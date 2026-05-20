Stanley Tucci je jedním z nejvšestrannějších herců své generace a za více než čtyři dekády kariéry okusil ty největší hollywoodské produkce i menší nezávislé projekty. Zájem o herectví u sebe objevil na střední škole a na Broadway debutoval jako dvaadvacetiletý v roce 1982. Diváci si ho pamatují především jako Caesara Flickermana z Hunger Games, Paula Childse z komedie Julie a Julia a hlavně – Nigela Kiplinga, nejvýraznější mužskou tvář hitu Ďábel nosí Pradu.
Hvězda Ďábel nosí Pradu exkluzivně: Itálie je stav mysli, ale DNA pomáhá
Pas má Stanley Tucci americký, klidně by si ale vysloužil i italský. Jeho rodiče mají kořeny v Kalábrii na jihu Itálie a on sám strávil část dětství ve Florencii. I kvůli tomu už několik let natáčí...
