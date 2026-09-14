Jak dlouho jste přemýšleli o tom, že oba skončíte s moderováním StarDance? Co vás vedlo k definitivnímu rozhodnutí?
Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance
Tipy z televizního programu
Recenze: Místo zločinu Ostrava 60 %, Rychle a zběsile: Tokijská jízda 50 %, Tahle země není pro starý 80 %, Navždy s vámi 70 %, Amoosed: Losí odysea 55 %, John Wick 60 %, Kursk 60 %, Život v hajzlu 55 %, Rudá volavka 40 %, Přání k narozeninám 55 %, Rocketman 70 %, Filter 70 %, Tancuj Matyldo 65 %, Star Trek: Do temnoty 65 %, Při zemi 60 %, Back to Black 50 %
Zemřel spoluzakladatel kapely Yo Yo Band Richard Tesařík, bylo mu 80 let
Ve věku 80 let zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, který se proslavil zejména díky působení v kapele Yo Yo Band. V neděli o tom informoval jeho syn Štěpán Tesařík. Hudebník byl také...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
Hollywood Vampires rozezní Prahu, Cooper rozdával fanouškům podpisy
Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním...
Dáme mu přes držku? Hejma vzpomíná, jak ho kdysi playboy Tesařík zachránil
Zpráva o smrti zpěváka a herce Richarda Tesaříka zasáhla o víkendu jeho přátele i kolegy z branže. Pro zakládajícího člena Yo Yo Bandu Ondřeje Hejmu s hudebníkovým odchodem i „odchází dětství“....
Petr Brukner končí v Divadle Járy Cimrmana. Aktuální sezona bude poslední
Začínající 60. sezona Divadla Járy Cimrmana bude pro Petra Bruknera, kterého diváci znají například jako policejního praktikanta Hlaváčka ze hry Vražda v salonním coupé, poslední. Třiaosmdesátiletý...
Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance
Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani porota nezůstávala stejná. Zato Tereza Kostková s Markem Ebenem nastoupili jako moderátoři hned před dvaceti lety a vydrželi až...
Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...
GLOSA: Eben končí ve StarDance. Končí i symbol pořadu, nebo jen kazatel?
Pěvec Štefan Margita, herec Petr Brukner a teď i moderátor Marek Eben přijali úsloví, že v nejlepším se má přestat. První dva se loučí s jevištěm, Eben s taneční soutěží StarDance, kterou uváděl od...
Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let
Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...
Festival komedie zahájili neznámí Šipkaři se Štáfkem, završí jej slavné Pupendo
Česko-slovenská krimikomedie Šipkaři, která v Novém Městě nad Metují slavnostně zahájila 48. Festival české filmové komedie, tvoří mezi vybranými díly výjimku. Pouze příběh, v němž se potkali Tomáš...
Stále sním o klavírním muzeu, říká virtuos. Ve stodole na vesnici staví koncertní sál
Klavírní virtuos Matyáš Novák se vyjadřuje jinak než jeho vrstevníci. Klidně, rozvážně, s pokorou k tomu, co už v klasické hudbě dokázal. A když mluví o Smetanově lásce k rodné zemi, kterou chce ve...
Dostojevského dílo trhá rekordy v prodeji. Vlnu popularity jim zajistil TikTok
Marcelo Nogueira není příliš zběhlý v klasické literatuře. Přesto se i tento sedmadvacetiletý brazilský knižní influencer nechal zlákat románem Fjodora Michajloviče Dostojevského Bílé noci, tedy...
RECENZE: Zápisky ze světa gerontokracie. Kniha předkládá znepokojivou budoucnost
Spisovatel Leoš Kyša opět svlékl své autorské alter ego František Kotleta a pod civilním jménem napsal tíživě prorockou knihu Nástupci: Zápisky ze světa gerontokracie. Rok 2060, v němž se příběh...
RECENZE: To si pak člověk řekne - Na co já si stěžuju? Bára Basiková se zcela vyprodá
Helena Třeštíková má štěstí na osobnosti, které sleduje časosběrnou kamerou, ale v případě celovečerního dokumentu Bára Basiková, jenž míří do kin po premiéře na karlovarském festivalu, jde o víc než...
GLOSA: Drsná severská škola? Kdepak, Bočanův Pasťák uměl temnotu už dávno
Když některý filmař přitvrdí čili zahalí příběh do syrové temnoty, brutality a beznaděje, zpravidla přidá módní sdělení, že se inspiroval drsnou severskou školou. Jako by dávno před současnou vlnou...
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Zlatého lva získal v Benátkách film Woman Unknown, porota ocenila dokument Naza
Hlavní cenu Zlatého lva na 83. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Benátkách získalo historické drama Woman Unknown (Neznámá žena) dánsko-egyptské režisérky Mayi el-Toukhyové. Zvláštní cenu...
RECENZE: Zločin, trest a co potom? Černé srdce začíná tam, kde Dostojevskij končí
Dostojevského Zločin a trest končí Raskolnikovem ve vězení a příslibem jeho postupného znovuzrození. Italská spisovatelka Silvia Avallone jako by v Černém srdci začínala právě tam, kde ruský klasik...