Proč by stvořil tak obrovský vesmír jen pro nás? ptá se Spielbergův nový sci-fi film

  11:30
Režisér Steven Spielberg zveřejnil první ukázku své novinky Den odhalení, která do českých kin přijde do kin 11. června. Ptá se v ní, jestli bychom se báli, kdybychom zjistili, že ve vesmíru nejsme sami.

V projektu, který vznikl podle filmařova vlastního námětu, se Spielberg vrací ke své oblíbené tematice mimozemských návštěvníků, kam spadá E.T.- Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu.

Jako producent nedávno přivedl na svět sérii Encounters či díla Unesení a Padající nebe.

Z filmu Den odhalení
Z filmu Den odhalení
Mechanická postava E. T. z filmu Stevena Spielberga, která se vydražila za 2,56 milionů dolarů v aukční síni v Beverly Hills. (12. prosince 2022)
Steven Spielberg na Zlatých glóbech (Los Angeles, 7. ledna 2024)
Scénář Dne odhalení napsal se svým dlouholetým spolupracovníkem Davidem Koeppem, také hudbu dodá Spielbergův dvorní skladatel John Williams, pro něhož to bude už třicátý společný titul.

Hlavní role vytvořili Josh O’Connor, Emily Bluntová či Colin Firth.

