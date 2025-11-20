Hvězdná brána se vrátí. Pokračování oblíbené sci-fi série zaštítil Amazon

Podrobnosti o ději nové Hvězdné brány jsou zatím drženy v tajnosti. Martin Gero se na ní bude podílet jako scenárista, výkonný producent a showrunner. Do tvůrčího procesu budou kromě dalších zapojeni i Dean Devlin a Roland Emmerich, kteří jsou podepsání pod filmem Hvězdná brána z roku 1994, z nějž seriály vycházejí.
„Díky Hvězdné bráně jsem se naučil všechno o tvorbě televizních pořadů – je součástí mé DNA. A jsem nadšený, že mi Amazon svěřil vedení další fáze téhle jedinečné franšízy. Věrným fanouškům bych chtěl vzkázat, že se mají na co těšit. A pro ty, kteří jsou v našem světě noví – slibuji vám, že vás čeká něco mimořádného,“ prozradil podle serveru Variety Martin Gero.
|
Je to chlapec! Hvězdu Comic-Conu zaskočila v Brně prosba těhotné fanynky
„Hvědná brána už mnoho let uchvacuje diváky odvážným zkoumáním pozice lidstva ve vesmíru. Ve spolupráci s naším mimořádným kreativním týmem máme tu čest otevřít další bránu a nabídnout divákům další úchvatnou kapitolu, kterí ctí bohaté dědictví série a zároveň ji posouvá vstříc ambiciózní, emocionálně silné budoucnosti,“ slibuje Nick Pepper, vedoucí vývoje americké SVOD TV pro Amazon MGM Studius.
Jak už bylo řečeno, fenomén Hvězdná brána odstartoval film režiséra Rolanda Emmericha s Kurtem Russellem a Jamesem Spaderem v hlavních rolích. Následoval seriál Hvězdná brána (Stargate SG-1), v němž hráli například Richard Dean Anderson, známý především ze seriálu MacGyver, Amanda Tappingová, Michael Shanks nebo Christopher Judge.
Dále vznikly spin-off Hvězdná brána: Atlantida, dva televizní snímky a další série. Hlavní roli v Hvězdné bráně: Hluboký vesmír si zahrál Robert Carlyle, představitel Begbieho v Trainspottingu, Gaze v komedii Do naha! nebo hlavního záporáka v bondovce Jeden svět nestačí.