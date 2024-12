KOMENTÁŘ: Přijdou i nahotinky? Co vypovídá StarDance o stavu národa

Třináctý ročník soutěže s podtitulem Když hvězdy tančí sledovalo pokaždé přes půldruhého milionu zájemců, závěrečný díl se vyšplhal nad 1,7 milionu diváků a konečné rozhodnutí dokonce viděla více než polovina, padesát šest procent všech, kdo trávili sobotní večer s obrazovkou. Sice se všeobecně očekávalo, že vyhraje od počátku favorizovaný Oskar Hes, ale co kdyby?

Pořad sám už je tak známý a natolik se drží ustáleného licenčního modelu, že vlastně nemá čím překvapit. Navíc to ani není jeho účelem. To podstatné se totiž zpravidla strhne teprve poté, co král a královna naposled zamávají na rozloučenou, a docela jinde; na sociálních sítích.