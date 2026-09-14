Hvězdy StarDance roztančí parket již po čtrnácté. Co všechno je letos čeká?

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S profesionálními partnery se o přízeň diváků na tanečním parketu od soboty 10. října utkají herci Tomáš Matonoha, Sara Sandeva, Luciana Tomášová, Petra Nesvačilová, Tomas Sean Pšenička, zpěváci Vojtěch Dyk, Tomáš Polák a Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská nebo bývalý tenista Radek Štěpánek.
Za porotcovský pult znovu zasedne Richard Genzer, „vystretá kolena“ neujdou pozornosti Tatianě Drexler a k radosti diváků se navrátí i oblíbený Zdeněk Chlopčík.
Novou posilou do týmu odborníků bude Jana Burkiewiczová. Tedy česká tanečnice a současně choreografka, režisérka a zakladatelka souboru Burkicom, která se řadí mezi přední osobnosti českého současného tance.
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Tanec mi dal schopnost zvládat rozbouřené emoce, říká Marek Dědík ze StarDance
Téměř každý večer jeden taneční pár soutěž opouští, výjimkou jsou pouze úvodní díl a speciální sedmá epizoda věnovaná charitě.
Zatím poslední ročník oblíbené soutěže se uskutečnil v roce 2024. Králem a královnou tanečního parketu StarDance XIII se tehdy v prosinci 2024 stali herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve finále porazili herečku Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem.
O nové královně a králi tanečního parketu bude jasno v sobotu 12. prosince večer.
|Profese
|Osobnost
|Partner/ka
|zpěvák
|Vojtěch Dyk
|Catharina Malek
|herečka
|Sara Sandeva
|Daniel Makovec
|herec
|Tomas Sean Pšenička
|Natálie Otáhalová
|tenista
|Radek Štěpánek
|Vanda Bartošová Dětinská
|herečka
|Petra Nesvačilová
|Filip Hudlický
|zpěvačka
|Marta Jandová
|Martin Prágr
|herečka
|Luciana Tomášová
|Robin Ondráček
|herec
|Tomáš Matonoha
|Lenka Nora Návorková
|zpěvák
|Tomáš Polák
|Adriana Mašková
|kaskadérka
|Hana Dvorská
|Michal Kurtiš