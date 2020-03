RECENZE: Syndrom spasitele Spenserovi neprospívá. Naštěstí má humor

Akční film Spravedlnost podle Spensera, který v březnu uvedl Netflix, je ten nejprůměrnější průměr s typickými žánrovými nešvary - předvídatelným dějem, rádoby drsnými dialogy a plochými hrdiny, což se bohužel vztahuje i na protagonistu v podání Marka Wahlberga.

Bývalý policista Spenser po pěti letech opouští vězení, kde si odpykával trest za brutální napadení nadřízeného a zkorumpovaného komisaře Boylana. Z domovského Bostonu chce odejít za klidnějším životem, jenže světe div se, pár hodin po propuštění zjišťuje, že Boylan je mrtev. A on podezřelý.

Z vraždy policie však nakonec obviní mladého otce od rodiny, strážníka Terrence Grahama, který měl kšeftovat s drogami. Spenserovi toto vysvětlení nedá spát. Tuší totiž, že pravda je úplně jinde. Na vlastní pěst se proto vydává do boje společně s parťákem Hawkem v podání Winstona Dukea. Dobrosrdečným ex-trestancem, který ujíždí na speciální výživě a sní o kariéře bojovníka MMA.

Pro fanoušky silničních honiček a ran pěstí tak tvůrci možná předkládají zábavnou podívanou, pro všechny ostatní je však Spravedlnost podle Spensera jen jeden z mnoha filmů, kterým si krátili dlouhé chvíle v karanténě.

Snímek má samozřejmě i své světlé stránky, zachraňuje jej chemie mezi Wahlbergem a Dukem, správně načasovaná ironie i trefně zvolený soundtrack. Na vyšší hodnocení to však nestačí. Obzvlášť, když na scénu zavítá ještě komička Iliza Shlesingerová se svým urputným ztvárněním Wahlbergovy drahé polovičky Cissy.

Spravedlnost podle Spensera USA, 2020, 111 min Režie: Peter Berg Scénář: Sean O'Keefe, Brian Helgeland, Ace Atkins, Robert B. Parker Hrají: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger Hodnocení­: 50 %

Je škoda, že scenáristé a režisér Peter Berg, který s Wahlbergem spolupracuje už popáté, více nevyužili spolehlivé literární předlohy od spisovatele Roberta B. Parkera.



Z románu Říše divů si vzali jen nejpotřebnější minimum. Místo promyšlené sítě organizovaného zločinu, tak představují spíše zkorumpovaný systém hraničící s konspirací. Paradoxně v něm však jeden skoro opuštěný bojovník za spravedlnost může uspět, aniž by jej kdokoliv alespoň na chvíli převálcoval.



Nu, snad se pro příště tvůrci poučí, Spenser se totiž na Netflix s největší pravděpodobností vrátí a nezastírají to ani sami tvůrci. Aby si však zvládl vytvořit tak stabilní diváckou základnu, jako v druhé polovině osmdesátých let dokázala seriálová adaptace Spenser: For Hire, bude potřeba ještě hodně práce.