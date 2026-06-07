Bezpečnostní pás nutný. Spielbergův Den odhalení slibuje událost dvacetiletí

Když celý svět okouzlil snímkem Blízká setkání třetího druhu, bylo Spielbergovi třicet let a podmanivým způsobem, jímž se na plátně obyvatelé Země s návštěvníky z vesmíru domlouvali prostřednictvím počítačů a hudby, odkazoval nepřímo k vlastním rodičům. Otec inženýr se totiž podílel na vědeckém vývoji elektronických přístrojů, matka byla koncertní pianistka.
Pokud se vyprávění příběhů stane vedlejším produktem digitální revoluce, pak film poškodíme. Teď máme technologii, která dokáže nahradit herce v již existujícím filmu. Mohli bychom vystřihnout Humphreyho Bogarta a nahradit ho Vinem Dieselem, kdyby někdo chtěl. Kdo by to chtěl?