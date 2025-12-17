Proč by stvořil tak obrovský vesmír jen pro nás? ptá se Spielbergův nový sci-fi film

V projektu, který vznikl podle filmařova vlastního námětu, se Spielberg vrací ke své oblíbené tematice mimozemských návštěvníků, kam spadá E.T.- Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu.
Jako producent nedávno přivedl na svět sérii Encounters či díla Unesení a Padající nebe.
Scénář Dne odhalení napsal se svým dlouholetým spolupracovníkem Davidem Koeppem, také hudbu dodá Spielbergův dvorní skladatel John Williams, pro něhož to bude už třicátý společný titul.
Hlavní role vytvořili Josh O’Connor, Emily Bluntová či Colin Firth.