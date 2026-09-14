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Oni dva byli StarDance. Kostkovou a Ebena chválí vítězky Khek Kubařová i Doležalová

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  15:28
Ve StarDance po dvaceti letech skončí moderátorská dvojice Marek Eben a Tereza Kostková. Zpráva zaskočila kolegy i bývalé vítěze taneční soutěže. Pro Veroniku Khek Kubařovou jsou legendy a Marie Doležalová si nedovede představit, kdo by je mohl nahradit. Slovy chvály nešetřil ani Matt Field, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, odkud soutěžní formát pochází.
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance
Tisková konference 14. ročníku pořadu StarDance
Vojtěch Dyk a Catharina Malek na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance (14. září 2026)
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„Pro mě oni dva byli vždy StarDance a znamenali tu úroveň, humor a lidskost, kterou přinášeli. Propsalo se to v tom, jak se StarDance stalo oblíbeným u Čechů. Samozřejmě je zábavné koukat, jak se nemehla snaží naučit tančit, ale cítila jsem, že oni dva jsou důvod, proč se to stalo součástí českých obýváků,“ říká herečka Marie Doležalová, která se spolu s tanečním a následně i životním partnerem Markem Zelinkou stala vítězkou StarDance v roce 2015.

Doležalová oceňuje nejen vystupování moderátorů před kamerami, ale i mimo natáčení. „Vnímala jsem je hrozně lidsky i při té práci. Marek Eben se nás snažil vždy poznat a Tereza nás skutečně podporovala. Zní to povrchně, ale u spousty projektů je ten vztah umělý a tady skutečně nebyl,“ říká herečka.

Marie Doležalová a Marek Zelinka coby vítězové StarDance VII (Praha, 20. prosince 2015)

„Pro mě jsou v tuto chvíli nenahraditelní,“ dodává Doležalová.

Zatím není jasné, kdo převezme štafetu po moderátorech, kteří pořad v Česku rozjížděli a jsou ve světovém formátu ojedinělí i v délce doby, po kterou se v pořadu udrželi.

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Podle další vítězky StarDance Veroniky Khek Kubařové to nebudou mít jejich nástupci snadné, ať už to bude kdokoli.

Veronika Khek Kubařová a Dominik Vodička coby vítězové StarDance X (Praha, 14. prosince 2019)

„V tomhle jsem absolutně respektující. Když někdo chce konec mít, tak to má mít, není třeba tlačit na pilu. Ale každý, kdo přijde po nich, to bude mít těžké, protože se neubrání srovnání a oni jsou už legendami,“ míní Khek Kubařová, která StarDance vyhrála s tanečníkem Dominikem Vodičkou v roce 2019.

„Jsou a budou navždy legendární moderátorskou dvojicí, a to nejen tohohle pořadu,“ míní herečka.

„Ten fakt, že jako jediní na světě vydrželi v moderátorské dvojici 20 let, mluví za to, že tu práci dělali skvěle a s láskou. Pořád jsou natolik při smyslech a cítí, že by to třeba nedělali s takovou láskou dále a dali si ultimátum tohoto ročníku,“ uvedl vítěz z roku 2013 a letos již čtyřnásobný účastník Michal Kurtiš.

„Úplně to chápu. Přesně, jak říkal Míša – 20 a dost. Ta energie prostě ubývá. Co také pořád vymýšlet a přinášet nového? Jsou skvělí, ale už musí být vyčerpaní. Zaslouží si odejít v největší slávě. Určitě by se neslušelo, aby se je jiný moderátor pokoušel napodobovat. Věřím ale, že to bude sice jiné, ale zato pořád dobré,“ doplnila svého tanečního partnera kaskadérka Hana Dvorská.

Hana Dvorská a Michal Kurtiš ve StarDance XIV (2026)

Velkým šokem byla informace pro Vandu Bartošovou Dětinskou, která se s dvojicí moderátorů setkala již při 2. řadě StarDance v roce 2007. Zde byla taneční partnerkou sportovnímu komentátorovi Robertu Zárubovi. Na podzim se tanečnice představí po boku bývalého tenisty Radka Štěpánka. Na oba moderátory má z předchozího účinkování v soutěži krásné vzpomínky, které jí vždy vykouzlí úsměv na tváři.

