023), jenž dosáhl na hranici téměř 3 milionů sledujících. I v letech 2024 a 2025 (Tři princezny, respektive Záhada strašidelného zámku) si premiéry udržely dominantní pozici s více než 2 miliony diváků.
Které pohádky u diváků uspěly?
V ostrém kontrastu k vysoké sledovanosti stojí divácké hodnocení na filmových databázích, kde většina novinek končí v šedém průměru (mezi 40 až 60 %). Přesto v uplynulých deseti letech najdeme výjimky, které se zapsaly pozitivně, a to:
Krakonošovo tajemství (2022) – Jednoznačně nejlépe hodnocená štědrovečerní pohádka poslední doby. Režisér Peter Bebjak přistoupil k tématu s úctou k mytologii a krajině, vyhnul se lacinému pitvoření a nabídl skvělou vizuální stránku i tajemnou atmosféru. David Švehlík v roli vládce hor působil důstojně a uvěřitelně.
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RECENZE: Škoda že Krakonošovo tajemství původu neznal Trautenberk
O vánoční hvězdě (2020) – Karel Janák trefil ideální sváteční poetiku. Příběh o hvězdě spadlé na zem a venkovském učiteli nabídl jemný humor, romantiku, zimní atmosféru a výbornou stylizaci bez křečovité moderny.
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PRVNÍ DOJMY: Docela kouzelná pohádka O vánoční hvězdě. Až na ta kouzla
Princezna a půl království (2019) – Pohádka pobavila neotřelým konceptem, neboť začíná v momentě, kde většina pohádek končí – Honza zabije draka, dostane princeznu, ale vzápětí zjišťuje, že se na královském dvoře neumí chovat. Výuka etikety pod vedením Marka Ebena a přirozený komediální talent Matouše Rumla zafungovaly velmi dobře.
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RECENZE: Výchovná, ekologická. Vánoční pohádky vítězí ze setrvačnosti
Proč ostatní selhávají?
Reputace štědrovečerních premiér dlouhodobě klesá a hlavní výtky diváků a kritiků se v diskusích opakují prakticky každé Vánoce. Nové pohádky podle nich mají slabé scénáře a nedostatek originality. Tvůrci se často točí v kruhu. Zápletky působí překombinovaně, chybí jim jednoduchá pohádková moudrost a ponaučení. Místo laskavého pohádkového vtipu často nastupují moderní gagy, nekvalitní herectví a postavy, které se pitvoří. Navíc televizní produkce působí občas studiově, s nepřirozenými digitálními triky a nepovedenými kostýmy.
Odstrašujícím případem se stala pohádka Kouzelník Žito z roku 2018. Přestože k obrazovkám přilákala rekordní publikum, sklidila tvrdou kritiku za nesourodý děj, nelogické chování postav a nevýrazné hrdiny, což z ní udělalo jednu z nejhůře hodnocených svátečních premiér v historii ČT. Podobně rozpačitě dopadly i pohádky Pravý rytíř (2016) či feministicky laděné Tři princezny (2024).
Zaboduje Krakonoš i podruhé?
Letošní novinkou na Štědrý den bude pokračování úspěšného Krakonoše s názvem Krakonoš a básník. Na natáčení se sešel původní tvůrčí tým, včetně Davida Švehlíka v roli slovutného Pána hor, kterého čeká další nelehký úkol ochránit milované hory i jejich poctivé obyvatele. První díl se povedl, a tak všichni doufají, že ten druhý dopadne stejně dobře. Moc bychom to české pohádce přáli.
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Krakonoš a básník, Anežka i návrat Tří oříšků. ČT představila své Vánoce
Štědrovečerní pohádka České televize je v tuzemském mediálním prostoru naprostým unikátem. I přes oprávněnou kritiku, že se z novinek stává spíše rutinní záležitost bez ambice přežít desetiletí, zůstává jejich společenská funkce neotřesitelná. Češi se na ně budou dívat i nadále – ať už pro samotný příběh, ze zvědavosti, z naděje, nebo pro tradici společného sledování a hodnocení u rodinného stolu.