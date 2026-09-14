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Hvězdy StarDance roztančí parket již po čtrnácté. Co všechno je letos čeká?

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Přímý přenos   10:18aktualizováno  11:01
Česká televize na britském velvyslanectví odhaluje novinky aktuálního 14. ročníku taneční soutěže StarDance. Populární pořad se vrací po roční pauze. Tvářemi letošní série bude opět moderátorské duo Tereza Kostková a Marek Eben. Přímý přenos z úvodní tiskové konference sledujte na iDNES.cz.

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S profesionálními partnery se o přízeň diváků na tanečním parketu od soboty 10. října utkají herci Tomáš Matonoha, Sara Sandeva, Luciana Tomášová, Petra Nesvačilová, Tomas Sean Pšenička, zpěváci Vojtěch Dyk, Tomáš Polák a Marta Jandová, kaskadérka Hana Dvorská nebo bývalý tenista Radek Štěpánek.

Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance III (2008)
Zdeněk Chlopčík ve StarDance XIV (2026)
Tatiana Drexler ve StarDance XIV (2026)
Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance IV (2010)
69 fotografií

Za porotcovský pult znovu zasedne Richard Genzer, „vystretá kolena“ neujdou pozornosti Tatianě Drexler a k radosti diváků se navrátí i oblíbený Zdeněk Chlopčík.

Novou posilou do týmu odborníků bude Jana Burkiewiczová. Tedy česká tanečnice a současně choreografka, režisérka a zakladatelka souboru Burkicom, která se řadí mezi přední osobnosti českého současného tance.

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Téměř každý večer jeden taneční pár soutěž opouští, výjimkou jsou pouze úvodní díl a speciální sedmá epizoda věnovaná charitě.

Zatím poslední ročník oblíbené soutěže se uskutečnil v roce 2024. Králem a královnou tanečního parketu StarDance XIII se tehdy v prosinci 2024 stali herec Oskar Hes a tanečnice Kateřina Bartuněk Hrstková. Ve finále porazili herečku Martu Dancingerovou s Martinem Prágrem.

O nové královně a králi tanečního parketu bude jasno v sobotu 12. prosince večer.

Taneční páry ve StarDance 2026
ProfeseOsobnostPartner/ka
zpěvákVojtěch DykCatharina Malek
herečkaSara SandevaDaniel Makovec
herecTomas Sean PšeničkaNatálie Otáhalová
tenistaRadek ŠtěpánekVanda Bartošová Dětinská
herečkaPetra NesvačilováFilip Hudlický
zpěvačkaMarta JandováMartin Prágr
herečkaLuciana TomášováRobin Ondráček
herecTomáš MatonohaLenka Nora Návorková
zpěvákTomáš PolákAdriana Mašková
kaskadérkaHana DvorskáMichal Kurtiš
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