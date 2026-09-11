Státní fond poprvé podpoří vznik videoher, příjem žádostí plánuje na jaro

Konkrétně na vývoj videoher je vyčleněno 12 milionů korun a na jejich výrobu 18 milionů. Fond plánuje, že výzvy spustí v květnu 2027; první výsledky by měly být na podzim téhož roku. Do té doby se musí dokončit právní náležitosti a sladit je s evropskými pravidly veřejné podpory.
Podle podkladů Asociace českých herních vývojářů nyní působí v Česku 178 studií. Jejich obrat za rok 2025 přesáhl devět miliard korun, přitom tři čtvrtiny z nich mají méně než deset zaměstnanců a 93 procent tvoří české firmy. Fond zároveň připravuje studii videoherního sektoru ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, která bude zveřejněna letos na podzim.
V tradičních oborech podpory připadne v roce 2027 na kinematografii tři sta milionů korun, na televizní díla 153 milionů, na animaci a videohry 165 milionů a na infrastrukturu skoro 170 milionů korun.
Výzvám zaměřeným na hranou tvorbu je určeno 337 milionů korun: 232 milionů v kinematografii a 105 milionů v televizních dílech. Dokumentární tvorbě připadá 68 milionů korun, z toho 20 milionů v kinematografii a 48 milionů v televizních dílech.
Na digitalizaci a modernizaci kin je určeno 33 milionů korun, počítá se též s podporou festivalů, účasti na zahraničních fórech včetně oscarové kampaně českého kandidáta, distribuce, vzdělávání, periodických a neperiodických publikací, výzkumných projektů i celoroční činnosti.
Pokud jde o zdroje, letos k 31. srpnu fond vykázal příjmy z audiovizuálních poplatků ve výši 387,7 milionu. Největší část, skoro 176 milionů, tvoří poplatky z reklamy. Z převzatého televizního vysílání pochází 103 milionů, ze streamovacích služeb skoro 68 milionů a z kin 41 milionů korun.