Vraťme se na úplný začátek. Před první řadou StarDance v roce 2006 bylo zřejmé, že jedním z moderátorů bude zkušený Marek Eben. K němu se hledala partnerka. Jak to hledání probíhalo?
Tereza: Já to znám až od momentu, kdy v Paříži u jednoho zámeckého jezírka zazvonil můj telefon a nabídli mi účast s tím, že by o mě pan Eben stál. Jestli jen hezky zpívali, když ptáčka lapali, to nevím, ale lapili – a já té verzi samozřejmě ráda a s vděkem věřím. Dokonce právě Markovo jméno bylo to, co mě přinutilo spolknout úvodní chystané odmítnutí. Nabídku formulovali jako „moderování reality show“, což bylo v té době skoro hanlivé označení. Ale vzápětí dodali „s panem Ebenem“ a to znělo jak magické zaříkávadlo.
Marek: Mně volali s nabídkou na moderování a k mému překvapení se tvůrci první řady i zeptali, koho bych si vedle sebe přál. Bylo jasné, že to musí být někdo, kdo bude empatický, bude na straně soutěžících a nebude se prosazovat na jejich úkor. A Terezku jsem si pamatoval ještě z konkurzu na zábavnou soutěž O poklad Anežky České, připadala mi jako ideální volba.
Nevím, co je to za módu ta tři jména. Z pohledu moderátora bych to zakázal. Jako by nestačilo, že se musíte učit jména dvě.