Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

StarDance chtěla odmítnout, on má stále trému. Kostková a Eben o konci v soutěži

Daniel Pacek
  20:00

Fotogalerie11 Premium

Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani porota nezůstávala stejná. Zato Tereza s Markem nastoupili jako moderátoři hned před dvaceti lety a vydrželi až doposud. Nyní ohlásili, že letošní ročník bude definitivně jejich poslední. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Se StarDance byli nerozlučně spjati jako moderátorská dvojice dvacet let, hned od první řady. O to zásadnější bylo oznámení, že letošní ročník taneční soutěže bude pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena poslední. Ve velkém rozhovoru nejen prozrazují své důvody ke konci, ale také vzpomínají. Třeba jak je dali dohromady, jak v šatně spali na gauči, i kdy jim při vysílání nejvíc zatrnulo.

Vraťme se na úplný začátek. Před první řadou StarDance v roce 2006 bylo zřejmé, že jedním z moderátorů bude zkušený Marek Eben. K němu se hledala partnerka. Jak to hledání probíhalo?
Tereza: Já to znám až od momentu, kdy v Paříži u jednoho zámeckého jezírka zazvonil můj telefon a nabídli mi účast s tím, že by o mě pan Eben stál. Jestli jen hezky zpívali, když ptáčka lapali, to nevím, ale lapili – a já té verzi samozřejmě ráda a s vděkem věřím. Dokonce právě Markovo jméno bylo to, co mě přinutilo spolknout úvodní chystané odmítnutí. Nabídku formulovali jako „moderování reality show“, což bylo v té době skoro hanlivé označení. Ale vzápětí dodali „s panem Ebenem“ a to znělo jak magické zaříkávadlo.
Marek: Mně volali s nabídkou na moderování a k mému překvapení se tvůrci první řady i zeptali, koho bych si vedle sebe přál. Bylo jasné, že to musí být někdo, kdo bude empatický, bude na straně soutěžících a nebude se prosazovat na jejich úkor. A Terezku jsem si pamatoval ještě z konkurzu na zábavnou soutěž O poklad Anežky České, připadala mi jako ideální volba.

Nevím, co je to za módu ta tři jména. Z pohledu moderátora bych to zakázal. Jako by nestačilo, že se musíte učit jména dvě.

Marek Ebeno vyslovení nesprávného ženského příjmení

Tento článek je součástí iDNES Premium

Rušivé reklamy
končí

    Čtěte celý iDNES.cz na mobilu
    bez reklam překrývajích obsah
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Chtěl bych, abys byl zase náš táta, vzkázal zesnulému Tesaříkovi syn ve smuteční síni

Marie Rottrová na posledním rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026,...

Ve strašnickém krematoriu v Praze se kolegové a veřejnost rozloučili se spoluzakladatelem a frontmanem kapely Yo Yo Band Richardem Tesaříkem. Na smutečním obřadu promluvil syn Štěpán, zazněly zde...

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

Proč Svěrák nechodil rovně a hrál ve svém autě. Film Na samotě u lesa baví už 50 let

Premium
Natáčení. Jiří Menzel režíruje.

Na začátku byl prostý venkovský děda, který Pražákům sliboval prodat chalupu, a na konci jeden z nejhřejivějších filmů normalizace, při jehož vzniku se Zdeněk Svěrák naučil hrát opilce a křičet na...

Odejít v nejlepším je čest. Eben a Kostková promluvili o odchodu ze StarDance

Premium
"Jeden pár už dotančil – a to my dva. Chci vám říct, desetkrát jsme do toho...

Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani porota nezůstávala stejná. Zato Tereza Kostková s Markem Ebenem nastoupili jako moderátoři před dvaceti lety a vydrželi až...

StarDance chtěla odmítnout, on má stále trému. Kostková a Eben o konci v soutěži

Premium
Nikdo nepatří ke StarDance tolik jako oni dva. Soutěžící se měnili, ani...

Se StarDance byli nerozlučně spjati jako moderátorská dvojice dvacet let, hned od první řady. O to zásadnější bylo oznámení, že letošní ročník taneční soutěže bude pro Terezu Kostkovou a Marka Ebena...

17. září 2026

Thálie odtajnily nominace. Celoživotní ceny dostanou Nárožný či Kretschmerová

Petr Nárožný

Letošní 33. ročník divadelních Cen Thálie zná své nominace. Pořadatelé odtajnili i některá jména, která během slavnostního večera obdrží celoživotní ceny. Slavnostní udělení se uskuteční v sobotu 3....

