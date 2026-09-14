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Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

Daniel Pacek
  12:53

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"Jeden pár už dotančil – a to my dva. Chci vám říct, desetkrát jsme do toho dali všechno. Přesto vidím na mnoha tvářích úlevu, že už je to naposledy," zahájili Marek Eben a Tereza Kostková finále 12. řady StarDance (16. prosince 2023). | foto: Česká televize / Mikuláš Křepelka

Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani porota nezůstávala stejná. Zato Tereza Kostková s Markem Ebenem nastoupili jako moderátoři hned před dvaceti lety a vydrželi až doposud. Nyní ohlásili, že letošní ročník bude definitivně jejich poslední. Proč? A na co budou nejvíc vzpomínat? O tom mluví ve velkém rozhovoru pro Magazín DNES+TV, který vychází ve čtvrtek 17. září, klíčové odpovědi přinášíme v předstihu předplatitelům iDNES Premium.

Jak dlouho jste přemýšleli o tom, že oba skončíte s moderováním StarDance? Co vás vedlo k definitivnímu rozhodnutí?

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Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

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Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani porota nezůstávala stejná. Zato Tereza Kostková s Markem Ebenem nastoupili jako moderátoři hned před dvaceti lety a vydrželi až...

14. září 2026  12:53

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