„Je mi to moc líto, je to škoda. Zároveň ale začne něco nového a může to mít dobrý směr. Určitě k tomu mají své důvody, ať už televize nebo Marek s Terezkou,“ uvedla tanečnice.

Radek Štěpánek a Vanda Bartošová Dětinská ve StarDance XIV (2026)

Na osvědčenou moderátorskou dvojici zavzpomínal také velvyslanec Matt Field, jehož velvyslanecká zahrada paláce v Thunovské ulici hostila pondělní tiskovou konferenci. „Jako moderátoři byli fantastičtí. Vyrostl jsem na britské verzi StarDance, která je velmi striktní. Tereza s Markem reprezentovali skvělý humor, který je samozřejmě jako tanec a hudba součástí show. Všechny tyto složky zde byly vždy skvěle vybalancované,“ podotkl Field.

Jak velvyslanec sám uvedl, i v britské verzi soutěže došlo v minulosti ke střídání moderátorů. Vždy je podle jeho názoru těžké predikovat, jak nový moderátor svůj styl pojme. Rozhodně by však v příštím ročníku neměla chybět stejná energie a entuziasmus.

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

„Je to překvapení a jsem ráda, že mohu prožít tento ročník společně s nimi. Mám pocit, že oni tu soutěž s dramaturgy spoluvytvářeli. Vytvářeli i pocit elegance a kultivace jazyka. Což je něco, co je velmi platné a jsem zvědavá, jak to bude možné nahradit,“ reaguje na odchod moderátorů nejnovější posila poroty Jana Burkiewiczová.

Nadšení z poslední možnosti prožít StarDance ve společnosti oblíbených moderátorů vyjádřila také zpěvačka a moderátorka Marta Jandová, která se podle svých slov bude jednou moci pyšnit tím, že se soutěže zúčastnila právě za dob moderování Ebena a Kostkové.

„Oba jsou velice noblesní, kultivovaní, inteligentní a všeznalí. Jako kdyby je BBC vybíralo samo. Mají opravdu takový anglický styl. Beru je jako krále s princeznou,“ uvedla zpěvačka.

Marta Jandová a Martin Prágr ve StarDance XIV (2026)

Nejvhodnější kandidáti na nové moderátory?

Na konkrétní jména nových moderátorů si nikdo z oslovených účastníků prozatím netroufá odpovědět. Všichni se však shodují, že by to měl být někdo, kdo oplývá elegancí, vtipem a kultivovaným projevem. Na škodu by však v tomto případě nebylo propojení mladší a starší generace.

„Bavilo by mě, kdyby byli propojeni muž a žena, aby byli generačně trochu rozlišní a pořad oslovil i jiné skupiny lidí. Byť si myslím, že StarDance objímá velkou škálu diváků,“ uvedla Jana Burkiewiczová.

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„Určitě by to měl být někdo noblesní. Nedokážu si představit, že by to byl někdo s moderním stylem říkat – ‚Hej, kámo‘ a takové věci. Neřekla bych, že to musí být někdo starší, Terezka taky začínala jako hodně mladičká. Ale určitě by to měl být někdo inteligentní,“ okomentovala Marta Jandová.

„Je to tak extrémně těžká disciplína, proto jsou Marek s Terezkou tak výjimeční, měli možnost si to osahat 20 let. Ten živý přenos, tanec, není to úplně denní záležitost. Ten člověk o tom musí něco vědět, umět se zeptat. Budou to mít noví moderátoři těžké. Bude to ale něco nového a jsem na to moc zvědavý,“ doplnil svou taneční partnerku Martin Prágr.

„Hodně bude záležet na tom, jestli se StarDance bude chtít vyvíjet, nebo zůstat na stejných kolejích. Jakmile by se soutěž chtěla posunout progresivnějším směrem nebo působit na mladé, tak by to měl být stylově někdo úplně jiný, než jak tomu bylo do teď,“ uzavřel Kurtiš.

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