17. září 2026  15:30

Sekyra zmizela, šaty spálila. Po Dahmerovi a Geinovi nyní vraždí další Monstrum

Záběr ze série Monstrum: Příběh Lizzie Borden

Streamovací platforma Netflix uvede čerstvou novinku z úspěšné true crime antalogie Monstrum. Jak už lze rozeznat ze samotného názvu, Příběh Lizzie Borden se oproti minulým sériím bude tentokrát...

17. září 2026  14:50

RECENZE: Majer, Pechlát a krvavé země potřetí. Amadoka korunuje výjimečné dílo

Premium
Martin Pechlát, Stanislav Majer a Gabriela Míčová v Pařízkově inscenaci Amadoka

Martin Pechlát, Stanislav Majer a Gabriela Míčová stojí v čele dalšího divadelní zážitku od Dušana D. Pařízka. Jejich Amadoka syrově vypráví o ukrajinské realitě válek i kolaborace. Společně tak...

17. září 2026

Konopiště je od slova konopí, poučuje Žilková seriálové Gentlemany z Netflixu

Záběr z české upoutávky na seriál Gentlemani

Netflix představil novou upoutávku na druhou řadu seriálu Gentlemani, v níž jsou původní záběry prostříhány prohlídkou zámku Konopiště. Zde se v roli průvodkyně představuje Veronika Žilková. A dojde...

17. září 2026  12:44

Irské rádio vyřadilo z rotace písně Eda Sheerana v reakci na palestinskou kauzu

Ed Sheeran v Hradci Králové (27.7.2024).

Irská rozhlasová stanice Classic Hits Radio vyřadila hudbu Eda Sheerana ze svého playlistu. Reagovala tak na ohlasy svých posluchačů po kontroverzi kolem amerického rapera Macklemora, který musel...

17. září 2026  12:11

RECENZE: Nejhanebnější tuzemský film? Jarchovského Asistent vyučuje

Obal knihy Petra Jarchovského Asistent

Scenárista a pedagog Petr Jarchovský věnoval novelu Asistent „mým studentům“, a právě naučná tónina z ní silně ční. Kniha školí jednak z dějin tuzemské kinematografie ve vypjatých 50. letech, jednak...

17. září 2026  9:45

Goslingův kabát nebo Deckardův blaster. Rekvizity z Blade Runnera míří do aukce

Ryan Gosling ve filmu Blade Runner 2049

Fanoušci filmu Blade Runner 2049 mají důvod zbystřit. Do online aukce míří více než 300 rekvizit, kostýmů a dekorací, které byly použity při natáčení pokračování kultovního sci-fi.

17. září 2026  8:57

Charakterní Pavel Bobek. S Nárožným si hráli na vojáky, ve stáří přišel o hlas

Premium
Pavel Bobek

Patřil ke stálicím české popmusic, přesto stál vždy tak trochu v druhé řadě, ve stínu slavnějších kolegů. Pavla Bobka to netrápilo, nepřeceňoval se a nehodlal ani vyměnit své názorové postoje za...

16. září 2026

Netflix zabral historickou budovu v Praze. Natáčení seriálu dle Browna je v další fázi

U Letenského zámečku v Praze Netflix natáčí seriál podle knihy Dana Browna...

Tvůrci Netflixu ve středu obsadili okolí Letenských sadů kvůli natáčení seriálu podle posledního románu Dana Browna Tajemství všech tajemství. Štáb americké společnosti přes den využil Letenský...

16. září 2026  15:50

RECENZE: Velké herecké sólo pro Gandalfa neviditelně řídí slavný režisér Soderbergh

Ian McKellen ve filmu Christopherové

Nejprve použijí pouze jeho hlas, chviličku hravě napínají, než mu pohlédnou do tváře, a pak už přijde plná rozkoš z herectví, jež zosobňuje Ian McKellen. V novince kin Christopherové mu oscarový...

16. září 2026  14:43

Skvělý chlap a parťák. Plejáda osobností přišla dát sbohem Richardu Tesaříkovi

Marie Rottrová míří na rozloučení s Richardem Tesaříkem (16. září 2026).

Na poslední rozloučení se zesnulým Richardem Tesaříkem, zpěvákem skupiny Yo Yo Band, přišli do pražských Strašnic jeho známí, přátelé a kolegové z hudebních kruhů. Nechyběla ani Marie Rottrová, první...

16. září 2026  12:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×