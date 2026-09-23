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Ani Kopta, ani Gondíková. Sázkaři mají jasno o nových moderátorech StarDance

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  11:51
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance VIII (2016)

Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance VIII (2016) | foto: © Česká televize

Marta Dancingerová a Martin Prágr ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)
StarDance na cestách - Leoš Mareš a Zuzana Dvořáková Šťastná.
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Tanečnice Katarína Štumpfová a Leoš Mareš ve StarDance VII
19 fotografií
Po ohlášení konce moderátorů Terezy Kostkové a Marka Ebena po aktuálním ročníku StarDance je stále žhavým tématem jejich důstojné zastoupení. Sázková společnost Fortuna podle prvních kurzů favorizovala na jejich pozici Adélu Gondíkovou a Václava Koptu. Samotní sázkaři by však na televizních obrazovkách viděli zcela jiná jména.

Při vypsání prvotních kurzů padla volba bookemakerů právě na zmíněnou dvojici Kopta (3,5:1) a Gondíková (4:1). V nízkých číslech se pohyboval též herec a moderátor Aleš Háma (4,5:1). Samotní sázkaři, kteří vzali novou výzvu útokem, mají však zcela jiný názor.

Za největší favority po konci osvědčeného dua Kostková a Eben považují nově moderátora Ranní show Evropy 2 Leoše Mareše (1,6:1) a herečku Martu Dancingerovou (1,8:1). Jméno Mareš přitom při zahájení sázek nabízel kurz 15:1, Dancingerová pak 11:1. V obou případech se tak podle Fortuny jedná o dramatický kurzový propad. Kurz na Koptu naproti tomu vystoupal na aktuálních 12:1, Háma s Gondíkovou nabízí shodný kurz 13:1.

Sázkaři evidují první tipy na moderátory StarDance. Které osobnosti jsou v kurzu?

„Spojení StarDance s nejlepším moderátorem současnosti se samozřejmě nabízí, na druhou stranu by bylo trochu překvapivé. Čekali jsme, že scenáristé budou hledat originálnější řešení, Mareš je přeci jen kategorie sama pro sebe. Pokud skutečně padne volba na něj, bude zajímavé sledovat, jakou polohu a přístup zaujme. Na druhou stranu, koho jiného za Marka Ebena. To, co pro někoho může být strašák, pro Mareše naopak představuje výzvu, kterou nelze odmítnout,“ říká sázkový expert společnosti Fortuna Roman Kovařík.

Marta Dancingerová a Martin Prágr ve finále StarDance XIII (14. prosince 2024)
StarDance na cestách - Leoš Mareš a Zuzana Dvořáková Šťastná.
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Tanečnice Katarína Štumpfová a Leoš Mareš ve StarDance VII
19 fotografií

Výrazným překvapením je v tomto případě pád kurzu u Dancingerové, která oproti Marešovi není etablovanou moderátorkou. Tento fakt však stejně jako v případě začátků Terezy Kostkové u StarDance nemusí být na škodu.

„Pokud jsme spekulovali nad záměrem StarDance oživit a přiblížit mladšímu publiku, může být právě Dancingerová tím zajímavým a neokoukaným členem tandemu, který dokáže zadání doručit,“ doplňuje Kovařík.

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Jména nových moderátorů jsou ze strany České televize stále ve hvězdách. Prozatím nebyla k divákům vyslaná ani žádná indície, kdo by po dvaceti letech dosluhující moderátorské duo mohl nahradit a jakým směrem se soutěž bude v budoucnu ubírat.

Podle sázejících by v úvahu přicházela i jména s mírným kurzovým odstupem: Libor Bouček (8:1) a Daniela Brzobohatá (11:1).

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