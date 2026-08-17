Umělý trávník se podle herce Jakuba Štáfka, představitele Laviho, rozpálil na teplotu kolem 80 stupňů. Štáfek také prozradil, že Laviho čeká ve třetím díle velký zápas, který mu scénáristé zatím dlužili.
Štáb nyní točí na různých lokacích v Praze, na začátku září se vydá natáčet na fotbalový stadion v Pardubicích. „Dnes konečně netočíme fotbalové věci a jsem za to moc rád. Když jsme točili fotbalové věci, tak byly ty šílený vedra, tady na tý ‚umělce‘ to není 39 stupňů, ale 80. To hlavní teplo jde odspodu. Prvních pár dní jsme se docela zapotili,“ řekl Štáfek.
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Podle producenta Ctibora Pouby byly tyto natáčecí dny trochu bojem o přežití. „Když na tom máte odehrát zápas, tak to ještě jde, protože vám ten oheň olizuje kotníky a běháte za mičudou, kdežto točit na tom 12 hodin denně, to je něco jiného. Štáb si sáhl na úplné fyzické dno,“ řekl Pouba. Polévat trávník podle něho nemělo smysl, protože voda se ihned odpařila a zdržovalo by to natáčení.
Štáfek uvedl, že scenáristé Lavimu dlužili ohromný zápas a velké definitivní rozloučení s kariérou, kterého se nyní dočká. Třetí film opět svede dohromady Laviho a jeho agenta Jardu.
„Stojím si za tím, že dvojka je lepší než jednička, ale chápu, že lidi, kteří jsou zvyklí na něco, tam nedostali to, co by si představovali. Ten hlavní problém byl to, že Jarda s Lavim nebyli spolu. Museli jsme je vrátit k sobě,“ řekl Štáfek s tím, že takový byl i původní záměr. Scénář druhého a třetího dílu vznikal zároveň. „U trojky se můžeme těšit na buddy komedii, na Kubu Prachaře s Kubou Štáfkem, jak dělají vylomeniny a snaží se z toho dostat,“ řekl Štáfek.
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Nejraději má scény, kde vystupuje s Jakubem Prachařem a Šárkou Krausovou. „To je vždycky vděčné. To je, jako když se na place potkají tři mimozemšťani,“ doplnil představitel Laviho.
Natáčení začalo před necelými dvěma týdny, štáb má před sebou dalších 20 natáčecích dní. Film se do kin dostane v roce 2027, o přesném termínu tvůrci zatím nerozhodli.
Z někdejší internetové minisérie se během deseti let stal fenomén, jehož hlášky zlidověly a který dvakrát ovládl česká kina. První film Vyšehrad: Fylm se stal nejúspěšnějším českým snímkem roku 2022 s více než 700 000 diváky. Druhý díl Vyšehrad DVJE navázal s více než 500 000 diváky jako nejnavštěvovanější domácí titul v roce 2025.
Vedle známých tváří se do filmu vrací i většina oblíbených postav z původního seriálu i obou celovečerních filmů. Chybět tak nebude Laviho žena Lucie (Šárka Krausová) a jeho syn Richard (Jakub Jenčík), pan Král (Ondřej Pavelka), trenér Žloutek (Jiří Ployhar) nebo trenér Šebek (Lukáš Vaculík).